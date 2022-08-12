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«Игра престолов» и «Дом дракона»

Подкаст«Дом Дракона» и «Властелин колец: Кольца власти». Что мы знаем о новинках

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Почему два сериала-гиганта запускаются практически одновременно? Чем различаются их целевые аудитории? Как продолжения знаменитых саг будут существовать в условиях новой этики? И чем различается работа с литературными источниками в сериалах?  

Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми известными спойлерами) грядущие сериалы HBO «Дом Дракона», который выйдет 21 августа, и Amazon Prime «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого запланирована на 2 сентября. Сериалы посвящены событиям за сотни лет до начала «Игры престолов» и трилогии «Властелин колец».

В следующем выпуске ведущие расскажут о первом эпизоде сериала HBO «Дом Дракона». Наследники могущественного рода Таргариенов борются за Железный трон, а у каждого из них есть собственный дракон.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Теперь на Кинопоиске: сериал о двух подростках, которые сбегают из детдома и пускаются в опасное путешествие
В главных ролях:Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый
Режиссер:Арсений Робак
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