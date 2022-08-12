«Дом Дракона» и «Властелин колец: Кольца власти». Что мы знаем о новинках

В следующем выпуске ведущие расскажут о первом эпизоде сериала HBO «Дом Дракона». Наследники могущественного рода Таргариенов борются за Железный трон, а у каждого из них есть собственный дракон.

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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов