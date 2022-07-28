От Романовых к Таргариенам: справочник по актерам из сериала «Дом Дракона»

Актер ирландского происхождения начал сниматься в нулевые в независимом кино. Дебютировав в 1999-м в драмеди «Комната для Ромео Брасса» Шэйна Медоуза, Консидайн затем снялся у него в «Ботинках мертвеца» и «Ле Донке и Скор-се-зе». Дважды работал с Павлом Павликовским (над «Последним пристанищем» и «Моим летом любви»), столько же — с Эдгаром Райтом («Армагеддец», «Типа крутые легавые»). А еще снимался в «Смерти Сталина» у Армандо Ианнуччи и сериале «Острые козырьки».

Консидайн не только актер, но еще сценарист и режиссер. Он лауреат Венецианского кинофестиваля, где получил награду за короткометражный фильм «Хуже некуда» с Оливией Колман; за эту же работу ему вручили премию BAFTA. После первого успеха он поставил драму «Тираннозавр» (тоже с Колман) и спортивный фильм «Джорнимен» с собой в главной роли.