От Романовых к Таргариенам: справочник по актерам из сериала «Дом Дракона»

22 августа в Амедиатеке выйдет первый из череды спин-оффов «Игры престолов» — сериал-приквел «Дом Дракона». В нем мы увидим, как за 200 лет до событий «Игры» Таргариены боролись между собой за власть, а еще, как обещают создатели, познакомимся аж с 17 драконами. В касте проекта, кроме известных актеров, также много свежих лиц. Перед премьерой шоу, которое в России запланировано на 22 августа, Кинопоиск изучил фильмографии состоявшихся звезд и тех, кому только предстоит стать новыми Китами Харингтонами и Эмилиями Кларк.
Пэдди Консидайн
Кого играет: короля Визериса I, который объявляет наследницей свою первую дочь, Рейниру
Актер ирландского происхождения начал сниматься в нулевые в независимом кино. Дебютировав в 1999-м в драмеди «Комната для Ромео Брасса» Шэйна Медоуза, Консидайн затем снялся у него в «Ботинках мертвеца» и «Ле Донке и Скор-се-зе». Дважды работал с Павлом Павликовским (над «Последним пристанищем» и «Моим летом любви»), столько же — с Эдгаром Райтом («Армагеддец», «Типа крутые легавые»). А еще снимался в «Смерти Сталина» у Армандо Ианнуччи и сериале «Острые козырьки».
Консидайн не только актер, но еще сценарист и режиссер. Он лауреат Венецианского кинофестиваля, где получил награду за короткометражный фильм «Хуже некуда» с Оливией Колман; за эту же работу ему вручили премию BAFTA. После первого успеха он поставил драму «Тираннозавр» (тоже с Колман) и спортивный фильм «Джорнимен» с собой в главной роли.
Эмма Д’Арси
Кого играет: принцессу Рейниру, первую дочь короля Визериса I. Она будет бороться за трон со сводными братьями, сыновьями ее мачехи Алисенты
Эмма Д’Арси — небинарная персона, использует в отношении себя местоимение «they» («они»). Д’Арси рассказали, что их гендерная идентичность помогала играть принцессу: «Рейнира постоянно сталкивается с тем, что значит быть женщиной, и из-за этого становится аутсайдером в гонке за престол». Несмотря на то, что в обычной жизни Д’Арси выглядит совсем не как Таргариен, Мигелю Сапочнику и Райану Кондалу очень понравились пробы.
Первый большой проект Эммы в кино — сериал «Страсть к приключениям», над которым совместно работали BBC One и Netflix. Д’Арси здесь играют дочь главных героев, психотерапевтки в исполнении Тони Коллетт и учителя английского языка (Стивен Макинтош). Затем они снялись в комедийном хорроре «Искатели правды» вместе с Ником Фростом и Саймоном Пеггом, драме «Роман служанки» с Оливией Колман и Колином Фёртом и в комедии о британских суфражистках «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли.
Д’Арси также плодотворно работают в театре: они были заняты в постановках лондонского The Yard Theatre «Ромео и Джульетта» и «Суровое испытание» по пьесе американского драматурга Артура Миллера. Эмма также руководят антрепризной театральной труппой Forward Arena.
Милли Олкок
Кого играет: принцессу Рейниру в юности
Австралийская актриса призналась, что мыла посуду в одном из ресторанов Сиднея, когда узнала, что ее утвердили на роль Рейниры. «Я годами прослушивалась и не получала предложений», — жалуется Олкок. На самом деле, она лукавит: Милли дебютировала на телеэкране в 2014 году, снявшись в австралийском сериале «Страна чудес». Затем появлялась в местных шоу «Пайн Гэп» (со Стивом Туссэном, будущим коллегой по «Драконам»), «Джанет Кинг» и High Life и даже вела программу на Disney, снятую в Сиднее.
Олкок заметили после сериала «Пианино», где она снялась в главной роли. Ради нее актриса даже бросила учебу. Ее героиня Мэг, столкнувшись в австралийской глуши с парнем Лаки, привозит пианино с одного конца страны на другой. В 2018-м актриса получила награду Гильдии кастингов Австралии как восходящая звезда. Олкок считает, что именно эта роль помогла ей попасть в «Дом Дракона» — это ее первый международный проект.
Мэтт Смит
Кого играет: принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I. Деймон тоже претендует на Железный трон
Британский актер, в первую очередь знакомый зрителям по научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто» (он стал Одиннадцатым Доктором) и хиту Netflix «Корона», где сыграл принца Филиппа Маунтбеттена, супруга королевы Елизаветы II. В юности Смит планировал стать футболистом, а не актером. Травма спины помешала ему покорить большой спорт (к слову, он серьезно повредил шею во время съемок «Дракона», но все равно продолжил сниматься).
Актерскую карьеру Мэтт Смит начал в постановках лондонских театров, первую роль на экране получил в телевизионном фильме «Рубин во мгле» в 2006 году. Спустя год сыграл Дэнни Фостера в многосерийном фильме «Дикая вечеринка». Смит также снялся в боевике «Терминатор: Генезис», сыграл убийцу Чарльза Мэнсона в фильме «Так сказал Чарли» (показали в «Горизонтах» на Венецианском кинофестивале в 2018-м), а еще в ретрохорроре «Прошлой ночью в Сохо» и кинокомиксе «Морбиус».
Многие поклонники не обрадовались тому, что Смита утвердили на роль отрицательного героя в «Драконах», однако актер заявил, что хочет переосмыслить этого персонажа, показав и его положительные качества.
Соноя Мидзуно
Кого играет: танцовщицу-чужестранку Мисарию из Лиса, любовницу Деймона
Британская актриса японского происхождения, которой по всей видимости не составит труда сыграть танцовщицу: она окончила Королевскую балетную школу в Лондоне и выступала с несколькими балетными труппами, в том числе с командой Дрезденской государственной оперы.
В 20 лет занималась модельным бизнесом (сотрудничала с Chanel, Alexander McQueen, Saint Laurent и Louis Vuitton). Дебютировала в фэнтези Venus in Eros, а затем снялась в фильме Алекса Гарленда «Из машины», где сыграла женщину-робота Киоко. Тандем Мидзуно с Гарлендом продолжился во всех других проектах режиссера — «Аннигиляции», «Роде мужском» и сериале «Программисты». Соноя Мидзуно также сыграла соседку героини Эммы Стоун в «Ла-Ла Ленде» и в драмеди «Безумно богатые азиаты». Соноя также танцевала в клипе «Wide Open» группы The Chemical Brothers, где превращалась в фигуру, будто напечатанную на 3D-принтере.
Оливия Кук
Кого играет: Алисенту Хайтауэр, вторую жену короля Визериса I. Считает, что ее сыновья, а не Рейнира, должны унаследовать трон
Британка Оливия Кук начала актерскую карьеру в 2012 году, а славу ей принес сандэнсовский хит 2015 года «Я, Эрл и умирающая девушка», где она сыграла больную раком Рэйчел. После этого Кук сыграла в блокбастере Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» в 2018-м, а затем появилась в паре независимых фестивальных проектов и в сериалах. Она снялась в «Звуке метала» вместе с Ризом Ахмедом и драме «Сама жизнь», в сериалах «Медленные лошади» Apple TV+ и «Ярмарка тщеславия» для Amazon.
В интервью для Entertainment Weekly актриса призналась, что не смотрела «Игру престолов», когда шла на прослушивание «Дома Дракона». После утверждения на роль она все-таки решила посмотреть шоу и поняла, что на кастинге читала текст Серсеи Ланнистер: «Я так рада, что не видела „Игру“ перед прослушиванием, иначе просто скопировала бы мимику Лины Хиди». Кук также призналась, что ей пришлось полгода скрывать от друзей причастность к проекту HBO.
Эмили Кэри
Кого играет: Алисенту Хайтауэр в юности
Актриса и модель, родившаяся в Лондоне. Кстати, Эмили не в первый раз играет юные версии героинь: она была 12-летней Дианой Принс из «Чудо-женщины», а также 14-летней Ларой Крофт в фильме 2018 года с Алисией Викандер. Эмили также озвучивала Анну Франк в анимации Ари Фольмана, снималась в драматическом сериале BBC «Катастрофа», мини-шоу «Гудини и Дойл» и в триллере Netflix «Поквитайся».
В фильмографии Кэри есть любопытный проект «Анастасия» (рейтинг на IMDB — 2.9 из 10). В нем Кэри играет княжну Анастасию Романову, которую Распутин спасает от большевиков во главе с Лениным (Джо Кой) и отправляет в волшебный портал. Так девочка попадает в 1988-й, где у нее появляются подружка-американка и проблема в виде заколдованного злой чародейкой Распутина, который за ней охотится.
Ив Бест
Кого играет: принцессу Рейнис Веларион, двоюродную сестру Визериса I и жену лорда Корлиса Велариона
Английская актриса стала известна благодаря комедийно-драматическому сериалу «Медсестра Джеки», где сыграла доктора Элеонору О’Хара. У шоу 19 номинаций на «Эмми» (и 5 побед) и 5 номинаций на «Золотой глобус». Следующий проект актрисы тоже оказался титулованным: в 2010-м она снялась в исторической драме «Король говорит!» (12 номинаций на «Оскар» и 4 победы, в том числе как лучший фильм). Бест сыграла Уоллис Симпсон — американскую актрису и герцогиню Виндзорскую, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола. Бест также работает как театральная постановщица. Ее режиссерский дебют, спектакль «Макбет», был показан в 2013 году в Шекспировском театре «Глобус».
Стив Туссэн
Кого играет: лорда-мореплавателя Корлиса Велариона, десницу Рейниры
Туссэн начинал актерскую карьеру с небольших ролей в телесериалах «Чисто английское убийство», «Катастрофа» и «Мемуары Шерлока Холмса». В 1995-м он сыграл главаря охотников в кинокомиксе «Судья Дредд» Дэнни Кэннона, а в 2005-м снялся в военной драме Майкла Кейтона-Джонса «Отстреливая собак», которую показали на кинофестивале в Торонто. В 2010-м с Туссэном вышел фильм «Принц Персии: Пески времени» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Сейчас Туссэн — преимущественно сериальный актер, а в числе его последних работ — «Это грех», «Голос перемен» и «В тихом омуте».
Рис Иванс
Кого играет: Отто Хайтауэра, отца Алисенты и десницу Визериса
Рис Иванс уже успел сняться в нескольких франшизах: «Гарри Поттер и Дары Смерти» (Ксенофилиус Лавгуд, отец Полумны), «King’s Man: Начало» (Григорий Распутин) и «Человек-паук: Нет пути домой» (Ящер).
Работать в кино начал в 1990-е, среди его заметных появлений на экране — ромком «Ноттинг Хилл», мелодрама «Господин Никто», комедия с Адамом Сэндлером «Никки, дьявол младший», драмеди «Звериная натура» Мишеля Гондри и триллер «Ганнибал: Восхождение». Помимо этого, снялся в клипе на песню «The Importance of Being Idle» группы Oasis.
Фабьен Франкель
Кого играет: рыцаря Кристона Коля, защищавшего Рейниру
Британский актер снялся в эпизодической роли в сериале Netflix «Змей» с Тахаром Рахимом, а также в фильме «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк и Генри Голдингом (тут он тоже второстепенный персонаж). В «Доме Дракона» Франкеля заявляли как исполнителя одной из главных ролей. Его герой Кристон Коль — дорниец, не имеющий титула, но искусно владеющий мечом. Это и поможет ему повлиять на Танец Дракона, как называли борьбу Таргариенов между собой за Железный трон. Подробнее о герое Фабьена Франкеля можно узнать из нашего пересказа книги Джорджа Мартина, по которой снят сериал.
Том Глинн-Карни
Кого играет: принца Эйгона Таргариена, сына Алисенты
Глинн-Карни впервые появился на экране в 2013 году в эпизоде многосерийной медицинской драмы «Катастрофа», как и его коллега по «Драконам» Эмили Кэри. В 2017-м он сыграл младшего капрала Тони Армстронга в мини-сериале «Последний пост». Его дебютной работой в полном метре стал «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Тому досталась роль Питера Доусона, сына капитана лодки. Еще в фильмографии актера есть криминальная драма «Делать деньги», байопик «Толкин» (он играл друга писателя Кристофера Уайзмена) и исторический фильм Netflix «Король Англии» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. А еще Том Глинн-Карни — солист британской инди-группы Sleep Walking Animals!
Роль Эйгона Таргариена актер считает самой мрачной в своей карьере: «Это очень-очень сложный персонаж. В одну минуту вы его будете обожать, а в другую — ненавидеть».
Юэн Митчелл
Кого играет: принца Эймонда Таргариена, сына Алисенты
В его карьере есть сериал о Средневековье, но не фэнтези — это исторический боевик «Последнее королевство», британский аналог «Викингов». Митчелл сыграл в нем воина Осферта, появившегося во втором сезоне. Фильмография актера пока не очень насыщенная, однако в ней есть триллер Клер Дени «Высшее общество» с Робертом Паттинсоном и исторический сериал «Алкион» о лондонском отеле во времена Второй мировой.
Автор: Кира Голубева, Лиза Кузнецова
Фото: Jeff Kravitz / Getty Images, Matt Winkelmeyer / Getty Images, Xavier Collin / Avalon / Legion-Media, Image Press Agency / Sipa USA / Legion-Media, Andrea Raffin / Legion-Media, Rindoff Petroff / Viteur / Getty Images