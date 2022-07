Энциклопедия секса, пыток и интриг. Накануне выхода «Дома драконов» вспоминаем, как «Игра престолов» изменила мир

О совместном рекламном проекте «Игры» и пива Bud Light для Суперкубка-2019 стоит сказать особо. По словам Криса Спадаччини, президента отдела маркетинга HBO, огромная фан-база сериала в соцсетях сделала бессмысленной обычные рекламные стратегии: зачем покупать рекламное время, если можно просто выложить трейлер в соцсети и получить 80 млн просмотров за первые сутки? Поэтому HBO просто предложил концерну Anheuser-Busch, бренд-символ которого — Голубой рыцарь Bud — был явно придуман на волне популярности ИП, убить его в прайм-тайм. Причем эфирное время (10 млн долларов за 60 секунд) оплатил Anheuser-Busch.

Убийство рыцаря в стиле ИП как способ продвижения пива

В 2015 году актеры ИП приняли участие в мюзикле Coldplay, обыгрывающем ключевые моменты саги, от инцеста до кастрации, в рамках благотворительной акции Red Nose Day фонда Comic Relief (полная версия была показана на канале NBC). Кит Харингтон спел об одичалых и оральном сексе на мотив «Wild Thing», а Эмилия Кларк перевоплотилась в реггей-исполнительницу («I’m a rastafarian, Targaryen, I got some dragons and they’re very scary…»). Следующей стала промоакция «With whom do you listen?» вместе со стриминговым сервисом Spotify: анализируя свои плейлисты, пользователи могли определить, с кем из персонажей ИП у них больше общего. А в преддверии премьеры восьмого сезона Бениофф и Уайсс опубликовали там же подборку музыкальных композиций из хитов Led Zeppelin, The Doors и U2, слушая которую якобы можно понять, какая развязка ждет нас в финале сериала. Персональные страницы актеров в Instagram также стали хорошей маркетинговой площадкой. Например, пост Мэйси Уильямс (Арья Старк) с фотографией окровавленных кроссовок после окончания съемок восьмого сезона собрал почти 1,5 млн лайков и вызвал новую волну интереса к шоу.

К восьмому сезону SMM-отдел ИП в принципе мог отдыхать: многомиллионная армия фанатов сама придумывала хештеги, делилась ссылками и распространяла контент. Сюжетные коллизии, монологи героев и оплошности сценаристов моментально становились материалом для многочисленных мемов и пародий, которые распространялись по соцсетям со скоростью вихтов. В одной из самых удачных, сделанных на отечественном материале, знакомство Джона Сноу и Дейенерис дублировали «Служебным романом». Полнометражные пародии не заставили себя долго ждать: в 2019 году вышла spoof comedy «Игрища престолов», поставленная уроженцем Еревана режиссером Ара Пайая. Серсея там шутит про «золотые руки» Джейме, а Бран сам спрыгивает с башни. В 2020 году на сервисе Hulu стартовал анимационный сериал для взрослых «Скрестив мечи», сделанный в технике стоп-моушен. Много черного юмора, секса, драконов и крови — местами ощущение, что сценарий писал Джоффри, а не авторы «Робоцыпа».