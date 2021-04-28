Энциклопедия секса, пыток и интриг. Накануне выхода «Дома драконов» вспоминаем, как «Игра престолов» изменила мир

Гениальный трюк шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса состоял в том, что они сумели организовать невозможную встречу жанра фэнтези и взрослой требовательной аудитории HBO (сейчас по их стопам пытается идти «Ведьмак», соединяющий сказочную начинку с эстетикой софт-порно). В нулевые то, что фэнтези отлично продается, было очевидно уже по успехам франшиз про Братство кольца и Гарри Поттера. Действительно, фантастический мир, свободный от с трудом экспортируемого национального контекста, не нуждается в переводе на язык местных реалий. Он одинаково условен и в Америке, и в России, и в Индии и везде может служить как убежищем от реальности, так и ее метафорой.

Но дело не только в универсальности языка, но и в разноуровневости восприятия, которая была с самого начала заложена в «Игре престолов»: одни смотрели ее как шекспировскую семейную драму, другие — ради обнаженки, кровавых побоищ и спецэффектов, третьи — чтобы поразмышлять о парадоксах политической истории и вызовах будущего (нашествие Белых ходоков — очевидная парафраза эко- или биокатастрофы). Но, кажется, главное, что зацепило в «Игре» и стало ее настоящим изобретением в жанре, — идея в течение многих лет показывать, как медленно просыпается и набирает силу магия в расколдованном мире (Гарри Поттер получил свою волшебную палочку через 15 минут экранного времени, драконы Дейенерис вылупились только в конце первого сезона, а первый полет нам и вовсе пришлось ждать около четырех лет).

Одновременно со сверхъестественными силами росла и сознательность героев: на протяжении многих лет мы наблюдали за тем, как Арья и Санса из вчерашних школьниц превращаются в матерых волчиц. Вместе с ними трансформировалась и сознательность аудитории — наше отношение к ключевым персонажам взрослело и менялось не один раз. Все это создало такой эффект вовлеченности, что Старки, Ланнистеры и Баратеоны скоро приобрели для многих статус родственников (вспомним все эти тесты «К какому дому вы принадлежите?» или «С кем ты бы сыграл свадьбу в „Игре престолов“?») и реальных политических лидеров (вот здесь можно было даже поучаствовать в имитации демократических выборов в Семи Королевствах).

На этапе запуска не обошлось без сложностей: чтобы купить права, Бениофф и Уайсс были вынуждены отвечать на каверзные вопросы самого Джорджа Р. Р. Мартина и отгадывать, кто же на самом деле мать Джона Сноу. Они потратили немало усилий, чтобы убедить фанатов саги, что экранизация будет верна духу первоисточника (тут помогло личное участие писателя, работавшего над сценарием вплоть до четвертого сезона). Несмотря на это тесное сотрудничество, первый вариант пилота «Игры» (с другим кастом и камео Мартина!) оказался провальным: приятель Бениоффа и Уайсса, сценарист Крэйг Мэйзин, посмотрев монтаж, даже не понял, что Джейме и Серсея — брат и сестра. Там были и другие драматургические ляпы, естественные для шоураннеров, у которых на тот момент вообще не было опыта адаптации для экрана больших литературных произведений. Потратив больше 5 млн долларов, они приняли трудное решение — переснять 90% материала и провести радикальную работу над ошибками.

Она касалась не только сокращения побочных линий и ненужных деталей (например, в пилоте Белые ходоки еще разговаривали на своем собственном наречии скрот), но и повышения градуса насилия и эротики (в первой версии пилота Дрого не насиловал Дейнерис, между ними была нежная романтическая сцена, и она сама хотела ему отдаться). В итоге им удалось довольно сильно уплотнить и раскачать повествование по сравнению с книжным оригиналом (который, будем честны, непросто читать). Результатом этого стала драматургия, устроенная наподобие ленты конвейера, непрерывно приносящая зрителю аттракционы, головоломки и клиффхэнгеры, заставляющая его разгадывать все новые загадки, а иногда и просто оставляющая его в состоянии немого шока, как на единственных за всю историю сериала немых титрах после «Красной свадьбы». Кстати, сегодня HBO мог бы неплохо заработать на показе забракованного пилота — ждем его выхода к годовщине саги в 2031-м.