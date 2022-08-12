Любовь, смерть и драконы: авторы и редакторы Кинопоиска выбирают самые важные сцены из «Игры престолов»

11 лет назад в мире сериалов случилась революция. С первым же эпизодом «Игры престолов» прежними перестали быть не только мы, зрители, но и вся индустрия. И с каждым новым сезоном брались новые планки, задавались новые стандарты: как делать экранизации, как показывать секс, как снимать побоища, как вообще снимать. Отныне каждый канал, каждая платформа мечтают о своей «Игре престолов». HBO, выждав после финала пару лет, снова кладет руку на меч: совсем скоро выходит приквел любимой нами истории — «Дом Дракона». Ожидания всего киномира колоссальные. Удастся ли сохранить взятую высоту? Смогут ли удивить нас еще чем-нибудь?

Перед тем как узнать эти ответы, мы решили вспомнить самые поразившие нас моменты из «Игры престолов». В основном это, конечно, многочисленные смерти. Но есть и секс, и саспенс, и даже песни.