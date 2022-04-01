Приквелы «Игры престолов» и «Властелина колец» станут главными сериалами-конкурентами 2022-го. Мы их сравнили

HBO готовит к релизу «Дом дракона» о предыстории мира «Игры престолов». Amazon выпустит сериал «Властелин колец: Кольца власти», который может стать самым дорогим в истории. Премьеры шоу запланированы с разницей в 12 дней, а их финалы будут выходить в одно время из-за разного количества серий. Так что HBO и Amazon будут бороться за лучшие рейтинги. Рассказываем, что нужно знать о главных сериалах-конкурентах второй половины этого года.
В чем сюжет?
«Дом дракона»
Действие разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В основу нового сериала лег роман Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», опубликованный в 2018-м. В центре истории — правление короля Визериса I Таргариена и кровопролитная гражданская война между двумя ветвями дома Таргариен, которую назвали «Танец драконов». Члены дома оставили Валирию, которую уничтожили землетрясения, извержения вулканов и цунами, и отправились на запад. Там они обнаружили огромную территорию, уже занятую враждующими королевствами. В сериале появятся знакомые нам династии, включая Старков и Ланнистеров. Известно, что последних представят лорд Утеса Кастерли, Щит Ланниспорта и Хранитель Запада Джейсон Ланнистер и его брат-близнец сир Тиланд Ланнистер, мастер над кораблями.
«Кольца власти»
Основой шоу стали не сами книги, а приложения Толкина к ним. Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. У Amazon есть права только на события Первой и Второй (упоминаемые в «Сильмариллионе» и «Неоконченных сказаниях»), но не Третьей эпохи, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина колец».
Соответственно, действие развернется за несколько тысячелетий до событий двух трилогий Питера Джексона, то есть во времена, когда было низвержено королевство Нуменор и были выкованы Кольца власти. Согласно синопсису, зрителей ждут «мрачные глубины в Туманных горах, величественные леса эльфийского королевства Линдон и захватывающее дух островное королевство Нуменор».
Согласно книгам Толкина, Вторая эпоха длилась 3441 год. Одно из ее главных событий — создание Колец власти для людей, эльфов, гномов и злого повелителя Саурона. Вторая эпоха закончилась тем, что объединенные силы людей и эльфов победили в войне против Саурона и лишили его кольца, а заодно физического тела. Поэтому первую тысячу лет Третьей эпохи он провел в виде духа.
Кто играет главных героев?
«Дом дракона»
«Кольца власти»
Известно, кого сыграют следующие актеры:
- Максим Болдри («Доктор Кто») — Исильдур, нуменорский князь, который погиб в прологе «Братства кольца» (орки убили его в реке, когда кольцо слетело с его пальца).
- Чарльз Эдвардс («Аббатство Даунтон») — Келебримбор, эльф-кузнец, выковавший эльфийские Кольца власти.
- Ленни Генри («Доктор Кто») — старейшина мохноногов (так называется одно из трех племен хоббитов).
- Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы») — мохноног Эланор «Нори» Брэндифут.
- Саймон Мерреллс («Спартак: Кровь и песок») — Тревин (оригинальный персонаж, созданный для сериала).
- Бенджамин Уокер («Президент Линкольн: Охотник на вампиров») — легендарный эльфийский король Гиль-галада из племени нолдор, основатель королевства Линдон.
- Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») — новый герой по имени Адар.
- Дэниел Уэйман («Пуаро») — таинственный «человек с метеора».
Кроме того, в сериале заняты Синтия Аддай-Робинсон («Стрела»), Тристан Гравель («Аноним»), Август Прю («Пипец 2»), Дилан Смит («Первая корова») и обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Питер Муллан («Мир Дикого Запада»). Пока неизвестно, кого именно они играют.
А кто снимает сериалы?
«Дом дракона»
Шоураннерами стали Райан Кондал, соавтор сериала «Колония» и «Рэмпейджа» с Дуэйном Джонсоном, и Мигель Сапочник, снявший несколько серий «Игры престолов», включая «Битву бастардов» и «Ветра зимы» из шестого сезона (за режиссуру «Битвы бастардов» постановщика наградили «Эмми» и премией Гильдии режиссеров США). Вместе с ними сериал продюсирует сам Джордж Р. Р. Мартин.
Сапочник поставит несколько эпизодов сериала, включая премьерный. Кроме него в команду режиссеров вошли Клер Килнер («Пенниуорт», «Сквозь снег», «Жених напрокат»), Гита Патель («Долина соблазна», «Великая») и Грег Яйтанс («Остаться в живых», «Доктор Хаус», «Побег»).
Музыку для «Дома драконов» напишет композитор «Игры престолов» Рамин Джавади. Художником-постановщиком значится Джим Клэй, работавший над фильмами «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Дитя человеческое». За костюмы отвечает Яни Темиме, которая одевала героев «Гарри Поттера», крэйговской бондианы и «Черной Вдовы».
«Кольца власти»
Первые два эпизода «Властелина колец» поставил барселонец Хуан Антонио Байона, режиссер хоррора «Приют», фэнтези «Голос монстра», фильма-катастрофы «Невозможное» и сиквела «Мира Юрского периода». Байона — друг и протеже Гильермо дель Торо, который сам когда-то планировал экранизировать «Хоббита». Среди других постановщиков — Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Стрела», «Анатомия страсти») и Уэйн Йип («Доктор Кто», «Отбросы», «Роковой патруль»).
У «Властелина колец» два шоураннера — это дебютанты Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, которые работали вместе над триквелом «Стартрека» (их имена в титрах фильма даже не указаны, но продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс лично советовал их в Amazon). Вместе с ними над сценарием работали Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Джастин Добл («Очень странные дела»), Брайан Когман («Игра престолов»), Стефани Фольсом («История игрушек 4»), Глениз Маллинз («Звездный путь: Дискавери») и Хелен Шан («Ганнибал»). Питер Джексон согласился лишь прочитать сценарии эпизодов и внести свои замечания. Композитор Говард Шор, получивший три «Оскара» за свою работу над «Братством кольца» и «Возвращением короля», вернется во франшизу.
Оператором выступает Оскар Фаура, снявший все фильмы Байоны, а также «Игру в имитацию». Художники-постановщики — Рэмси Эйвери («Особое мнение», «Стартрек: Возмездие», «Стражи Галактики. Часть 2») и оскароносный Рик Хайнрихс («Сонная Лощина», «Большой Лебовски», «Звездные войны: Последние джедаи»). За костюмы отвечала Кейт Хоули («Отряд самоубийц», «Тихоокеанский рубеж», «Хроники хищных городов»).
Где прошли съемки?
«Дом дракона»
Сериал преимущественно снимали в Великобритании. Например, в Корнуолле и в новом павильоне для виртуальных съемок студии Warner Bros. в Ливсдене (там же снимали все восемь фильмов о Гарри Поттере). Съемки также проходили в испанской провинции Касерес, Калифорнии и замке Монсанту в Португалии. К слову, «Игру престолов» в основном снимали в Северной Ирландии, Шотландии, на Мальте, в Хорватии и Испании.
«Кольца власти»
Основной локацией стала Новая Зеландия, где снимались трилогии Питера Джексона. Преимущественно кинематографисты работают в Окленде. Но из-за связанных с пандемией ограничений и споров вокруг налоговых льгот последующие сезоны кинематографисты решили снимать уже в Великобритании.
Какой бюджет у сериалов?
«Дом дракона»
Официальных данных нет, но продюсер HBO Франческа Орси заявила, что он будет «огромным» по сравнению со стоимостью первого сезона «Игры престолов», который обошелся студии в 50 млн долларов. К финалу «Игры престолов» серия стоила около 15 млн долларов.
«Кольца власти»
Шоу претендует на звание самого дорогого сериала в истории телевидения. Amazon купила права на адаптацию произведений Толкина за 250 млн долларов (во столько же обошлось все производство «Форсажа 7» или «Мстители: Эра Альтрона»). Компания планировала потратить на пять сезонов «Властелина колец» миллиард долларов, в итоге только на производство первого сезона ушла половина этой суммы (в том числе и на постройку декораций, которые уже готовы к съемкам следующих сезонов). Скорее всего, финальные затраты могут вырасти.
Где и когда выйдут сериалы?
«Дом дракона»
Дебютный эпизод стартует на канале HBO и на стриминг-сервисе HBO Max 21 августа. Первый сезон состоит из десяти эпизодов.
«Кольца власти»
Сериал Amazon появится 2 сентября на стриминге Prime Video, который принадлежит компании. Всего в первом сезоне восемь серий.
Автор: Михаил Моркин
Фото: New Line Cinema / Warner Bros. Television / Amazon Studios / Album, GC Images / Stringer