Приквелы «Игры престолов» и «Властелина колец» станут главными сериалами-конкурентами 2022-го. Мы их сравнили

«Кольца власти»

Основой шоу стали не сами книги, а приложения Толкина к ним. Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. У Amazon есть права только на события Первой и Второй (упоминаемые в «Сильмариллионе» и «Неоконченных сказаниях»), но не Третьей эпохи, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина колец».

Соответственно, действие развернется за несколько тысячелетий до событий двух трилогий Питера Джексона, то есть во времена, когда было низвержено королевство Нуменор и были выкованы Кольца власти. Согласно синопсису, зрителей ждут «мрачные глубины в Туманных горах, величественные леса эльфийского королевства Линдон и захватывающее дух островное королевство Нуменор».

Согласно книгам Толкина, Вторая эпоха длилась 3441 год. Одно из ее главных событий — создание Колец власти для людей, эльфов, гномов и злого повелителя Саурона. Вторая эпоха закончилась тем, что объединенные силы людей и эльфов победили в войне против Саурона и лишили его кольца, а заодно физического тела. Поэтому первую тысячу лет Третьей эпохи он провел в виде духа.