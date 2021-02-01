Рамин Джавади напишет музыку для приквела «Игры престолов». Вот шесть его саундтреков, которые стоит послушать

Композитор Рамин Джавади вернется в мир «Игры престолов» и напишет музыку для приквела проекта — сериала «Дом дракона». Участие Джавади подтвердил канал HBO.

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Работа над «Игрой престолов» принесла Джавади две премии «Эмми» (за седьмой и восьмой сезоны). Его работы были настолько популярны, что в 2017 году HBO запустил глобальный тур Game of Thrones Live Concert Experience, в котором Джавади выступал вживую с музыкой из сериала.

Мы собрали другие работы Джавади, которые стоит послушать.

«В поле зрения»

Остросюжетный сериал «В поле зрения» — первый совместный проект Джавади и Джонатана Нолана, соавтора «Мира Дикого Запада». Сценариста настолько впечатлила работа композитора, что он сразу пригласил его в свой следующий проект.

«Мир Дикого Запада»

В саундтреке фантастического сериала «Мир Дикого Запада» важную роль играет пианино. Оно появляется в кадре и звучит за кадром. Джавади регулярно находит, как использовать музыкальный инструмент, чтобы передать атмосферу действия на экране.

«Варкрафт»

Работая над саундтреком к «Варкрафту», Джавади в первую очередь опирался на звук из оригинальной видеоигры. Благодаря этому музыка в фильме звучит масштабно, вдохновляюще и узнаваемо.

«Тихоокеанский рубеж»

Когда режиссер Гильермо дель Торо пригласил Джавади для работы над «Тихоокеанским рубежом», он поставил лишь одно условие: чтобы музыку из фильма зрители потом постоянно напевали себе под нос.

«Побег»

В музыке для сериала «Побег» главное — это вокал и ударные инструменты. Джавади хотел, чтобы во время просмотра сериала заставку было слышно даже через стену и зрители тут же вспоминали о начале сериала.

«Между нами горы»

Для сурвайвал-мелодрамы с Кейт Уинслет и Идрисом Эльбой композитор написал величественную, нежную и эмоциональную тему, в которой звучат скрипка и пианино. Чтобы передать стихию в саундтреке, Джавади использовал эхо, необычные музыкальные инструменты и звуковые эффекты — например, звук ветра появился благодаря вращению полой пластиковой трубки (whirly tube).

Источник: Los Siete Reinos

Фото: Getty Images