Вы находитесь тут: Станислав Зельвенский оглядывается на битвы престолов из горячего лета-2022

Весной 2011 года, когда начал выходить первый сезон «Игры престолов», горячие новости привычно поступали с других континентов, главным образом из Северной Африки, где шагала «арабская весна». Грета Тунберг училась во втором классе. Харви Вайнштейн был уважаемым продюсером со сложным характером. Одновременно с релизом третьей серии, в которой Джон Сноу осваивается в Ночном дозоре, а Нед Старк неосмотрительно прибывает в столицу, американские морпехи застрелили Усаму бин Ладена. Жизнь в Вестеросе шла не без волнений, но, что называется, своим чередом.

Спустя какие-то 11 лет, секунды по меркам истории, мрачная присказка «Зима близко» максимально точно описывает положение вещей по эту сторону экрана, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Пожар полыхает в центре Европы. Мир застыл на пороге глобальной, потенциально последней войны. Климат меняется практически в прямом эфире. В международных отношениях доминирует realpolitik в духе Ланнистеров. Пророк ли Джордж Мартин или хороший историк, не столь важно. Важно, что в 2022 году мы уже не смотрим «Игру престолов» — мы и есть «Игра престолов».