Почему «Наследники» не сатира на богачей, а драма о травме и абьюзе

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ПодкастПочему «Наследники» не сатира на богачей, а драма о травме и абьюзе

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«Наследники» — это политическая сатира или семейная драма? Почему особенно сложно сопереживать героям в первом сезоне? Чем сериал похож на передачу «В мире животных»? Почему это шоу не только о любви и травме, но и о зависимости? И какие неожиданные вещи подсказали создателям сериала специально нанятые «консультанты по богатству»?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают «Наследников» — сериал HBO, многократно отмеченный премиями «Эмми», BAFTA TV Award и получивший «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Это ироничная семейная сага о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела.

Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

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«Миллиарды» (2016 — настоящее время)

Ведущие советуют посмотреть сериал Showtime «Миллиарды». Это драма о противостоянии амбициозного финансиста и принципиального федерального прокурора.

Сериал «Миллиарды» доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

«Йеллоустоун» (2018 — настоящее время)

Иван Филиппов рекомендует сериал «Йеллоустоун» — неовестерн о человеке, который хочет сохранить семейное ранчо. В главной роли — Кевин Костнер.

Сериал «Йеллоустоун» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

«Торжество» (1998)

Лиза Сурганова советует фильм Томаса Винтерберга, получивший приз жюри Каннского кинофестиваля. Это драма о страшной тайне, которая открылась на торжественном семейном обеде в честь юбилея отца.

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Миротворец». Это ироничная комедия Джеймса Ганна о патриотичном антигерое, убивающем всех на своем пути. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Фото: Landmark Media / Legion-Media

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