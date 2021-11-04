Почему «Наследники» не сатира на богачей, а драма о травме и абьюзе

«Наследники» — это политическая сатира или семейная драма? Почему особенно сложно сопереживать героям в первом сезоне? Чем сериал похож на передачу «В мире животных»? Почему это шоу не только о любви и травме, но и о зависимости? И какие неожиданные вещи подсказали создателям сериала специально нанятые «консультанты по богатству»?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают «Наследников» — сериал HBO, многократно отмеченный премиями «Эмми», BAFTA TV Award и получивший «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Это ироничная семейная сага о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела.

Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.