Сериал «Наследники»: Как сделать из «мыла» Шекспира

Грузный пожилой человек просыпается среди ночи и, не найдя уборной, мочится на ковер. Так начинается история медиамагната Логана Роя (Брайан Кокс), который, несмотря на свои восемьдесят и перенесенный инсульт, упорно не хочет передавать бразды правления кому-то из наследников. Его можно понять: старший сын Кендалл (Джереми Стронг) еще недавно лежал в рехабе и нюхал кокс с айпада; младший Роман (Киран Калкин) только и умеет, что паясничать; дочь Шивон (Сара Снук) работает на политического врага номер один; а у сына от первого брака, Коннора, экофермера и филантропа (Алан Рак), силы воли не больше, чем у виноградной улитки.

Глобальная корпорация Waystar Royco, построенная Роем-старшим с нуля, контролирует с десяток массмедиа и владеет крупнейшими телеканалами, но сам он — динозавр эпохи рейганомики — не хочет шагать в ногу со временем. Рой плюет на социальную ответственность бизнеса и новую этику и, кажется, не знает, что такое Twitter. Все это не только сказывается на репутации компании, но и сильно действует на нервы его отпрыскам. Прежде всего Кендаллу, который неровно дышит к модным стартапам, но получает от ворот поворот даже как инвестор. «Если я выйду замуж за Гитлера, я стану миссис Гитлер», — говорит ему юная принципиальная стартаперка. В надежде избавиться от токсичного прошлого и поставить бизнес на новые рельсы он, воспользовавшись болезнью отца, дважды решается на захват власти и дважды садится в лужу.

HBO выпустил «Наследников» на волне возрождения интереса к семейным сагам, вслед за ремейком «Династии» (канал The CW) и сиквелом «Далласа» (TNT). Шоу придумали режиссер Адам МакКей (его «Игра на понижение» когда-то больно прошлась по банкам и аудиторским компаниям, виновным в ипотечном кризисе 2008-го) и сценарист Джесси Армстронг, автор ситкома «Пип-шоу» и политического мокьюментари «Гуща событий» (Армстронг использовал тут свои наработки к сценарию о главе Fox News Роберте Мердоке). Впрочем, прототипов у династии Рой куда больше — от Рэдстоунов, контролирующих CBS и Viacom, и Робертсов, владельцев кабельного гиганта Comcast, до семьи Трамп. Но зрителей, надеющихся найти в «Наследниках» актуальную сатиру на новые медиа, ждет разочарование: принадлежащий Роям телеканал ATN (лживые новости, ведущий-нацист) — одно из самых стабильных и олдскульных мест на земле, где делопроизводство до сих пор ведется на бумаге. Да, в сериале фигурируют бойкие стартапы, срисованные с Buzzfeed и Vice, но они лишь расходный материал в войне хищников покрупнее.

Брайан Кокс и Джереми Стронг

Однако семья Рой могла бы заниматься хоть нефтью, хоть биткоинами — в драматургии от этого бы мало что поменялось. В формат мыльной оперы (большую часть времени персонажи проводят на корпоративных банкетах и тимбилдингах в охотничьих замках) здесь упакована трагедия шекспировского масштаба: как поделить империю, избежав фамильного коллапса? И как остаться семьей, будучи одной из богатейших корпораций мира? Ответ очевиден: никак.

Семья в «Наследниках» — это запутанный клубок детских травм, родственных привязанностей, борьбы самолюбий и конкуренции. Имитирующая хоум-видео заставка сериала под расслабленное пианино Николаса Брителла (одну из семи статуэток «Эмми» шоу получило за музыку) возвращает нас в счастливое детство Роев. Вот они катаются на слоне, вот нежатся у бассейна, где-то на втором плане мелькает тень отца. То, что Логан поколачивал сыновей, становится понятно совсем скоро; роль домашнего тирана он продолжает играть, даже будучи прикованным к кровати.

Харриет Уолтер и Сара Снук

Выросшие между пряником и кнутом дети так и остались детьми, только теперь играют в песочнице побольше. Вместо соски-пустышки — запуск ракеты, которая может взорваться на старте. В попытке доказать отцу собственную взрослость они то и дело попадают впросак. Даже рыжая бестия Шивон позволит запудрить себе мозги, уверует, что именно ей суждено стать наследницей империи, и в результате вообще останется без работы. Что уж говорить о прочих бедных родственниках: все они — от подобострастного карьериста Тома (Мэттью Макфэдиен) до шестерки Грегга (Николас Браун) — живут в тени «большого члена», патриарха, с которым никто не в силах тягаться.

«Наследники» радуют не только блестящим актерским составом (даже в третьестепенных ролях тут появляются не кто-нибудь, а Джеймс Кромуэлл и Харриет Уолтер) и отличными шутками на грани фола, но и правильной пропорцией жанрового микса — от затягивающего «мыла» до высокой трагедии в греческом духе и отвязной черной комедии. И здесь стоит вспомнить, что Адам МакКей начинал как режиссер и сценарист диких фильмов с Уиллом Ферреллом (например, «Телеведущего» о придурке, который становится звездой новостного канала благодаря абсолютному пренебрежению правилами). В «Наследниках» тоже нашлось место для хулиганства: судьбы героев рушатся, а они дрочат в окно, угорают под Beastie Boys или «блюют глазами». Играй главного героя не Брайан Кокс, регулярно исполняющий Лира в Королевском Шекспировском театре в Стратфорде-на-Эйвоне, а тот же Феррелл, зритель получил бы совсем другое шоу.

Киран Калкин и Джереми Стронг

Главным предметом для гэгов в сериале становится тема абьюза и домашнего насилия: когда Логан Рой манипулирует детьми («давай еще расплачься») или они — друг другом, это прежде всего смешно и только потом грустно. «Надо было читать мелкий шрифт», — подкалывают родственнички Кендалла, подписавшего договор, ставший его «смертным приговором». Унизительная сцена коллективной порки во время тимбилдинга с охотой, где топ-менеджеры ползают по полу, чтобы отнять друг у друга сосиску (кто последний, тот и крыса), — каноническая картина корпоративного абсурда. Все попытки противостоять логике насилия, например с помощью психотерапии, оканчиваются крахом: приглашенный на ретрит коуч прыгает в бассейн и ломает зубы.

Черная комедия помогает шоураннерам взбодрить вечный сюжет о смене поколений, тем более непривычный в фильмографии Армстронга, который всегда ставил на первое место злободневность и социально-политическую актуальность истории. Главным драматургическим нервом «Наследников» остается история папы Логана Роя и его сына Кендалла. Только ему, «дофину на кокаине» и предателю, удается понять, что это на самом деле такое — действовать в интересах семьи. Во втором сезоне Кендалл, раздавленный своим предательством, носит за отцом таблетки, по первому требованию потрошит стартап, на который возлагал большие надежды, а потом вовсе соглашается принести себя в жертву ради выживания бизнеса. К финалу становится окончательно понятно, насколько далеки «Наследники» от унылого перемывания актуальной повестки. Какой анализ правого поворота в медиа? Зачем нужна критика трампизма и зарвавшихся популистов из 1980-х, когда есть вечный сюжет об Аврааме, всю жизнь служившем только одному богу — собственной жадности.