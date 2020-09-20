«Эмми-2020»: Победители 72-й церемонии

На 72-й церемонии вручения премии «Эмми» «Наследники» канала HBO одержали победу в номинации «Лучший драматический сериал». Создатель проекта Джесси Армстронг принимал награду в номере лондонского отеля, а в своей благодарственной речи упомянул президента США Дональда Трампа и коронавирус. «Не-спасибо вирусу за то, что разлучил нас всех в этом году. Не-спасибо президенту Трампу за его мерзкую и плохо скоординированную реакцию на ситуацию, — заявил сценарист. — И не-спасибо медиамагнатам, которые так много делают, чтобы удержать таких людей у власти».

Главным комедийным сериалом выбрали «Шиттс Крик», который также взял призы за лучшую женскую и мужскую роли в комедийном проекте.

В этом году по номинациям лидировали «Хранители». В итоге сериал взял четыре награды — кроме «Лучшего мини-сериала», проект победил в категориях «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме», «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» и «Лучший сценарий эпизода мини-сериала».

Среди каналов, представленных на «Эмми-2020», больше всего наград собрал HBO — 11. Из них четыре пришлось на «Наследников», а четыре — на «Хранителей». Комедийный сериал «Шиттс Крик» принес каналу Pop TV семь призов. Netflix в этом году ограничился двумя победами — за сериалы «Озарк» (Джулия Гарнер) и «Неортодоксальная», которую наградили за лучшую режиссуру эпизода мини-сериала.

Церемонию вручения «Эмми-2020» с 21 сентября можно будет посмотреть по подписке «Плюс Мульти с Амедиатекой».

Список победителей выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал



Лучший комедийный сериал

Сериал «Шиттс Крик»

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джереми Стронг в сериале «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Билли Крудап в сериале «Утреннее шоу»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Юджин Леви в сериале «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Дэн Леви в сериале «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Марк Руффало в сериале «Я знаю, что это правда»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме



Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Яхья Абдул-Матин II в сериале «Хранители»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме