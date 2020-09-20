«Эмми-2020»: Победители 72-й церемонии

На 72-й церемонии вручения премии «Эмми» «Наследники» канала HBO одержали победу в номинации «Лучший драматический сериал». Создатель проекта Джесси Армстронг принимал награду в номере лондонского отеля, а в своей благодарственной речи упомянул президента США Дональда Трампа и коронавирус. «Не-спасибо вирусу за то, что разлучил нас всех в этом году. Не-спасибо президенту Трампу за его мерзкую и плохо скоординированную реакцию на ситуацию, — заявил сценарист. — И не-спасибо медиамагнатам, которые так много делают, чтобы удержать таких людей у власти».
Главным комедийным сериалом выбрали «Шиттс Крик», который также взял призы за лучшую женскую и мужскую роли в комедийном проекте.
В этом году по номинациям лидировали «Хранители». В итоге сериал взял четыре награды — кроме «Лучшего мини-сериала», проект победил в категориях «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме», «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» и «Лучший сценарий эпизода мини-сериала».
Среди каналов, представленных на «Эмми-2020», больше всего наград собрал HBO — 11. Из них четыре пришлось на «Наследников», а четыре — на «Хранителей». Комедийный сериал «Шиттс Крик» принес каналу Pop TV семь призов. Netflix в этом году ограничился двумя победами — за сериалы «Озарк» (Джулия Гарнер) и «Неортодоксальная», которую наградили за лучшую режиссуру эпизода мини-сериала.
Церемонию вручения «Эмми-2020» с 21 сентября можно будет посмотреть по подписке «Плюс Мульти с Амедиатекой».
Список победителей выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал
- «Наследники»
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Мандалорец»
- «Убивая Еву»
- «Очень странные дела»
- «Озарк»
Лучший комедийный сериал
- «Шиттс Крик»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Мертв для меня»
- «Белая ворона»
- «Метод Комински»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «В лучшем мире»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал
Лучший телефильм
- «Безупречный»
- «Американский сын»
- «El Camino: Во все тяжкие»
- «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend»
- «Струны души Долли Партон»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Стив Карелл — «Утреннее шоу»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Билли Портер — «Поза»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Зендея — «Эйфория»
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Оливия Колман — «Корона»
- Лора Линни — «Озарк»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»
- Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Николас Браун — «Наследники»
- Брэдли Уитфорд — «Рассказ служанки»
- Джеффри Райт — «Мир Дикого Запада»
- Марк Дюпласс — «Утреннее шоу»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Лора Дерн — «Большая маленькая ложь»
- Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
- Фиона Шоу — «Убивая Еву»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Тэнди Ньютон — «Мир Дикого Запада»
- Самира Уайли — «Рассказ служанки»
- Сара Снук — «Наследники»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
- Энтони Андерсон — «Черная комедия»
- Дон Чидл — «Черный понедельник»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Рами Юсеф — «Рами»
- Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Линда Карделлини — «Мертв для меня»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Дэн Леви — «Шиттс Крик»
- Махершала Али — «Рами»
- Андре Брогер — «Бруклин 9-9»
- Уильям Джексон Харпер — «В лучшем мире»
- Кенан Томпсон — Субботним вечером в прямом эфире
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Стерлинг К. Браун — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Энни Мерфи — «Шиттс Крик»
- Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзер»
- Д’Арси Карден — «В лучшем мире»
- Сесили Стронг — «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
- Ивонн Орджи — «Белая ворона»
- Бетти Гилпин — «Блеск»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
- Джереми Айронс — «Хранители»
- Хью Джекман — «Безупречный»
- Джереми Поуп — «Голливуд»
- Пол Мескал — «Нормальные люди»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Реджина Кинг — «Хранители»
- Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
- Керри Вашингтон — «И всюду тлеют пожары»
- Октавия Спенсер — «Мадам Си Джей Уокер»
- Шира Хаас — «Неортодоксальная»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Яхья Абдул-Матин II — «Хранители»
- Луис Госсет-мл. — «Хранители»
- Джован Адепо — «Хранители»
- Дилан МакДермотт — «Голливуд»
- Джим Парсонс — «Голливуд»
- Титус Берджесс — «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Узо Адуба — «Миссис Америка»
- Холланд Тейлор — «Голливуд»
- Марго Мартиндейл — «Миссис Америка»
- Трейси Ульман — «Миссис Америка»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Джин Смарт — «Хранители»
В онлайн-кинотеатре также можно посмотреть «Хранителей», «Нормальных людей», «Мир Дикого Запада» и других номинантов на награду.