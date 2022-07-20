Квентин Тарантино запустил подкаст. О чем он рассказал в первом выпуске?

Режиссер Квентин Тарантино и его соавтор Роджер Эвери (вместе они написали сценарии «Бешеных псов», «Настоящей любви» и «Криминального чтива») запустили подкаст Video Archives, названный в честь лос-анджелесского видеопроката, где они работали в 1980-х.
В каждом выпуске ведущие обсуждают два-три фильма из коллекции видеопроката, один из которых, по словам Тарантино, будет совсем малоизвестным. В первом выпуске Тарантино и Эвери на протяжении ста минут рассказывают про две ленты из 1970-х — сай-фай-комедию Джона Карпентера и Дэна О'Бэннона «Темная звезда» и криминальную рок-драму Улли Ломмеля «Кокаиновые ковбои». Мы послушали выпуск и пересказываем самое интересное.
Что ведущие рассказали о работе в видеопрокате Video Archives?
В юности Квентин Тарантино заходил во все видеопрокаты, которые попадались ему в Лос-Анджелесе. Он часами изучал коллекции и всегда находил то, чего не было в других видеопрокатах.
Video Archives на Голливудском бульваре открыл бывший сотрудник видеопроката Лэнс Лоусон, которого Тарантино уже знал. Лоусон был своего рода ментором для будущего режиссера: знакомил его и его коллег с более «утонченной» культурой и доставал билеты на различные мероприятия (например, на концерт The Everly Brothers и 8-часовой спектакль «Жизнь и приключения Николаса Никльби»).
Роджер Эвери работал в Video Archives уже несколько лет, когда туда устроился Тарантино. Режиссер сравнивает видеопрокат с подпольной газетой. По его словам, атмосфера Video Archives и «безумные киноманы за прилавком» привлекали клиентов, среди которых были не только юные гики, но и обеспеченные люди. Клиентам нравилось, что продавцы знали наизусть всю коллекцию заведения и охотно смотрели и обсуждали кино. Когда Video Archives закрылся, Тарантино выкупил все видеокассеты. Они хранятся в специальной комнате-видеотеке у него дома, где они с Эвери и записывают подкаст. Более того, перед записью подкаста друзья-режиссеры пересматривают выбранные ими фильмы именно на кассетах.
А что они думают про фильм «Темная звезда»?
«Темная звезда»
В середине XXI века у человечества появились технологии, которые позволяют колонизировать далекие уголки Вселенной. «Темная звезда» — это разведывательный корабль, который прокладывает путь для кораблей с колонистами. C помощью «экспоненциальных термозвездных бомб» он взрывает нестабильные планеты. В пути члены экипажа сталкиваются с препятствием, которое совсем не ждали: одна из думающих и говорящих бомб угрожает уничтожить весь корабль!
О создателях фильма
Роджер Эвери называет «Темную звезду» своей любимой комедией, научно-фантастическим фильмом и вообще любимым культовым фильмом. Интересно, что в видеопрокате лента стояла именно в секции «Культовое кино», а не «Фантастика».
Хотя режиссером значится Джон Карпентер, Тарантино и Эвери считают, что «Темная звезда» — это в равной мере фильм сценариста Дэна О’Бэннона. Они вместе написали сценарий, Карпентер выступал в качестве режиссера, продюсера и композитора, а О’Бэннон — в качестве монтажера, художника-постановщика, мастера спецэффектов и исполнителя главной роли. Тарантино и Эвери жаль, что после выхода фильма Карпентер и О’Бэннон никогда больше не работали вместе.
Раньше Тарантино ценил соавторов Дэна О’Бэннона больше, чем его самого (О’Бэннон написал сценарии к «Чужому», «Вспомнить все» и «Крикунам». — Прим. ред.). Например, в 1980-х Тарантино казалось «богохульством» то, что О’Бэннон снял «Возвращение живых мертвецов» без Джорджа Ромеро (фильм не связан с ромеровской серией, но также посвящен зомби). Сейчас Тарантино признает, что был не прав. «Дэн О’Бэннон первым обнаружил, что героями историй о космосе могут быть мусорщики и дальнобойщики, то есть рабочий класс, а не глянцевые герои „Звездного пути“».
О первом просмотре
Эвери посмотрел «Темную звезду» в 9 лет вместе с кузеном и его друзьями-хиппи. Режиссеру нравятся изъяны фильма и handmade-подход его создателей-студентов («Темная звезда» была учебным фильмом Карпентера и О’Бэннона в Университете Южной Калифорнии). Из-за изображения и рукодельных спецэффектов он сравнивает сай-фай с графическим романом.
Тарантино впервые посмотрел «Темную звезду» в 11 лет, и она его «совершенно взбесила», потому что рекламные ролики, которые он видел по ТВ, обещали ему зрелищные космические приключения. Тогда он не оценил контркультурные идеи сценаристов, направленные против истеблишмента, а еще ему не понравились герои-хиппи, любительская актерская игра и похожий на надувной мяч инопланетянин. Теперь же «Темная звезда» нравится ему как раз за это. Пересмотрев кино с Эвери, Тарантино пришел к выводу, что это «хиппарский шедевр научно-фантастического контркультурного кинематографа». Больше всего ему нравится игра О’Бэннона в роли сержанта Пинбэка. Он даже ставит ее на один уровень с игрой Брюса Кэмпбелла в «Зловещих мертвецах» Сэма Рэйми.
О том, чем фильм может понравиться
Как и «2001 год: Космическая одиссея», «Темная звезда» — это «фильм о технике, которая выходит из строя». Тарантино считает, что лента стала противоположностью «Космической одиссеи», так как в нем критикуются бюрократы, средний класс 1960-х и отсутствие человечности. При этом, когда фильм вышел на экраны, многие зрители были разочарованы, потому что ждали как раз «Космическую одиссею». Карпентер предполагал, что после релиза фильма к нему с предложениями сбегутся продюсеры, однако этого не случилось.
Тарантино и Эвери нравятся визуальные идеи Рона Кобба, художника и комиксиста, который впоследствии рисовал концепт-арты для «Чужого», «Чужих», «Звездных войн», «В поисках утраченного ковчега» и «Сказок юга», работал художником-постановщиком на «Конане-варваре», а также придумал для Jefferson Airplane обложку альбома «After Bathing at Baxter’s». Тарантино также отметил «дешевые, но инновационные и очаровательные спецэффекты». Он считает, что Джордж Лукас для «Звездных войн» украл из «Темной звезды» сцену прыжка в гиперпространство.
Тарантино называет «золотом комедии» сцену, где герой О’Бэннона, сражаясь с пришельцем, застревает в шахте лифта. Он также восхищается тем, как Ник Касл (впоследствии он сыграет Майкла Майерса в «Хеллоуине») управлял мячом-пришельцем. Позднее О’Бэннон разовьет идею с монстром на космическом корабле в сценарий «Чужого».
А что Тарантино и Эвери рассказали о «Кокаиновых ковбоях»?
«Кокаиновые ковбои»
Есть рок-группа, которая, чтобы заработать, не только поет, но и занимается контрабандой наркотиков. Менеджер группы (Джек Пэланс) говорит своему знакомому гангстеру, что его подопечные выполнят последнее задание и завяжут с контрабандой перед грядущим большим концертом. Запаниковав из-за появления полиции на аэродроме, пилот выбрасывает груз над побережьем возле жилища группы... и кокаин стоимостью 2 млн долларов загадочным образом исчезает. Группа ищет груз среди волн у берега, но его нет. Унесло ли его в море или кто-то добрался до него раньше? Невероятным образом идол поп-культуры Энди Уорхол, поселившийся с музыкантами, чтобы взять у них интервью для своего журнала, становится случайным свидетелем того, как двое незнакомцев находят кокаин и уезжают на машине менеджера группы. Действие оживляется, когда терпение гангстеров подходит к концу, а кто-то должен им заплатить.
О режиссере фильма Улли Ломмеле
В Германии Улли Ломмель входил в труппу Райнера Вернера Фассбиндера (он снялся у него в 13 фильмах. — Прим. ред.) и поставил «Нежность волков». Это триллер о ганноверском маньяке Фрице Хаармане (фильм также спродюсировал Фассбиндер), картина претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
Тарантино говорит, что не понимает, зачем Улли Ломмель уехал из Германии в Нью-Йорк и начал снимать «дерьмовые эксплуатационные гонзо-фильмы». В США Ломмель подружился с Энди Уорхолом (художник сыграл в «Кокаиновых ковбоях» самого себя и разрешил снять фильм в своем загородном доме на Лонг-Айленде). В целом работы Ломмеля (их почти 60!) не нравятся Тарантино, но он считает, что «Кокаиновые ковбои» удались. По мнению Тарантино, у Ломмеля получилось передать эстетику, которой безуспешно пытался добиться Деннис Хоппер в своих картинах «Беспечный ездок» и «Последний фильм». Кроме того, Тарантино считает, что это один из самых реалистичных фильмов о сорванной наркосделке, который он когда-либо видел.
Что Тарантино понравилось в фильме
Тарантино никогда не слышал, чтобы кто-нибудь хвалил «Кокаиновых ковбоев». В 1980-х их часто показывали в колледжах и кинотеатрах повторного проката (как правило, это были сдвоенные показы с уорхоловскими фильмами). Тарантино нравится яркий характерный актер Джек Пэланс («Презрение», «Бэтмен», «Танго и Кэш») в роли менеджера группы: «Вероятно, он отснял все свои сцены за три дня, но сыграл потрясающе». Тарантино отметил, что в фильме все актеры, скорее всего, импровизируют, но Пэланс делает это «просто фантастически смешно».
«Кокаиновые ковбои» должны были закрепить образ рок-звезды за исполнителем главной роли Томом Салливаном, который также написал сценарий и все песни в картине. «Понравится вам фильм или нет, зависит от того, понравится ли вам Томми Салливан. Если бы Майкл Мэдсен играл Боба Дилана в 1970-х, то получился бы Томми Салливан», — считает Тарантино. Ему понравились и герой, и фильм, и главная песня фильма — «Cocaine Cowboys».
Об исполнителе главной роли Томе Салливане
Перед записью подкаста Тарантино нашел интересные факты об актере. По его словам, тот был одним из самых известных контрабандистов своего времени, а в основу «Кокаиновых ковбоев» легли реальные истории из его жизни. Правда, сам Салливан перевозил не кокаин, а другие запрещенные вещества. Он придумал сбрасывать наркотики из кукурузников над сельской местностью, а затем искать их на лошадях.
Согласно источникам Тарантино, в 1977-м Салливан приехал из Флориды в Нью-Йорк с 2 млн долларов наличными. В городе он отправился в клуб «Студия 54», чтобы «хорошо провести время». В заведении он подружился с соратниками Энди Уорхола, Бьянкой Джаггер, Улли Ломмелем и Изабеллой Росселлини. Там же он завел роман с Маргарет Трюдо, которая только-только рассталась с мужем, премьер-министром Канады Пьером Трюдо. Папарацци даже сумели сфотографировать их вместе. Вскоре Трюдо ушла к Джеку Николсону, а Салливан «женился на какой-то „мисс Голландия“». Попав на съемки музыкальной драмы Ломмеля «Пустое поколение» с Кароль Буке и Ричардом Хеллом, Салливан предложил немецкому режиссеру снять «Кокаиновых ковбоев». В 1981-м Салливан умер в возрасте 24 лет. Причины смерти разнятся — от пневмонии и передозировки наркотиками до убийства. «Кокаиновые ковбои» остались единственным фильмом в карьере Салливана.
В «Ковбоях» Салливан носит «потрясающую» перчатку из белой кожи, потому что его герой якобы когда-то попал в авиакатастрофу и его рука сильно обгорела. В дневниках Уорхола Тарантино прочитал, что Салливан действительно повредил руку в авиакатастрофе и носил перчатку, чтобы скрыть ожоги.
Автор: Михаил Моркин
Фото: Jason Shaltz / SiriusXM