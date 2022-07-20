Квентин Тарантино запустил подкаст. О чем он рассказал в первом выпуске?

А что они думают про фильм «Темная звезда»?

Синопсис фильма на VHS из коллекции Тарантино «Темная звезда» В середине XXI века у человечества появились технологии, которые позволяют колонизировать далекие уголки Вселенной. «Темная звезда» — это разведывательный корабль, который прокладывает путь для кораблей с колонистами. C помощью «экспоненциальных термозвездных бомб» он взрывает нестабильные планеты. В пути члены экипажа сталкиваются с препятствием, которое совсем не ждали: одна из думающих и говорящих бомб угрожает уничтожить весь корабль!

О создателях фильма

Роджер Эвери называет «Темную звезду» своей любимой комедией, научно-фантастическим фильмом и вообще любимым культовым фильмом. Интересно, что в видеопрокате лента стояла именно в секции «Культовое кино», а не «Фантастика».

Хотя режиссером значится Джон Карпентер, Тарантино и Эвери считают, что «Темная звезда» — это в равной мере фильм сценариста Дэна О’Бэннона. Они вместе написали сценарий, Карпентер выступал в качестве режиссера, продюсера и композитора, а О’Бэннон — в качестве монтажера, художника-постановщика, мастера спецэффектов и исполнителя главной роли. Тарантино и Эвери жаль, что после выхода фильма Карпентер и О’Бэннон никогда больше не работали вместе.

Раньше Тарантино ценил соавторов Дэна О’Бэннона больше, чем его самого (О’Бэннон написал сценарии к «Чужому», «Вспомнить все» и «Крикунам». — Прим. ред.). Например, в 1980-х Тарантино казалось «богохульством» то, что О’Бэннон снял «Возвращение живых мертвецов» без Джорджа Ромеро (фильм не связан с ромеровской серией, но также посвящен зомби). Сейчас Тарантино признает, что был не прав. «Дэн О’Бэннон первым обнаружил, что героями историй о космосе могут быть мусорщики и дальнобойщики, то есть рабочий класс, а не глянцевые герои „Звездного пути“».

Дэн О’Бэннон

О первом просмотре

Эвери посмотрел «Темную звезду» в 9 лет вместе с кузеном и его друзьями-хиппи. Режиссеру нравятся изъяны фильма и handmade-подход его создателей-студентов («Темная звезда» была учебным фильмом Карпентера и О’Бэннона в Университете Южной Калифорнии). Из-за изображения и рукодельных спецэффектов он сравнивает сай-фай с графическим романом.

Тарантино впервые посмотрел «Темную звезду» в 11 лет, и она его «совершенно взбесила», потому что рекламные ролики, которые он видел по ТВ, обещали ему зрелищные космические приключения. Тогда он не оценил контркультурные идеи сценаристов, направленные против истеблишмента, а еще ему не понравились герои-хиппи, любительская актерская игра и похожий на надувной мяч инопланетянин. Теперь же «Темная звезда» нравится ему как раз за это. Пересмотрев кино с Эвери, Тарантино пришел к выводу, что это «хиппарский шедевр научно-фантастического контркультурного кинематографа». Больше всего ему нравится игра О’Бэннона в роли сержанта Пинбэка. Он даже ставит ее на один уровень с игрой Брюса Кэмпбелла в «Зловещих мертвецах» Сэма Рэйми.

О том, чем фильм может понравиться

Как и «2001 год: Космическая одиссея», «Темная звезда» — это «фильм о технике, которая выходит из строя». Тарантино считает, что лента стала противоположностью «Космической одиссеи», так как в нем критикуются бюрократы, средний класс 1960-х и отсутствие человечности. При этом, когда фильм вышел на экраны, многие зрители были разочарованы, потому что ждали как раз «Космическую одиссею». Карпентер предполагал, что после релиза фильма к нему с предложениями сбегутся продюсеры, однако этого не случилось.

Тарантино и Эвери нравятся визуальные идеи Рона Кобба, художника и комиксиста, который впоследствии рисовал концепт-арты для «Чужого», «Чужих», «Звездных войн», «В поисках утраченного ковчега» и «Сказок юга», работал художником-постановщиком на «Конане-варваре», а также придумал для Jefferson Airplane обложку альбома «After Bathing at Baxter’s». Тарантино также отметил «дешевые, но инновационные и очаровательные спецэффекты». Он считает, что Джордж Лукас для «Звездных войн» украл из «Темной звезды» сцену прыжка в гиперпространство.

Тарантино называет «золотом комедии» сцену, где герой О’Бэннона, сражаясь с пришельцем, застревает в шахте лифта. Он также восхищается тем, как Ник Касл (впоследствии он сыграет Майкла Майерса в «Хеллоуине») управлял мячом-пришельцем. Позднее О’Бэннон разовьет идею с монстром на космическом корабле в сценарий «Чужого».