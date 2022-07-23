Злодей бондианы Илон Маск и плохой русский Клинта Иствуда: что Тарантино рассказал в подкасте про «Лунного гонщика» и «Огненного лиса»

Вышел второй выпуск подкаста Квентина Тарантино и Роджера Эвери Video Archives, в котором они обсуждают фильмы из коллекции видеопроката, где работали в 1980-х. Для нового эпизода легендарный режиссер и его соавтор выбрали 11-й фильм бондианы «Лунный гонщик» (1979), технотриллер Клинта Иствуда о похищении советского истребителя «Огненный лис» (1982) и забытый хоррор «Бред» (1979) из списка video nasties. Мы послушали эпизод и пересказываем самое интересное. Про пилотный выпуск Video Archieves Кинопоиск писал здесь.
Что ведущие думают про «Лунного гонщика»?
«Лунный гонщик»
Роджер Мур возвращается в роли Джеймса Бонда в одиннадцатом фильме об агенте 007. Его новая миссия — вернуть космический шаттл «Лунный гонщик», который был украден во время транспортировки из США в Англию. Шпиону бросает вызов могущественный Хьюго Дракс (Майкл Лонсдаль) — богатый промышленник, пытающийся покорить космос. Миссия заставляет Бонда отправиться в Калифорнию, Италию и, наконец, в Бразилию, где он узнает о дьявольском плане Дракса. Ему помогают красивая доктор Гудхед (Лоис Чайлз) и чувственная Коринн Дюфор (Коринн Клери). Против него — зловещий Чанг (Тосиро Суга) и Челюсти (Ричард Кил), уже знакомый зрителям гигант с металлическими зубами.
О первых впечатлениях от фильма
В юности Роджер Эвери ненавидел «Лунного гонщика» из-за юмористического и несерьезного тона, но с годами бесконтрольная смена настроений в фильме стала ему нравиться. Он считает, что «Гонщик» — это одновременно шпионский фильм, мелодрама, боевик, травелог, фантастика, комедия, вестерн и даже хоррор. Сейчас три любимых «Бонда» Эвери — это «Бриллианты навсегда», «Голдфингер» и «Лунный гонщик».
В свое время Тарантино так не понравились отзывы и трейлеры, что он не пошел на «Лунного гонщика» в кино. Перед подкастом он впервые посмотрел фильм, и тот ему тоже не понравился. По словам Квентина, «Лунный гонщик» и «Огненный лис» — неудачные попытки продюсеров нажиться на успехе «Звездных войн». Космическая опера Джорджа Лукаса вышла в 1977-м и задала в индустрии тренд на фантастику на несколько лет вперед. По мотивам «Звездных войн» были сняты и рождественский спешел от Джорджа Лукаса, и музыкальный эпизод «Шоу Донни и Мари» с Крисом Кристофферсоном в образе Хана Соло (актер и музыкант поразил Тарантино в этом образе). В 1979-м студии выпустили кучу масштабных фантастических проектов, пытаясь повторить успех «Новой надежды»: сериал «Звездный крейсер „Галактика“» и фильмы «Бак Роджерс в 25-м столетии», «Звездный путь: Фильм», «Лунный гонщик», «Черная дыра» и «Чужой».
О Роджере Муре
Тарантино отмечает, что многие бондовские фильмы с Муром заигрывали с жанрами. «Живи и дай умереть» — с блэксплотейшеном, «Человек с золотым пистолетом» — с фильмам про кунг-фу, «Лунный гонщик» — с научной фантастикой. «Шпион, который меня любил» был первым серьезным фильмом про Бонда со времен «Голдфингера». Тарантино любит Мура, но не в роли Бонда, для которой он «был староват» (во время съемок англичанину был 51 год): «Он играл таких же невозможно красивых и самоироничных бонвиванов с конца 1950-х в сериалах „Маверик“ и „Святой“. Ему нужно было играть Бонда в „На секретной службе Ее Величества“, когда он находился в идеальном возрасте для роли агента».
«Джордж Лэзенби хорош в том фильме, но Мур был бы лучше», — объясняет Тарантино. Он считает, что Мур подходил по возрасту только в «Живи и дай умереть», первый фильм про Бонда с Муром, а в остальных лентах был «слишком стар и прекрасно понимал свою нелепость». В «Лунном гонщике» актер «словно носит маску Роджера Мура, совершенно не старается в драках и в плане экшена выполняет тот минимум, который не дает фильмам окончательно скатиться в пародию». «У Мура все время сардоническое выражение лица. Он все время иронично улыбается, словно говоря зрителю: „Понятно же, что я не могу побить всех этих парней! Все делают каскадеры, а я лишь пару раз махаю кулаками“», — ругается режиссер «Однажды в… Голливуде». При этом именно Мур считается Бондом поколения Тарантино.
Эвери соглашается, что Мур в «Лунном гонщике» — «почти пожилой Бонд, который понимает, что все еще должен выглядеть сексуально». Сегодня 56-летнему Эвери легко идентифицировать себя с муровским Бондом: «В какой-то момент он лезет целоваться к девушке, и она отодвигается от него с выражением лица: „Ты это серьезно?“ И он такой: „Эй, я же все-таки еще Джеймс Бонд“. И она, помешкав, соглашается», — смеется режиссер.
О плюсах фильма
Эвери всегда считал, что открывающая сцена «Лунного гонщика» — одна из лучших в истории франшизы, потому что в ней нет «дурацкого CGI и падения зданий». Тарантино также в восторге от открывающих сцен бондианы, в которых все трюки делают люди, а не куклы или спецэффекты. Как зритель, он чувствует, что в свободном падении находятся не только каскадеры, но и оператор. При этом его не смущает, что внешне дублеры не имеют ничего общего с актерами, которых подменяют в кадре. «Все равно же *** (отлично)!» — радуется Тарантино.
Декорации постоянного художника-постановщика бондианы Кена Адама все еще вызывают восхищение. «Если дурацкую копию „Звездных войн“ делает Кен Адам, то она может стать лучше „Звездных войн“», — резюмирует Тарантино. В «Лунном гонщике» он отмечает логово главного злодея (пещера внутри храма, построенного на костях древней цивилизации), которое является декорацией-центрифугой в гигантском павильоне. «Панели управления, коридоры, вышки наблюдения — все это *** (отлично) сделано!»
Тарантино было интересно посмотреть, как обладающий безграничным бюджетом Кен Адам придумал сражения людей с рюкзаками-ракетами за спиной и бластерами в руках. Однако он считает, что аналогичные сцены получились лучше в японском фильме Киндзи Фукасаку «Зеленая слизь» и в «Дикой-дикой планете» Антонио Маргерити, «одном из лучших спагетти-сай-фаев в истории». Режиссер считает, что «Лунный гонщик» держит в напряжении, пока герои пытаются попасть в космос, но перестает быть захватывающим, когда они там оказываются. Кроме того, Тарантино в восторге от сцены в Калифорнийской пустыне, куда главный злодей по кирпичику перевез Версаль, купив дворец у французов. «Это очень смешно! К тому же фильм сняли в настоящем Версале, совсем как София Коппола в „Марии-Антуанетте“».
О его минусах
Тарантино не восторге от режиссуры Льюиса Гилберта, который снял три фильма про Бонда («Лунный гонщик», «Живешь только дважды» и «Шпион, который меня любил»). «Льюис Гилберт — ужасный режиссер. Он даже хуже Гая Хэмилтона. По сравнению с „Лунным гонщиком“ „Бриллианты навсегда“ и „Живи и дай умереть“ не так уж плохи! Гилберт цинично ворует идеи из „Звездных войн“», — ругается Тарантино. Эвери с ним не согласен: ему нравятся погоня на гондолах и приспешник злодея, который выпрыгивает из гроба. По словам Эвери, другим фильмам про Бонда как раз не хватает игривости.
Имя бондовской девушки Холли Гудхед можно перевести как Холли — Хороший минет. Квентин считает это слишком глупым каламбуром даже для бондианы, где героиня Пусси Галор в свое время была «самой большой секс-шуткой в Голливуде». Режиссер уверен, что такому юмору место «в каком-нибудь второсортном клоне популярной секс-комедии 1980-х „Порки“». Героиня в целом не удалась, потому что сценаристы не придумали, что с ней делать. Но режиссер подчеркивает, что это не вина талантливой актрисы Лоис Чайлз, с которой он сам работал над эпизодом сериала «C.S.I. Место преступления».
Эвери и Тарантино считают, что злодей Хьюго Дракс (французский актер Майкл Лонсдаль) — богатый и одержимый космосом промышленник — напоминает Илона Маска. «Эту параллель сейчас невозможно не заметить», — говорит Тарантино. «Маск вполне мог написать в Twitter цитату Дракса: „Даже перед лицом смерти мое величие не знает границ!“ Это суперсовременный фильм про Бонда, который говорит все, что должен говорить фильм о Бонде. Хотя он дурацкий, безумный, нелепый и временами скучный, все равно видно, что создатели хотели расширить рамки бондовской формулы тех лет», — уверяет Эвери.
А что эти двое наговорили об «Огненном лисе»?
«Огненный лис»
C хай-тек-свистом он проносится по небу, в шесть раз превышая скорость звука. Словно мерцающий призрак, он невидим для радаров. Он смертелен, как молниеносная кобра, потому что оснащен боеголовками, которые пилот может выпустить и нацелить силой мысли. Речь идет о МиГ-31 — самом разрушительном оружии, когда-либо созданном человеком. Кодовое имя — «Огненный лис». Но истребитель принадлежит русским. Чтобы сохранить хрупкий баланс сил в мире, Запад обязан его украсть. Догадались, кто способен это сделать? Конечно, пилот-ас Митчелл Гант (обладатель «Золотого глобуса» за вклад в кинематограф Клинт Иствуд), который должен пробраться в Россию, обмануть КГБ, реквизировать МиГ-31 и угнать его в США, обойдя самую мощную систему ПВО в мире.
О первом просмотре
У «Огненного лиса» была большая рекламная кампания, и на премьеру выстроились длинные очереди. Однако фильм всех разочаровал: критикам он показался скучным. Телеролики обещали авиационный экшен, который начинается лишь в третьем акте. Первые два — серьезный шпионский фильм в духе романов Роберта Ладлэма про холодную войну. Тарантино больше понравилась как раз эта часть фильма. Он уверен, что Иствуда привлек шпионский сюжет, а экшен-сцены были отданы на откуп мастеру по спецэффектам Джону Дайкстре.
Тарантино пересмотрел «Огненного лиса», потому что часто показывает фильмы Иствуда в своем кинотеатре New Beverly Cinema в Лос-Анджелесе. При повторном просмотре ему понравилось, как Иствуд рассказывает историю. «Тут много глупостей, русские персонажи безумно фальшивые и надуманные, но сама шпионская история очаровательна! Сейчас такого сторителлинга уже нет. Но да, все персонажи картонные. По сути, Иствуд снимает типичный фильм в жанре „военный боевик о героях в тылу врага“».
О русских злодеях
Режиссеров смущает, что британские актеры играют русских с «нацистским» акцентом, и Тарантино сожалеет, как Иствуд отнесся к персонажам. «Если вы посмотрите „Москву на Гудзоне“, „Космическую одиссею“» или „Русский отдел“, то там к русским относятся серьезно, а в „Огненном лисе“ нет настоящих русских. Тут есть британские актеры, которые ужасно изображают русский акцент, и немецкие актеры, которые попросту говорят с немецким акцентом. В целом русские в „Лисе“ буквально заменяют нацистов из аналогичных фильмов про Вторую мировую. Даже в преследовании евреев русские начинают с того места, где остановились фашисты. Злодей из КГБ, которого играет Кеннет Колли из фильмов Кена Рассела, по сути, является агентом гестапо», — резюмирует Тарантино.
«Есть некоторое очарование в фильмах 1980-х про холодную войну и риторику „мы против русских“. Мы действительно верили, что Россия может попытаться захватить Америку, как в „Красном рассвете“, и победить!» Тарантино вспоминает смешную цитату из Los Angeles Times, в которой телекритик иронизировал над вкусом американцев: «Как страна, в которой „Дюки из Хаззарда“ — телевизионное шоу номер один, надеется побить русских?» Тарантино заявляет, что только массовое производство самолетов из «Огненного лиса» могло бы изменить баланс сил в мире, но «в те времена Россия просто бы обанкротилась, если построила даже два таких самолета».
О проблемах с русским языком
Эвери отмечает, что если бы Митчелл Гант действительно был ветераном Вьетнама с ПТСР, он никогда бы не смог снова сесть за штурвал боевого самолета и сбрасывать на людей бомбы. Тарантино соглашается, что у Иствуда не получился живой персонаж, но в те времена актер легко мог себе такое позволить. «Это картонный герой, хотя Иствуд всегда знал, кого он играет и в чем его функция. Плюс он хорошо смотрится в костюме. Мать его героя была русской, и он умеет думать по-русски. Это требуется для миссии, потому что пилот управляет русским самолетом силой мысли. И это совершенно нелепо! Все в зале смеялись. За весь фильм Иствуд говорит по-русски только один раз, когда проходит через КПП. Он так ужасно это делает, что невозможно поверить, что эту сцену вообще оставили в монтаже. А его герой должен типа думать на русском языке! При этом все русские в фильме говорят на английском!» — сокрушается Тарантино. Режиссер подчеркивает, что сам искал для «Бесславных ублюдков» актеров, которые действительно говорят на другом языке, и высмеивал в военном боевике героев вроде иствудского: «В таких фильмах знание языка — это обязательная часть работы под прикрытием».
Что понравилось в фильме
В 1982-м бои в небе показались Тарантино дешевыми, но он признает, что самолет в фильме получился фантастическим, а мастера по спецэффектам Джона Дайкстру считает суперзвездой в индустрии. Ему понравилось, как ландшафт земли отражается в зеркальной поверхности самолета и визоре пилота, и то, как истребитель, пролетая над землей, поднимает в воздух воду, ветви и снег. Эпизоды были созданы вручную с помощью технологии совмещения кадров.
Тарантино считает, что «Огненный лис» — это простая «попкорн-пропаганда», а не пропаганда взглядов студии или Иствуда. Режиссер напоминает, что лето 1982-го было потрясающим временем для сай-фая, потому что тогда друг за другом вышли «Инопланетянин», «Нечто», «Звездный путь 2: Гнев Хана», «Трон», «Воин дороги», «Бегущий по лезвию». После успеха Warner Bros. с «Огненным лисом» TriStar Pictures сняла «Железного орла», а Paramount — «Топ Ган».
Бонус: что Тарантино рассказывает про малоизвестный хоррор «Бред»?
В качестве бонуса Квентин советует посмотреть фильм ужасов Питера Мариса «Бред», снятый в 1979-м. «Про этот фильм лучше ничего не знать перед просмотром, потому что неожиданные повороты сюжета — его главная удача. Ничего не читайте про него. Ни описание на коробке диска, ни отзывы на Letterboxd». Тарантино ушел с показа хоррора в автокинотеатре, где его крутили в связке с двумя другими эксплотейшенами. Тот показался ему вторичным. Однако спустя много лет он пересмотрел фильм и остался в восторге.
«Это фильм про маньяка-женоненавистника по имени Чарли, который устраивает резню после возвращения с вьетнамской войны, — рассказывает режиссер. — Это не слэшер, не фильм про серийного убийцу и не реалистичная драма, хотя психологические причины поведения Чарли тут объясняются. Здесь есть циничные и изобретательные убийства с помощью копья, вилы и огнестрел. Достаточно жесткое кино даже по меркам 1970-х».
Автор: Михаил Моркин
Фото: Moviestore Collection / Legion-Media, All Star Picture Library / Legion-Media