Злодей бондианы Илон Маск и плохой русский Клинта Иствуда: что Тарантино рассказал в подкасте про «Лунного гонщика» и «Огненного лиса»

Что ведущие думают про «Лунного гонщика»?

Синопсис фильма на VHS из коллекции Тарантино «Лунный гонщик» Роджер Мур возвращается в роли Джеймса Бонда в одиннадцатом фильме об агенте 007. Его новая миссия — вернуть космический шаттл «Лунный гонщик», который был украден во время транспортировки из США в Англию. Шпиону бросает вызов могущественный Хьюго Дракс (Майкл Лонсдаль) — богатый промышленник, пытающийся покорить космос. Миссия заставляет Бонда отправиться в Калифорнию, Италию и, наконец, в Бразилию, где он узнает о дьявольском плане Дракса. Ему помогают красивая доктор Гудхед (Лоис Чайлз) и чувственная Коринн Дюфор (Коринн Клери). Против него — зловещий Чанг (Тосиро Суга) и Челюсти (Ричард Кил), уже знакомый зрителям гигант с металлическими зубами.

О первых впечатлениях от фильма

В юности Роджер Эвери ненавидел «Лунного гонщика» из-за юмористического и несерьезного тона, но с годами бесконтрольная смена настроений в фильме стала ему нравиться. Он считает, что «Гонщик» — это одновременно шпионский фильм, мелодрама, боевик, травелог, фантастика, комедия, вестерн и даже хоррор. Сейчас три любимых «Бонда» Эвери — это «Бриллианты навсегда», «Голдфингер» и «Лунный гонщик».

В свое время Тарантино так не понравились отзывы и трейлеры, что он не пошел на «Лунного гонщика» в кино. Перед подкастом он впервые посмотрел фильм, и тот ему тоже не понравился. По словам Квентина, «Лунный гонщик» и «Огненный лис» — неудачные попытки продюсеров нажиться на успехе «Звездных войн». Космическая опера Джорджа Лукаса вышла в 1977-м и задала в индустрии тренд на фантастику на несколько лет вперед. По мотивам «Звездных войн» были сняты и рождественский спешел от Джорджа Лукаса, и музыкальный эпизод «Шоу Донни и Мари» с Крисом Кристофферсоном в образе Хана Соло (актер и музыкант поразил Тарантино в этом образе). В 1979-м студии выпустили кучу масштабных фантастических проектов, пытаясь повторить успех «Новой надежды»: сериал «Звездный крейсер „Галактика“» и фильмы «Бак Роджерс в 25-м столетии», «Звездный путь: Фильм», «Лунный гонщик», «Черная дыра» и «Чужой».

Роджер Мур

О Роджере Муре

Тарантино отмечает, что многие бондовские фильмы с Муром заигрывали с жанрами. «Живи и дай умереть» — с блэксплотейшеном, «Человек с золотым пистолетом» — с фильмам про кунг-фу, «Лунный гонщик» — с научной фантастикой. «Шпион, который меня любил» был первым серьезным фильмом про Бонда со времен «Голдфингера». Тарантино любит Мура, но не в роли Бонда, для которой он «был староват» (во время съемок англичанину был 51 год): «Он играл таких же невозможно красивых и самоироничных бонвиванов с конца 1950-х в сериалах „Маверик“ и „Святой“. Ему нужно было играть Бонда в „На секретной службе Ее Величества“, когда он находился в идеальном возрасте для роли агента».

«Джордж Лэзенби хорош в том фильме, но Мур был бы лучше», — объясняет Тарантино. Он считает, что Мур подходил по возрасту только в «Живи и дай умереть», первый фильм про Бонда с Муром, а в остальных лентах был «слишком стар и прекрасно понимал свою нелепость». В «Лунном гонщике» актер «словно носит маску Роджера Мура, совершенно не старается в драках и в плане экшена выполняет тот минимум, который не дает фильмам окончательно скатиться в пародию». «У Мура все время сардоническое выражение лица. Он все время иронично улыбается, словно говоря зрителю: „Понятно же, что я не могу побить всех этих парней! Все делают каскадеры, а я лишь пару раз махаю кулаками“», — ругается режиссер «Однажды в… Голливуде». При этом именно Мур считается Бондом поколения Тарантино.

Эвери соглашается, что Мур в «Лунном гонщике» — «почти пожилой Бонд, который понимает, что все еще должен выглядеть сексуально». Сегодня 56-летнему Эвери легко идентифицировать себя с муровским Бондом: «В какой-то момент он лезет целоваться к девушке, и она отодвигается от него с выражением лица: „Ты это серьезно?“ И он такой: „Эй, я же все-таки еще Джеймс Бонд“. И она, помешкав, соглашается», — смеется режиссер.

О плюсах фильма

Эвери всегда считал, что открывающая сцена «Лунного гонщика» — одна из лучших в истории франшизы, потому что в ней нет «дурацкого CGI и падения зданий». Тарантино также в восторге от открывающих сцен бондианы, в которых все трюки делают люди, а не куклы или спецэффекты. Как зритель, он чувствует, что в свободном падении находятся не только каскадеры, но и оператор. При этом его не смущает, что внешне дублеры не имеют ничего общего с актерами, которых подменяют в кадре. «Все равно же *** (отлично)!» — радуется Тарантино.

Декорации постоянного художника-постановщика бондианы Кена Адама все еще вызывают восхищение. «Если дурацкую копию „Звездных войн“ делает Кен Адам, то она может стать лучше „Звездных войн“», — резюмирует Тарантино. В «Лунном гонщике» он отмечает логово главного злодея (пещера внутри храма, построенного на костях древней цивилизации), которое является декорацией-центрифугой в гигантском павильоне. «Панели управления, коридоры, вышки наблюдения — все это *** (отлично) сделано!»

Тарантино было интересно посмотреть, как обладающий безграничным бюджетом Кен Адам придумал сражения людей с рюкзаками-ракетами за спиной и бластерами в руках. Однако он считает, что аналогичные сцены получились лучше в японском фильме Киндзи Фукасаку «Зеленая слизь» и в «Дикой-дикой планете» Антонио Маргерити, «одном из лучших спагетти-сай-фаев в истории». Режиссер считает, что «Лунный гонщик» держит в напряжении, пока герои пытаются попасть в космос, но перестает быть захватывающим, когда они там оказываются. Кроме того, Тарантино в восторге от сцены в Калифорнийской пустыне, куда главный злодей по кирпичику перевез Версаль, купив дворец у французов. «Это очень смешно! К тому же фильм сняли в настоящем Версале, совсем как София Коппола в „Марии-Антуанетте“».

О его минусах

Тарантино не восторге от режиссуры Льюиса Гилберта, который снял три фильма про Бонда («Лунный гонщик», «Живешь только дважды» и «Шпион, который меня любил»). «Льюис Гилберт — ужасный режиссер. Он даже хуже Гая Хэмилтона. По сравнению с „Лунным гонщиком“ „Бриллианты навсегда“ и „Живи и дай умереть“ не так уж плохи! Гилберт цинично ворует идеи из „Звездных войн“», — ругается Тарантино. Эвери с ним не согласен: ему нравятся погоня на гондолах и приспешник злодея, который выпрыгивает из гроба. По словам Эвери, другим фильмам про Бонда как раз не хватает игривости.

Имя бондовской девушки Холли Гудхед можно перевести как Холли — Хороший минет. Квентин считает это слишком глупым каламбуром даже для бондианы, где героиня Пусси Галор в свое время была «самой большой секс-шуткой в Голливуде». Режиссер уверен, что такому юмору место «в каком-нибудь второсортном клоне популярной секс-комедии 1980-х „Порки“». Героиня в целом не удалась, потому что сценаристы не придумали, что с ней делать. Но режиссер подчеркивает, что это не вина талантливой актрисы Лоис Чайлз, с которой он сам работал над эпизодом сериала «C.S.I. Место преступления».

Эвери и Тарантино считают, что злодей Хьюго Дракс (французский актер Майкл Лонсдаль) — богатый и одержимый космосом промышленник — напоминает Илона Маска. «Эту параллель сейчас невозможно не заметить», — говорит Тарантино. «Маск вполне мог написать в Twitter цитату Дракса: „Даже перед лицом смерти мое величие не знает границ!“ Это суперсовременный фильм про Бонда, который говорит все, что должен говорить фильм о Бонде. Хотя он дурацкий, безумный, нелепый и временами скучный, все равно видно, что создатели хотели расширить рамки бондовской формулы тех лет», — уверяет Эвери.