Великолепный век турецкого сериала: звезды на баррикадах, шоураннеры-психологи и «Менты» в Анкаре

Новое начало

Индустрия сериалов процветала в Турции еще в эпоху кабельного телевидения; одна из самых любимых турками эпопей, «Наш народ», стартовала в 1989 году и продержалась рекордные 15 сезонов. Этот сериал советуют в качестве учебного пособия всем, кто учит турецкий язык и хочет понять, как устроена жизнь простых людей. На международном рынке его бы ждал провал — уж слишком он погружен в специфический локальный контекст. Описанная тут в деталях жизнь махалле, старого городского квартала, полная драмы и комизма, великодушия и жестокости, доброты и подлостей, — очень местечковая. Вряд ли сериальные зрители из других стран смогли бы понять все тонкости взаимоотношений героев.

Новая эра турецкого сериала, или dizi, как называют свои телесаги сами турки, отсчитывается с 2008 года, когда начала выходить «Запретная любовь». Ее авторам удалось создать формулу контента, гарантирующую успех не только на национальном, но и на зарубежном рынке: экспансия началась с Ближнего Востока и Египта, сейчас больше всего турецких сериалов закупают Чили, Мексика и Аргентина. Эта формула подразумевает лихой универсальный сюжет, который с минимальными поправками легко перенести на любые реалии, мотивы бунта и эмансипации, эротизм, хоть и без откровенных постельных сцен. Здесь нет идеальных героев или отъявленных негодяев, в каждом персонаже идет внутренняя борьба добра и зла.

Сериал «Запретная любовь» — это перенесенный в наши дни сюжет романа XIX века, у которого даже оригинальное название на османском, а не на современном турецком. Он повествует о замужней женщине, мечущейся между любовью и долгом перед мужем — добрым и уважаемым человеком, — и страстью к молодому любовнику. По сути, это турецкая «Анна Каренина». Права на ее показ были проданы более чем 20 телекомпаниям мира — от Ирана и ОАЭ до Греции и Чехии; в Армении сняли ее ремейк «Разбитые сердца», в США — «Запретную страсть».

В «Любви» блестящий актерский состав. Именно с нее началась звездная карьера Берен Саат и Кыванча Татлытуга. Хотя каждый из них сыграл после этого множество ролей, до сих пор они воспринимаются прежде всего как Бехтер и Бехлюль из «Запретной любви». Эта пара настолько запомнилась, что стала уже нарицательной, как Ромео и Джульетта и Лейла и Меджнун. А фраза, которую повторяет легкомысленный любовник («Behlül kaçar», то есть «Бехлюль сбежал»), превратилась в устойчивое выражение.