Великолепный век турецкого сериала: звезды на баррикадах, шоураннеры-психологи и «Менты» в Анкаре

Простой парень из Аданы, Татлытуг — красавец с титулом Best Model of The World 2002 года. Фильмография высокого голубоглазого блондина и спортсмена не ограничивается ролями героев-любовников. Модельной внешностью сердца турецких зрителей не завоюешь — им нужна драма, падения и страдания героя, как в «Запретной любви», «Эзеле» и особенно «Кузей Гюней». Кроме того, Татлытуг — социальный активист; он выступает послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживает проект Imagine, помогающий детям.