Великолепный век турецкого сериала: звезды на баррикадах, шоураннеры-психологи и «Менты» в Анкаре

Турция экспортирует свою телепродукцию в более чем 150 стран — от Латинской Америки до Кореи. Мировая аудитория этих психологических драм, романтических комедий и триллеров — почти 500 миллионов человек. Турецкие сериалы прочно захватили и российские стриминг-платформы: этим летом ромком «Постучись в мою дверь» попал в топ-10 Кинопоиска и, видимо, останется там надолго. Как получилось, что страна, которая до нулевых выпускала в основном мыльные оперы для домохозяек, заняла в мире второе после Америки место по доходам от продажи сериалов?
Новое начало
Индустрия сериалов процветала в Турции еще в эпоху кабельного телевидения; одна из самых любимых турками эпопей, «Наш народ», стартовала в 1989 году и продержалась рекордные 15 сезонов. Этот сериал советуют в качестве учебного пособия всем, кто учит турецкий язык и хочет понять, как устроена жизнь простых людей. На международном рынке его бы ждал провал — уж слишком он погружен в специфический локальный контекст. Описанная тут в деталях жизнь махалле, старого городского квартала, полная драмы и комизма, великодушия и жестокости, доброты и подлостей, — очень местечковая. Вряд ли сериальные зрители из других стран смогли бы понять все тонкости взаимоотношений героев.
Новая эра турецкого сериала, или dizi, как называют свои телесаги сами турки, отсчитывается с 2008 года, когда начала выходить «Запретная любовь». Ее авторам удалось создать формулу контента, гарантирующую успех не только на национальном, но и на зарубежном рынке: экспансия началась с Ближнего Востока и Египта, сейчас больше всего турецких сериалов закупают Чили, Мексика и Аргентина. Эта формула подразумевает лихой универсальный сюжет, который с минимальными поправками легко перенести на любые реалии, мотивы бунта и эмансипации, эротизм, хоть и без откровенных постельных сцен. Здесь нет идеальных героев или отъявленных негодяев, в каждом персонаже идет внутренняя борьба добра и зла.
Сериал «Запретная любовь» — это перенесенный в наши дни сюжет романа XIX века, у которого даже оригинальное название на османском, а не на современном турецком. Он повествует о замужней женщине, мечущейся между любовью и долгом перед мужем — добрым и уважаемым человеком, — и страстью к молодому любовнику. По сути, это турецкая «Анна Каренина». Права на ее показ были проданы более чем 20 телекомпаниям мира — от Ирана и ОАЭ до Греции и Чехии; в Армении сняли ее ремейк «Разбитые сердца», в США — «Запретную страсть».
В «Любви» блестящий актерский состав. Именно с нее началась звездная карьера Берен Саат и Кыванча Татлытуга. Хотя каждый из них сыграл после этого множество ролей, до сих пор они воспринимаются прежде всего как Бехтер и Бехлюль из «Запретной любви». Эта пара настолько запомнилась, что стала уже нарицательной, как Ромео и Джульетта и Лейла и Меджнун. А фраза, которую повторяет легкомысленный любовник («Behlül kaçar», то есть «Бехлюль сбежал»), превратилась в устойчивое выражение.
Актеры
Социальный статус телезвезд в Турции вообще очень высок: это интеллектуальная элита общества, какой были, скажем, кинозвезды советского кино. Многие турецкие актеры (например, Джансу Дере, Бурджу Бириджик, Мехмет Гюнсюр) начинали карьеру как модели или победители конкурсов красоты, но, для того чтобы стать по-настоящему любимым у турецкой публики, внешности недостаточно. Подавляющее большинство сериальных звезд играют в театре и снимаются в серьезном независимом кино. Они, как правило, прекрасно образованы (причем у многих это непрофильное образование — инженерное, гуманитарное, естественнонаучное), а образование в Турции — очень важный элемент статуса.
Но, главное, чтобы быть любимыми публикой, актеры обязаны иметь четкую политическую позицию и не бояться ее публично высказывать. Практически весь состав сериала «Великолепный век» да и других телепроектов можно было увидеть на площади Таксим во время протестов — с плакатами и в тканевых повязках, защищающих от газа. Популярные актеры участвуют в кампаниях по защите окружающей среды, борются за права женщин или собирают деньги в фонды для нуждающихся детей — все это важная часть звездного престижа.
Каких суперзвезд турецких сериалов стоит знать
Халит Эргенч
Знаменит по роли султана Сулеймана I в «Великолепном веке». Снялся в десятках других сериалов и кинофильмов, в том числе в очень популярном в Турции «Ты моя родина», где Эргенч сыграл Джевдета, соратника Ататюрка. Известен активной общественной позицией, был одним из лидеров протеста на Таксиме.
Кыванч Татлытуг
Простой парень из Аданы, Татлытуг — красавец с титулом Best Model of The World 2002 года. Фильмография высокого голубоглазого блондина и спортсмена не ограничивается ролями героев-любовников. Модельной внешностью сердца турецких зрителей не завоюешь — им нужна драма, падения и страдания героя, как в «Запретной любви», «Эзеле» и особенно «Кузей Гюней». Кроме того, Татлытуг — социальный активист; он выступает послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживает проект Imagine, помогающий детям.
Берен Саат
Звезда «Запретной любви», «Без вины виноватая», «Великолепный век. Империя Кесем». Саат снялась во множестве других сериалов и фильмов, в том числе зарубежных: например в ирано-турецкой картине «Сезон носорогов» она работала вместе с Моникой Беллуччи. Сейчас вместе со своим партнером по «Запретной любви» Кыванчем Татлытугом снимается в новом проекте Netflix в Нью-Йорке.
Бурджу Бириджик
Как многие молодые актеры, Бириджик вышла из «Великолепного века», но настоящий успех ей принесла главная роль в сериале «Песня жизни», где она играет этакого Остапа Бендера в юбке. Актрисе удалось избежать ловушки амплуа кукольной белокурой красавицы, ее фильмография полна сложных драматических ролей. Например, Фатма из одноименного сериала Netflix про затюканную жизнью уборщицу, которая мстит за своего мужа. Или Налан — героиня психологической драмы «Девушка за стеклом».
Биркан Сокуллу
После популярного сериала «Песня жизни», где он сыграл главную роль на пару с Бурджу Бириджик, у актера наступил период затишья. Но «Квартира невинных», которая весь первый сезон не выходила из топа рейтингов, все изменила. Его герой — Хан, богатый и успешный бизнесмен, глава старой семейной фирмы, красавец, джентльмен, получивший образование в Америке, по ночам собирает мусор и спит на помойке. Блестящая актерская работа Биркана заставила зрителей разрываться между восхищением, жалостью, отвращением и надеждой.
Фарах Зейнеп Абдуллах
Известность ей принесла первая же роль в сериале «Бесценное время». Потом у Абдуллах был ряд достойных появлений в кинопроектах и множество фестивальных наград. Отдельно отметим роль в сериале «Курт Сеит и Александра», где актриса играет русскую девушку в декорациях революционной России (по непонятным причинам сериал не стал хитом в нашей стране). И, наконец, «Квартира невинных», где она играет Инджи, возлюбленную Хана.
Эзги Мола
Одна из самых ярких турецких комедийных актрис. Ее талант можно оценить, например, в «Эршан Кунери» — новом сериале на Netflix, который снял популярный турецкий стендапер, автор множества культовых комедий Джем Йылмаз. Лучшая ее роль — в «Квартире невинных» — не из веселых. Глубоко травмированная и нездоровая героиня годами не выходит из дома, моет продукты по четыре раза с мылом и разговаривает со своей давно умершей матерью.
Демет Оздемир
Молодая сериальная звезда поначалу снималась исключительно в ромкомах типа «Запаха клубники», «Ранней пташки» или «Номера 309». Но психологическая драма «Дом, в котором ты родился, — твоя судьба», снятая, как и многие рейтинговые сериалы последних лет, по книге психиатра Гюльсерен Будайджиоглу, изменила ее актерскую траекторию. Настоящая актерская слава у Одземир еще впереди. Пока что светские новости о Демет интересуют публику больше, чем сообщения о ее грядущих ролях и проектах.
Джан Яман
Яман — звезда на экспорт, популярный в Европе; испанских поклонниц у него больше, чем турецких! Типичный герой-любовник, специализируется на ромкомах. К тому же Джан — интеллектуал, окончивший итальянский лицей в Стамбуле, причем с самой большой суммой баллов за всю его историю.
Государство
Прорыв «Запретной любви» случился не на пустом месте: как только на мировом рынке контента появились признаки расцвета сериалов, турецкое государство начало беспрецедентно поддерживать отрасль. Прежде всего экономически и юридически: были объявлены налоговые льготы, запущены инвестиции в индустрию, приняты законы, направленные на поддержку местного производителя телепродукции.
Впрочем, контроль государства за производством сериалов не ограничивается стимулирующими мерами — оно же и карает. Цензуру сериального контента осуществляет специальный госорган — Высший совет радио и телевидения (RTÜK); он следит за тем, чтобы фильмы соответствовали правилам. Сигареты, вино, кровь, названия брендов на телеэкранах должны быть заблерены, а любовные коллизии не должны противоречить традиционной морали. Деятельность RTÜK дает вклад в общую копилку бюджета страны: только с местного представительства FOX.TV за прошлый сезон было собрано больше 10 млн лир штрафов (порядка 33 млн рублей по курсу на данный момент). Одним из самых прибыльных для государства оказался сериал «Неверный» — ремейк английского «Доктора Фостера», об отношении которого к традиционным ценностям понятно уже по названию. При этом с большим успехом было показано 60 серий сериала, только что закончился второй сезон. Измены, кстати, одна из центральных тем турецких сериалов, так что поле для штрафов непаханое.
Громких запретов или закрытий на телевидении в последние годы не было, однако в 2020-м произошел инцидент с турецким Netflix, когда контролирующие органы не выдали разрешение на съемки мини-сериала If Only. Как сообщила его создательница Эдже Йоренч, проблема была в герое-гее. Netflix отказался менять сюжет и даже грозил свернуть деятельность в Турции, однако передумал и в итоге перенес съемки в Испанию, поменяв съемочную группу. Тем не менее нельзя сказать, что гомосексуалы не появляются в фильмах и сериалах. Например, недавно на кинофестивале в Анталии приз взял фильм «Любовь, чары и т. п.» про любовь двух женщин.
Трансперсоны также не редкость в турецком шоу-бизнесе, а Бюлент Эрсой — 64-летняя трансперсона, актриса и певица — поддерживает власти и дружит с президентом Турции Эрдоганом (ее популярность в народе даже выше, чем у него). Правда, Эрсой не снимается в сериалах. Зато звезда эстрады и кино Айта Созери, которая считается одним из первых в стране людей, сменивших пол еще в 1980-х, снялась во «Вдребезги», «Потерянном городе», «Йешильчам», «Первом и последнем». Сделавшие трансгендерный переход персонажи часто появляются в сериалах (см. «Личность» или «Алеф»).
Особенности эфирного контента
Традиционно турецкие сериалы, снятые для телевидения, длятся десятки, а то и сотни серий, и это притом что хронометраж одного эпизода может достигать двух с половиной, а с рекламой и четырех часов. Главная проблема эфирных проектов — это, как ни парадоксально, высокие рейтинги, а точнее, зависимость от них. Пока сериал держится в верхних строчках, шоу не заканчивается, постепенно скатываясь из качественного романа, где продумана каждая деталь и важна каждая реплика, в коммерческий ширпотреб, где все подчинено тому, чтобы удержать зрителя у экрана.
Но зрители все равно уходят, и необязательно из-за снижения качества — очень высока конкуренция. В случае падения популярности с некогда даже успешными проектами не церемонятся — закрывают, не дождавшись конца сезона. Такое произошло с «Маленькими убийствами» — сериалом с завязкой, взятой из «Большой маленькой лжи», где героини тоже связаны тайной. После невероятно успешного первого сезона во второй пригласили еще больше звезд, но он пошел не так, как ожидалось, и был закрыт прямо в разгар сезона.
Темы и жанры
Турецкие продюсеры и шоураннеры работают в самых разных жанровых направлениях — от экспортных костюмно-исторических саг до хорроров про вампиров и триллеров про хакеров. Но есть несколько жанров, в которых они особенно преуспели. Главный на сегодня и совершенно аутентичный — это психологические или даже психиатрические драмы, снятые на основе реальных кейсов. Среди характерных примеров — «Красная комната», «Девушка за стеклом», «Дом, в котором ты родился, — твоя судьба» , «Квартира невинных»). Сценарии для самых рейтинговых из них пишет известная писательница, врач-психиатр Гюльсерен Будайджиоглу, которая еще школьницей подрабатывала ведущей на госканале ТРТ, потом выбрала карьеру доктора и писательницы, но стала невероятно популярной как автор сериалов.
«Квартира невинных»
История безумной семьи произвела огромное впечатление на зрителей еще и потому, что вышла в разгар пандемии. Главная героиня София (Эзги Мола) из-за мании чистоты и боязни микробов не может выйти из дома; в ее фобии многие узнали свои страхи и тревоги. Но дело не в обсессивно-компульсивном расстройстве героини. «Квартира» посвящена тому, как трагически сказывается на жизни человека отсутствие в семье любви и уважения. Весь первый сезон проект был на первом месте по рейтингу. На втором рейтинги немного снизились, однако он остался одним из самых успешных сериалов последнего времени.
Традиционно очень популярны в Турции и полицейские драмы, например «Пойраз Караел», «Чукур», «Правосудие». Формула этого жанра самими шоураннерами формулируется так: «Polisiye — suç» («suç» значит «вина»), то есть фактически «преступление и наказание». Надо добавить, что Достоевский вообще и «Преступление и наказание» в частности популярны в Турции; книги Федора Михайловича читают и обсуждают. А рефлексия на тему «Тварь ли я дрожащая, или право имею» красной линией проходит через современный турецкий кинематограф.
Коллизия полицейских драм обычно основана на представлении о несправедливости мира. Мафия тут чаще честнее, чем полиция, и задача героя — исправить это положение, взяв на себя тяжелую роль мстителя. Так, протагонист сериала «Личность» — изначально стримингового, но потом показанного по телевидению — узнает, что у него начинается Альцгеймер и скоро он все забудет; это значит, ему не грозят муки совести, и он может отомстить всем, чьи преступления остались безнаказанными. Часто криминальные драмы подкреплены крепкой любовной историей: яркие примеры — «Грязные деньги, лживая любовь» с Энгином Акюреком и Тубой Бюйюкюстюн и «Черная любовь» с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль.
«Пойраз Караел»
Пойраз — северо-восточный ветер на Босфоре, караел — северо-западный. Это и имя главного героя, непредсказуемого, как стихия. Одновременно он полицейский и второй человек в ОПГ, влюбленный в дочь крестного отца; он нежный отец, интеллектуал, философ, неудачник и непревзойденный махинатор — в общем, обаятельный трикстер. «Пойраз Караел» — один из самых остроумных сериалов, где, помимо крепкой криминальной истории в духе чуть ли не Марио Пьюзо, прописаны чувственные любовные линии. Исполнители главных ролей Илькер Калели и Бурчин Терзиоглу так вжились в роль любовников, что в реальности поженились. В сериале множество литературных аллюзий, в том числе можно услышать цитаты из Назыма Хикмета и Оуза Атая, которого называют турецким Набоковым. А еще представлена галерея забавных турецких типов: полковник-кемалист, мафиози-марксист и так далее.
«Правосудие»
Закрученный детектив на фоне любовной истории прокурора Ылгаза, представляющего образец честности и неподкупности, и адвоката Джейлин, которая считает, что для достижения цели все средства хороши. Сводит их трагическое убийство младшей сестры Джейлин, главный подозреваемый в котором — младший брат Ылгаза. Так переплелись две семьи, все члены которых, как выяснилось, совсем не те, кем кажутся. «Правосудие» — совершенно непредсказуемая криминальная история, каждая серия которой полна сюрпризов: так или иначе, все герои оказываются попеременно то преступниками, то жертвами.
Первый сезон закончился клиффхэнгером, и зрители оборвали соцсети с требованием дать им хоть какую-то подсказку. Дуэт протагонистов играет полюбившийся аудитории по сериалу «Любовь для начинающих» тандем Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз.
Важнейшей темой турецких сериалов оказываются и социальные проблемы. Имущественное расслоение и положение женщины (жены, матери, дочери) становятся основой для коллизии в шоу самых разных жанров. Даже популярная формула турецкой мелодрамы «они не пара», скорее всего, будет с классовой основой. В таких фильмах талантливая девушка из простой семьи своим умом, красотой и искренностью пленяет богатого и успешного мужчину. Эту коллизию можно увидеть в «Любви напрокат», «Ранней пташке», «Постучись в мою дверь» или «Стамбульской невесте».
Движение за права женщин сильно развито в современной Турции: режиссеры и сценаристы огромного, если не большего, числа сериалов — женщины. Тема положения женщины в обществе поднимается почти в каждом шоу, даже в комедиях и полицейских драмах. Самым мощным и эмоционально бескомпромиссным высказыванием на эту тему стала «Без вины виноватая» (оригинальное название Fatmagülün suçu ne?, то есть «В чем вина Фатмагюль?», гораздо точнее передает суть сериала). Снятое в 2010 году по мотивам одноименного фильма 1986 года, это шоу рассказывает о разворачивающейся трагедии в традиционном турецком обществе, но очевидно, что проблемы, с которыми сталкивается его героиня, по-прежнему актуальны не только в восточных странах, но и на Западе, как показало движение #MeToo.
«Без вины виноватая»
Это история изнасилования: богатые сынки из влиятельных семей пытаются избежать наказания и выдать свою жертву замуж за их друга детства, простого деревенского парня, который в преступлении не участвовал, но был на месте и чувствует ужасную вину. Семья девушки фактически продает ее, жених, с которым вот-вот должна была состояться свадьба, отказывается от нее, считая порочной. Сперва история Фатмагюль стала популярной на Востоке, в Индии даже сняли ремейк на хинди. После взрыва #MeToo в 2017 году сериал стал хитом и в Европе. Права на его показ были проданы в 50 стран. Во Франции в 2019 году «Без вины виноватая» получила приз Soap Awards как лучший иностранный сериал, в Германии собираются снимать ее ремейк.
Конечно, нельзя забывать об исторических драмах, тем более что для российских зрителей синонимом «дизи» в первую очередь является «Великолепный век». Исторические сериалы популярны в самой Турции и становятся предметом культурного экспорта, хотя здесь вкусы турецкой и зарубежной аудитории, бывает, не сходятся. Для эфирных каналов обычно снимают эпические картины славных побед — от экспансии сельджуков («Пробуждение: Великие сельджуки») и формирования Османской империи («Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул») до сериала о подавленном военном перевороте 2016 года («Одинокий волк»).
В этом смысле «Великолепный век» и его продолжение «Империя Кёсем» не совсем типичные исторические проекты. Ведь это сериалы не столько про Османскую империю (хотя они довольно точно воспроизводит события периода, который называют «женским султанатом»), сколько о том, что миром правят любовь и женщины. Будь ты хоть Сулейман Великолепный, завоевавший половину Европы, все равно придет умная сильная женщина и все возьмет в свои руки.
В отличие от миллионов зрителей, турецкие власти не полюбили этот сериал. Эрдоган называл его порочащим турецкую историю. Показательный случай: после выхода серии, в которой султан убивает своего сына, вся Турция была ужасно огорчена, и граждане стали подавать заявление в суд с требованием лишить Сулеймана почетного звания великого. Эта кампания может показаться смешной, но для властей она стала сигналом того, что общество не собирается эти самые власти безусловно обожествлять.
«Великолепный век»
История любви Сулеймана Великолепного к славянской наложнице Роксалане, известной в Турции под именем Хюррем, на фоне исторических событий и политических интриг. Она увлекла не только турецкую аудиторию (которая составила треть населения страны!). Права на показ купили 50 стран. Для съемок военных сцен строились целые деревни.
Только в первой части проекта было задействовано аж 500 актеров, по его титрам можно составлять киноэнциклопедию. Тут и любимые несколькими поколениями звезды уровня Небахат Чехре, обладательницы награды «Золотой апельсин» за пожизненные достижения, и новые лица, чья карьера началась именно в «Великолепном веке» (например, Озге Гюрель), и Окан Ялабык, прославившийся благодаря артхаусному кино, и ставший мегазвездой Бурак Озчивит. В Стамбуле появился новый вид туризма: международные группы фанатов едут по местам «Великолепного века».
Стриминги
В новом цифровом мире турецкие продюсеры сориентировались так же быстро, как отреагировали на новую конъюнктуру в начале нулевых. Просто цифры: с 2018-го, когда вышел первый оригинальный турецкий сериал Netflix «Защитник» (фэнтези о том, о том, как простой парень узнает, что его миссия — защитить Стамбул от неких Бессмертных), по 2021-й только производство оригинальных проектов для американского стриминга принесло экономике страны более 50 млн долларов.
До недавних потрясений Netflix производил в Турции десятки сериалов всех жанров и направлений. Некоторые по-настоящему крутые проекты на Netflix не раскручены на международном рынке, хотя заслуживают большей популярности. Например, энергичный и очень сексуальный молодежный сериал «Любовь 101» про бунт старшеклассников 1990-х годов. Или исторический прошлогодний «Клуб» , рассказывающий трагическую историю еврейской диаспоры в Стамбуле в 1940–50-х годах, а заодно дающий картину удивительной культурной жизни того времени в самом космополитичном городе мира.
В Турции мощно развиваются и местные цифровые платформы, которые занимаются как трансляцией, так и производством контента. Один из первых удачных проектов такого рода — интернет-телевидение puhu.tv. Именно здесь в 2017 году был снят психотриллер «Фи, Чи, Пи», который открыл дорогу новому типу турецкого контента. Проекты для интернет-платформ отличаются от эфирных шоу: на стримингах вся история укладывается в привычную структуру 8–9 серий по 40 минут. Кроме того, обычно до стриминг-контента не доходят руки RTÜK (кроме вышеперечисленных случаев с сериалами Netflix), и он не так сильно скован цензурой. В сериалах, снятых для стримингов, много пьют, курят, даже занимаются любовью и используют ненормативную лексику. Исторические проекты на сетевых платформах не прославляют силу турецкого оружия, а наоборот, переосмысляют самые неоднозначные и проблемные страницы истории, как в вышеупомянутом «Клубе» или «Йешильчам».
«Фи, Чи, Пи»
Психологический триллер, снятый по трехтомному бестселлеру психолога Азрой Кохен. В нем музыкант Дениз (Мехмет Гюрсюр), танцовщица Дуру (Серенай Сарыкая) и студенты факультета изящных искусств участвуют в постановке нового балета. Дениз и Дуру образуют любовный треугольник с Джан Манай (Озан Гювен) — психопатом, при этом успешным психиатром, который ведет популярное в стране телешоу, где решает в прямом эфире проблемы героев. Сериал служит еще и хорошим путеводителем по современной турецкой культуре: тут звучит музыка многих композиторов, в том числе всемирно известного пианиста и сочинителя Фазиля Сая.
«Личность»
В Турции любят рассуждать, почему в стране нет серийных убийц. То есть маньяков и убийц-рецидивистов полно, но все они действуют без устоявшегося паттерна, по вдохновению. Одна из версий — турки не способны построить план и следовать ему. Эта шутка, в которой только доля шутки, часто обыгрывается в национальном кино. Например, в «Личности» наконец появляется первый серийный убийца в Турции, которым оказывается почтенный господин, бывший работник полицейского архива, человек кристальной честности и добросердечности, который за всю свою жизнь не обидел и муравья.
Узнав, что у него Альцгеймер и что вскоре он все забудет, герой по совету доктора решает сделать нечто такое, на что не мог осмелиться всю жизнь. В его случае — наказать тех, кто, по его мнению, не получил возмездия. На старой швейной машинке жены он шьет себе костюм белого кота и хладнокровно убивает одного за другим участников некоего преступления, о котором зрители ничего не узнают вплоть до финала. На своих жертвах он оставляет послания женщине-полицейскому Невре (Джансу Дере). Первое из них: «Я хочу быть хорошим человеком».
Роль обаятельнейшего господина Агаха Бейоглу исполнил Халук Бильгинер, актер, который, помимо огромного количества турецких фильмов (включая каннскую «Зимнюю спячку»), снялся в «Алексе Райдере», «Призраке», «Приключениях молодого Индианы Джонса» и других международных хитах. За роль в «Личности» Бильгинер получил премию «Эмми».
«Любовь 101»
Сериал про любовь и протест старшеклассников, в котором самые отъявленные хулиганы, чтобы не быть отчисленными, должны оставить в школе единственную учительницу (Пынар Дениз). Для этого им надо влюбить ее в учителя физкультуры (Каан Урганджиоглу). Действие происходит в 1990-х годах, которые в Турции были чем-то похожи на российские 90-е — время перемен, свободы и надежды. Главные посыл сериала — будь собой во что бы то ни стало.
«Уважение»
Доведенный до экстремума традиционный тележанр «преступление и наказание». Успешный бизнесмен возомнил себя господом богом и становится искоренителем пороков — жадности, лживости, лени и т. д. Исправляет провинившихся он самыми жесткими, буквально фашистскими методами в некоем «реабилитационном центре» (бабушка героя — немка, служившая у Гитлера). В главной роли в «Уважении» снялся Неджат Ишлер, любимец турецкой публики за культовый фильм «Клуб неудачников».
Еще одна важная интернет-платформа — BLU.TV. В 2017 году здесь был произведен и выпущен «Невинный», похожий на «Личность» сериал с тем же Бильгинером, и он разбил предубеждения турецких интеллектуалов по отношению к местным сериалам. С тех пор на BLU.TV вышло множество других умных шоу.
«Конец»
Это эротическая драма о том, как любовь заканчивается сильной ненавистью. Повествование о десяти годах отношений (пару играют Озге Озпиринчджи и Салих Бадемджи) ведется не линейно, а вперемешку: первый год зарождения страсти и последний, когда от неприязни невозможно дышать. И так, постепенно сужаясь, история доходит до середины — рубежа, когда еще все можно было поправить. На BLUTV.com можно смотреть этот сериал с параллельными комментариями семейного психолога, в важных моментах он рассказывает, например, что, на самом деле, чувствует и хочет сообщить партнеру герой, когда ведет себя тем или иным образом.
«Йешильчам»
Название сериала — улица в Стамбуле, где находились киностудии, фактически турецкий Голливуд. Сериал рассказывает историю становления местного кинематографа 1950–60-х годов на фоне разных драматических событий (греческих погромов в первом сезоне, военного переворота — во втором_. В главной роли продюсера Селиха Атеша — Чагатай Улусой, после нетфликсовского «Защитника» ставший одним из самых известных на Западе турецких актеров.
Ремейки и адаптации
В качестве примера того, как туркам удается подобрать ключ к зрителям разных культур, можно привести «Мою маму» (2016), в основу которой лег одноименный японский сериал, снятый за шесть лет до этого. Турецкая версия из 11 эпизодов в оригинале разрослась в 33 и стала одним из самых продаваемых в мире сериалов. После турецкого ремейка свои версии сняли корейцы, китайцы, французы и тайцы. Именно турецким авторам удалось перекинуть мост через весь мир и заставить плакать над японской историей маленькой девочки, ненужной даже матери.
Кроме своей «Большой маленькой лжи», у турок есть и свой «Хороший доктор» («Чудо-врач»), и «Отчаянные домохозяйки». Некоторые адаптации зарубежных проектов взяли из первоосновы лишь завязку или сюжет, некоторые полностью повторили оригинал, но добавили местные специи. В турецком «Докторе Хаусе» — «Хекимголу» — оставили почти без изменений медицинские истории и типажи героев, но сделали персонажей душевными, а отношения теплыми, чего в циничном американском «Хаусе» быть не могло. В «Позвоните моему менеджеру» — ремейке французских «Десяти процентов» — завязка и герои те же, но куда более обаятельные, чем в оригинале. Действие происходит в крупном стамбульском киноагентстве, куда на работу приходит восторженная синефилка из Анталии, которая оказывается дочерью одного из самых крутых менеджеров и совладельца компании. Посмотрев шоу, можно составить представление о том, как снимаются сериалы в Турции, как на их сюжет влияет рейтинг и вообще кто есть кто в кинематографическом мире страны — самые важные продюсеры, режиссеры и актеры (как и у французов) тут сыграли самих себя.
Бонус для продвинутых: три сериала, понятных только туркам
Несмотря на то, что большинство телепроектов после 2010-х снимаются с оглядкой на международную аудиторию, есть ряд абсолютно культовых внутри страны сериалов, чье очарование будет непросто понять иностранцу. Эти шоу не только опираются на местную культурную и политическую повестку, но и сами стали ее частью, расползлись на цитаты, как «Место встречи изменить нельзя» или «Семнадцать мгновений весны» в СССР.
«Бехзат Ч. Анкара горит»
Абсолютно культовое шоу, которое вплетено в культурный код — турки среднего возраста знают его наизусть. Это полицейский триллер по мотивам романов Эрма Сербеса, действие которого происходит в Анкаре, что говорит о продукте для внутреннего пользования, ведь столица Анкара не космополитичный туристический Стамбул. Главный герой — плохой коп Бехзат. Он груб, жесток и, раскрывая преступления, сам практически нарушает закон. Он травмирован и разрушает все, к чему прикасается. В «Бехзате» множество специфических аллюзий и политической сатиры, рассчитанной на внутреннюю аудиторию. Мрачной безнадегой «Бехзат» чем-то даже напоминает некоторые российские сериалы, однако черный юмор, благодаря которому «Бехзат Ч.» стал культовым, слишком специфический. Сейчас снимается очередное продолжение.
«Лейла и Меджнун»
Абсурдистская комедия, основанная на знаменитой истории трагической любви, которая перенесена в современный Стамбул. Восточная сказка с джиннами и другими чудесами перемешана здесь с ироничной картиной жизни в типичной махалле, наполнена сатирой и карикатурными персонажами. По своей форме сериал близок к народному театру «Карагез», только весьма постмодернистскому, что вывело его в абсолютные хиты среди турецких интеллектуалов. В сериале снялись известные в основном по фестивальным работам актеры: Осман Сонант, Али Атай, Серкан Кескин. Они создали в 2013 году рок-группу, которая так и называется — Leyla The Band.
«Мы встретились в Стамбуле»
Сериал Netflix, ставший одним из самых обсуждаемых в Турции. Здесь встречаются типичные стамбульские персонажи: закрытая девушка с окраины города приезжает убирать квартиру типичного интеллектуала, в которого тайно влюблена. Она приходит к психологу — представительнице слоя, который здесь называют «белые турки». Также имеются имам, его дочка, охранник, звезда сериалов и так далее. В общем все почти как в «Мертвых душах» Гоголя — галерея стамбульских типов. Но вдруг все эти подчеркнуто клишированные персонажи начинают вести себя абсолютно не так, как от них ждут. Снял сериал театральный режиссер Беркун Ойя. Зритель, не знающий тонкостей устройства турецкого общества, вряд ли воспримет заложенный здесь конфликт между статусом героя и его поведением, шаблоном и его нарушением.
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Автор: Наталья Афанасьева