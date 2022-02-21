Как «Крестный отец» навсегда изменил кино

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ВидеоКак «Крестный отец» навсегда изменил кино

Как «Крестный отец» переизобрел жанр гангстерского фильма? Кто на самом деле главный герой первой части? Как режиссер Фрэнсис Форд Коппола и оператор Гордон Уиллис с помощью визуальных приемов показывают грехопадение Майкла Корлеоне? И почему продолжение всем понравилось, а третья часть провалилась?

В этом видеоэссе анализируем, как устроена трилогия «Крестный отец» и как она повлияла на мировое кино.

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Автор:
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В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
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