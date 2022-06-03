Что происходит в онлайне: бум турецких сериалов и новый обвал Netflix

Дома смотрят турецкие сериалы и американское жанровое кино.

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков 10 июня опубликовал списки фильмов и сериалов, которые пользовались наибольшим спросом у зрителей российских видеосервисов в мае. Каждая платформа, за исключением Premier и more.tv, представила профильному изданию два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и топ-10 сериалов. Два названных выше онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов.

«Лулу и Бриггс»

В мае зрители смотрели зарубежные независимые картины «Лулу и Бриггс» (два первых места) и «Наемник» (три попадания в топ-5). Комедия «Хочу замуж» стала единственным отечественным игровым проектом, засветившимся в двух топах. Аналогичного успеха добился мультфильм «Финник». Также дважды сумел попасть в топ-5 белорусский семейный проект «Добро пожаловать в семью». Отметим, что все картины уже закончили прокат, и лишь одна из них прошла в кинотеатрах совсем незаметно — речь как раз про белорусскую картину, собравшую 8 млн рублей. Иными словами, соотношение между кинотеатральными сборами и популярностью проектов на домашнем экране существует, но слабая касса далеко не всегда означает, что зритель проигнорирует фильм, когда он станет доступен онлайн.

Если в полнометражных рейтингах присутствие американского кино бросается в глаза, то в сериальных топах совершенно иная картина. Двум американским сериалам удалось пробиться в майский топ-5 по одному разу — это «Бесстыжие» (четвертое место Кинопоиска) и «Великая» (четвертое место more.tv). Верхние строчки занимают либо оригинальные проекты платформ («Эпидемия» на Premier, «Нулевой пациент» на Кинопоиске, «Два холма» на Start, «Чикатило» и «Оффлайн» на Okko), либо турецкие сериалы. Абсолютным хитом среди последних стал «Постучись в мою дверь»: он присутствует в четырех топах, а среди проектов ivi и вовсе значится на первом месте. Примечательно, что на втором месте в сериальном рейтинге ivi еще одно турецкое шоу — «Черная любовь». Похоже, в условиях остановки лицензирования в нашей стране большинства новых американских и британских проектов продукция стамбульских телестудий имеет все шансы стать якорной для некоторых платформ. Тем более что у них есть лояльная аудитория среди зрителей.

Оригинальные сериалы хорошо смотрят дома, а не в кино

«Нулевой пациент»

Российские платформы по-прежнему неохотно делятся данными о количестве просмотров своих проектов и уж тем более почти никогда не раскрывают методику подсчета. В этих условиях приходится принимать на веру сообщения пресс-службы того или иного видеосервиса. Таких сообщений за последние пару недель появилось три.

Кинопоиск отчитался о рекордных показателях «Нулевого пациента». За первую неделю сериал о вспышке ВИЧ в позднем СССР посмотрело 600 тысяч подписчиков видеосервиса. Предыдущие рекорды среди оригинальных проектов сервиса принадлежали «Этерне» (500 тысяч подписчиков за 11 дней) и «Пищеблоку» (500 тысяч за 12 дней). За три недели с момента премьеры сериал посмотрело уже более 1 миллиона подписчиков Плюса; это также первый сериал среди всех сериалов сервиса, который достиг такой цифры за такой срок.

Онлайн-кинотеатр Start назвал «Два холма» главным стартом 2022 года. Первые эпизоды новой оригинальной мелодрамы видеосервиса, специализирующегося на русскоязычном (и преимущественно оригинальном) контенте, привлекли внимание 600 тысяч домохозяйств.

«Эпидемия»

Наконец, второй сезон «Эпидемии» также стал рекордным для оригинальных проектов Premier: за первые семь дней эпизоды сериала подписчики этого онлайн-кинотеатра посмотрели 14 миллионов раз. Также в Premier отметили, что выход второго сезона спровоцировал бурный рост интереса к первому: количество его просмотров увеличилось в 11 раз. Конкретные цифры в данном случае озвучены не были.

Кроме того, два проекта российских онлайн-платформ вышли в прокат. Таким образом, кинотеатры пытаются хоть как-то привлечь новую аудиторию, старая в большинстве своем отвалилась после ухода с российского рынка голливудских студий-мейджоров. Как и предсказывали аналитики, изначально скептически относившиеся к этой затее, заметных сборов подобный контент не принес.

Специальная версия «Манюни» (Okko) собрала за два уик-энда 8,8 млн рублей. Средняя посещаемость в первый уик-энд составила 10 человек на один сеанс. Уже упоминавшиеся «Два холма» за шесть дней проката заработали 932 тыс. рублей. Средняя посещаемость — три человека на один сеанс.

Netflix падает, а Disney+ растет

«Очень странные дела»

Среди зарубежных платформ основным источником новостей в последние несколько дней был Netflix. Крупнейший видеосервис США отчитался об успехе четвертого сезона «Очень странных дел». Он набрал за неделю 5 млрд минут просмотров. Ранее за столь короткий период это удавалось лишь двум проектам платформы — «Королю тигров» и «Озарку». Кроме того, Netflix объявил о начале съемок второго сезона своего главного хита прошлого года, корейского сериала «Игра в кальмара».

В то же время расточительность платформы на фоне не лучших финансовых показателей вызвала очередной виток падения цены ее акций. После того как стало известно, что на производство четвертого сезона «Очень странных дел» Netflix потратил 270 млн долларов (то есть примерно 30 миллионов за эпизод), акции компании обвалились до 170 долларов за штуку (хотя менее недели назад они стоили 202 доллара за штуку). Эта цифра практически приходит к минимуму, случившемуся после предыдущего обвала: 12 мая одна акция компании стоила 163 доллара. Пока никто, разумеется, не произносит вслух слово «крах», но, очевидно, стратегия бесконечного вливания многомиллионных бюджетов в сотни разномастных проектов очень скоро потребует корректировки. На этом фоне потеря российского рынка для Netflix выглядит не столь уж безобидной. Понятно, что он в момент ухода был для цифрового гиганта не самым важным, однако перспективы у него явно имелись. Особенно если учесть соотношение «цена/качество».

В целом сложное положение дел в американской экономике не лучшим образом влияет на акции медиакорпораций. Высокие инфляционные ожидания заставляют опасаться, что вскоре пользователи сократят расходы на развлечения. И хотя на кинопрокатном рынке это почти не сказывается (напротив, триквел «Мира Юрского периода» стартовал выше ожиданий), инвесторы не спешат вкладываться в акции студий-мейджеров. Так, капитализация Disney на фоне кассовых результатов сиквела «Доктора Стрэнджа» и отсутствия новостей о бурном развитии Disney+ упала до 174 млрд долларов (-110 млрд долларов за год). Хотя компания пытается генерировать позитивные новости — заявлено, например, что сериал «Оби-Ван Кеноби» из вселенной «Звездных войн» продлен на второй сезон. Это, видимо, должно свидетельствовать об успехе проекта. Впрочем, никаких цифр Disney по традиции не называет, и мы не знаем точно, как смотрели это шоу в сравнении, например, с «Мандалорцем», который был локомотивом Disney+ в первые два года существования. По данным Samba TV, пилот «Оби-Вана Кеноби» за первые три дня посмотрело 2,14 миллиона пользователей США. Это немногим больше, чем за аналогичный период у «Мандалорца» (2,08 миллиона).

«Оби-Ван Кеноби»

В то же время компания отчиталась, что во втором квартале рост подписной базы Disney+ составил 8 миллионов новых пользователей. За полгода эта цифра достигла 20 миллионов. Впрочем, не стоит забывать, что онлайн-кинотеатр компании находится в той стадии развития, которую Netflix прошел несколько лет назад: он выходит на новые рынки, где агрессивно ведет рекламные кампании, завоевывая внимание новых подписчиков. Так, 14 июня сервис запустился в Турции с гибкими настройками и подпиской: до семи профилей в аккаунте с разным возрастным контентом; стоимость годовой подписки — всего 350 лир (1167 рублей по действующему курсу). Понятно, что богатая библиотека и миллионы поклонников принадлежащих Disney брендов в развивающихся странах позволяют говорить об экстенсивном росте. Но биржа пока не реагирует на этот позитив ростом стоимости акций. Очевидно, удельный вес проблем компании на данный момент перевешивает успехи.

Однако падение Netflix даже на фоне противоречивой статистики конкурента выглядит впечатляющим: компания за год потеряла 190 млрд долларов рыночной стоимости и сейчас оценивается в 75,4 млрд долларов.

Автор: Василий Гришин