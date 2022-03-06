«Истории будут рассказывать экономным языком»: как кризис в киноиндустрии повлияет на то, что мы будем смотреть

Из-за санкций на российском кинорынке замораживаются съемки проектов с иностранным участием. Часть фильмов и сериалов на начальной стадии производства встали на паузу: киностудии не знают, сколько в итоге придется потратить и что будет с рынком, когда проекты будут готовы. Телеканалы лишатся прежней прибыли из-за ухода иностранных рекламодателей, а платформы могут столкнуться с оттоком подписчиков из-за потери новинок от мейджоров и падения покупательной способности россиян. Закупщики контента говорят об ужесточении подходов — отказе от рискованных жанров и форматов. В то же время ожидается, что продюсеры, которые получат увеличенную господдержку, будут снимать еще больше военно-патриотических фильмов и семейных комедий. Кинопоиск попытался разобраться, какие настроения царят в индустрии.

Минус Netflix

Во время пандемии коронавируса количество приостановленных съемок в мире исчислялось сотнями, в России — десятками. Кризис, с которым столкнулось российское кинопроизводство на фоне военной операции в Украине, совсем иной: приостановки пока можно назвать единичными, но последствия, вероятно, будут более растянуты во времени.

Однозначно можно говорить об остановке проектов Netflix. В прошлом году платформа начала съемки четырех сериалов: криминального «Зато» режиссера Дарьи Жук, современной адаптации «Анны Карениной» Льва Толстого «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, неназванного шоу с Александром Петровым и «Ничего особенного» с Юрием Борисовым. Тогда Netflix взбудоражил относительно небольшой российский рынок: его участники жаловались на рост стоимости производства, а локальные видеосервисы готовились к жесткой конкуренции за зрителя. Но Netflix свернул свои инициативы так же стремительно, как и начал. По словам одного из собеседников Кинопоиска на рынке видеосервисов, эти четыре проекта были очень дорогими в производстве: он утверждает, что из-за ухода Netflix российский кинорынок недосчитался миллиарда рублей инвестиций. По его мнению, в теории начатые стримингом сериалы можно было бы доснять. «Если в них поверил Netflix, то это должно выстрелить, а у нас дефицит идей на рынке и хороших сценариев», — говорит он. Однако это будет сложно сделать с учетом интеллектуальных прав: иностранные видеосервисы защищают их детально и тщательно, а в России общая юридическая культура гораздо слабее. Проект «Анна К», который должен был стать первым российским сериалом Netflix, был доснят: студия 1-2-3 Production сообщала о завершении работы еще в декабре 2021-го. «Насколько я знаю, все, кто участвовал в производстве сериала, не могут сейчас продолжать работать над ним и права на него остаются у Netflix», — говорит собеседник Кинопоиска.

Юра Борисов в сериале «Ничего особенного»

Российский кинорынок лишается не только денег в моменте, но и будущего, в котором могло бы быть намного больше копродукций. «Понятно, что обо всех переговорах с другими сервисами, например Amazon, о совместном производстве можно забыть. Даже если были какие-то идеи и предварительные договоренности», — резюмирует он. О заморозке международного сотрудничества на 95% в недавнем разговоре с Variety сообщил продюсер Валерий Федорович, работавший над «Анной К». В то же время он отметил, что международные компании не хотят навсегда прекращать отношения с российскими, они только приостановили их.



Уход Netflix сорвал планы по международной дистрибуции фильма-катастрофы «Одна» режиссера Дмитрия Суворова. Как рассказал нам продюсер Максим Рогальский, 22 февраля создатели фильма закрыли сделку с Netflix о продаже онлайн-прав. «Мы договорились, речь шла об эксклюзивных правах практически на все страны, включая Россию. Дальше нужно было перейти к юридическому оформлению. Но после 24 февраля договор в итоге подписан не был, и на платформе фильм не выйдет», — сказал продюсер. «Когда-нибудь, наверное, эта ситуация разрешится, но мы ждать не можем, — дополняет Рогальский, — продаем права на территории, которые Netflix не выкупил. Онлайн-права в России уже купил KION, в других странах мы договариваемся с традиционными дистрибьюторами». Фильм не получил значительную сумму из-за срыва договоренностей с американской корпорацией, потому что «...заключить одну большую сделку гораздо выгоднее, чем много небольших».

Что может остановиться

Опрошенные российские киностудии, платформы и холдинги предпочитают не раскрывать названия проектов, которые находились в производстве и съемки которых приостановлены. «Мы не имеем права говорить об этом», — чаще всего заявляют представители компаний. При этом известно, что на 2022-й были запланированы съемки многих крупных проектов: студия Никиты Михалкова «Тритэ», например, собиралась запускать фильм о поединке атомной подлодки с кракеном, а также исторический фильм о десятилетнем пути Петра I после его возвращения из Европы. Кинокомпания СТВ анонсировала съемки фильма о судьбе семьи Романовых, а также сказочного блокбастера «По щучьему велению». А вот экранизация романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033», вероятно, не выйдет 1 января 2024 года — продюсер картины Валерий Федорович в апреле сообщал, что проект на паузе.

Еще один источник Кинопоиска говорит, что проблемы, возникшие после 24 февраля, — не единственная причина остановки проекта: противоречия между его участниками накапливались и раньше. Многие участники рынка заявляют о наметившемся тренде к стагнации и более осторожным стратегиям: директор IVI Originals Вадим Соколовский говорил «Ъ», что «уже началось закрытие экспериментальных или затянувшихся в производстве проектов». «Есть две встречные тенденции, — рассказывает Кинопоиску директор по киноканалам медиахолдинга „Цифровое Телевидение“ Иван Кудрявцев. — Во-первых, временная остановка большого числа проектов с иностранным участием и отложенный старт больших проектов, которые еще можно отсрочить, например, в ожидании восстановления зрительского трафика. Во-вторых, продолжение производства всего, что запустилось и во что уже вложены деньги, особенно проектов с госфинансированием, где есть жесткие обязательства по срокам».

Юрий Колокольников на съемках фильма «По щучьему велению»

Активнее всего, по его словам, замораживаются копродукции — те, где есть любые незамещаемые иностранные деньги: «Часто это фильмы, нацеленные на международное фестивальное участие, перспективы которого стали туманны». Есть проекты и в сегменте большого кино, и среди флагманских сериалов, которые разрабатывались не только под внутренний сбыт, но и на экспорт. Здесь паузы возможны по двум сценариям: жесткий форс-мажор с выходом зарубежных партнеров из сделок и издержками любого масштаба или относительно мягкое замедление на проектах, «где можно притормозить без потерь», — объясняет Кудрявцев.Одним из самых уязвимых сегментов становится авторское кино: даже если в нем не было иностранных партнеров, участие в международных фестивалях является базовым элементом бизнес-модели таких фильмов. Один из наших собеседников сказал, что есть несколько уже готовых картин, которые просто отложили из-за всей ситуации. Например, фильм «Джонджоли» — совместный проект кинокомпаний «Пан-Атлантик Студио» (Россия), 20 Steps (Грузия), который поддержан министерством культуры и программой инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа.

Этот же эксперт объясняет, что «…выпускать такие фильмы сейчас — значит, выпускать их практически в никуда. Для аудитории авторского кино важна событийность, ей нужно понимать, почему нужно идти на тот или иной фильм именно в кинотеатр. Участие в престижном фестивале и тем более награда эту событийность повышают. Но дело даже не во внутреннем рынке, где спрос на подобную продукцию остается крайне низким. Участие в программе фестивалей „Большой тройки“ (Канны, Венеция, Берлин) повышает шансы на хорошие международные продажи, которые при относительно низкой стоимости производства таких картин позволяют не только отбить затраты, но и выйти в плюс». «На сегодняшний день большинство престижных европейских фестивалей не рассматривают российские фильмы с государственным участием, а практически все наше авторское кино финансируется Минкультом. Поэтому многие продюсеры таких фильмов пережидают этот год и надеются, что рано или поздно все нормализуется», — резюмирует собеседник.

Задержка из-за неопределенности

Окончательные решения о многих съемках, которые находятся на ранней стадии производства, не приняты, поясняет гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова. «Они ставятся на холд, и непонятно, будет ли продолжено производство, будет ли кому эти проекты продавать и где их показывать, а главный вопрос — насколько они будут актуальными в будущем. Сейчас время неопределенности», — говорит Модестова.

На рынке нет понимания, как в итоге вырастет цена производства проектов: Вадим Соколовский говорил о существенном росте расходов на строительство декораций, пластический грим и жесткие диски для записи и хранения материала в первом квартале. Дорожают специалисты, которые уезжают из страны и способны оказывать услуги из-за рубежа (в первую очередь это касается художников, занятых в анимации, и профессионалов в области компьютерной графики), дороже стоят софт и железо для рабочих станций в том же сегменте, а также материалы для декораций и всякие импортные расходники для съемок, добавил Иван Кудрявцев. Впрочем, в мае вопрос с ценами на производство критическим не был, говорит Александра Модестова: по ее словам, студии закладывают бюджеты примерно плюс 20% к прежним, но определяет такое повышение скорее желание всех участников рынка частично застраховаться от возможного роста цен, который еще не случился.

Также продюсеров тревожит вопрос с кадрами, который и ранее стоял достаточно остро: из-за бума онлайн-кинотеатров собрать съемочную группу на сериальный проект стало крайне сложно, графики операторов, художников, режиссеров, кастинг-директоров и актеров были расписаны буквально на годы вперед. Сейчас, с одной стороны, есть риск снижения числа проектов, с другой — многие талантливые люди в индустрии уехали. «Люди, занятые в кино, почти всегда с тонкой душевной организацией, они все воспринимают очень остро, и многие сейчас пребывают в состоянии, которое просто не позволяет полноценно работать», — говорит Кинопоиску Александра Модестова.

Кому продавать?

Гендир «Экспоконтента» утверждает, что доля международной дистрибуции была разной в доходах каждой из киностудий, но в среднем по рынку небольшой — около 5%. Часть этих потерь попробуют компенсировать: в пресс-службе «Роскино» заявляли, что теперь география Russian Film Festival 2022 будет сфокусирована на Азии, Ближнем Востоке, Северной Африке, Латинской Америке и ряде стран СНГ. Хотя Россию вытесняют из мировой киноиндустрии, некоторым проектам, появившимся на рынке до начала военной операции, удалось получить международное распространение благодаря ранее заключенным сделкам. Так, например, российский сериал «Полет» производства 1-2-3 Production продюсеров Федоровича и Никишова, дистрибуцией которого с 2020 года занимается немецкая Beta Film, транслируют на американском потоковом сервисе компании First Look Media.

В то же время есть опасность существенного сокращения основного рынка — внутреннего. PepsiCo, Procter & Gamble, L'Oreal Group, Unilever и ряд других компаний заявили о приостановке рекламных инвестиций в России, а в телерекламе около половины закупок делали иностранные бренды (примерно в половину этот показатель оценивало агентство Initiative в прошлом году). В мирные времена выручка студий, которые снимают сериалы и фильмы для крупнейших российских телеканалов (например, группы «Русское», Comedy Club Production, Yellow, Black & White), исчислялась миллиардами рублей. Их заказчиками были телеканалы, которые в кризисы переходят на «консервы»: пользуются библиотекой уже закупленных прав на контент, покупают права на что-то готовое и сильно сокращают инвестиции в продакшен, — говорит Александра Модестова. Кроме того, многие видеосервисы являются частью медиахолдингов: так, More.tv входит в Национальную Медиа Группу, а Premier — в «Газпром-медиа», поэтому ситуация на телевизионном рынке напрямую влияет на финансовые возможности продакшенов.

Также сокращению числа проектов может способствовать консолидация рынка онлайн-кинотеатров, о которой говорят эксперты. Российские стриминги за пару лет успели стать значимыми производителями: за прошлый год выпустили 74 собственных проекта против 20 в 2020 году, а их инвестиции в это направление выросли почти в пять раз, до 16 млрд рублей, подсчитали в Telecom Daily. Консолидации может способствовать возможная покупка крупнейшего по объему выручки онлайн-кинотеатра IVI компанией МТС, которая развивает свой сервис Kion.

Впрочем, наш собеседник на рынке онлайн-кинотеатров не считает, что сейчас удачный момент для крупных сделок на рынке видеосервисов. «Мы как в том анекдоте про летящего в пропасть Гиви: „Голова целый?“ — „Да“. — „Нога целый?“ — „Да“. — „Тогда вылезай!“ — „Но я еще лечу!“ Мы еще летим — оценить, обманутся ли ожидания подписчиков из-за отсутствия зарубежных новинок, можно будет не раньше чем через полгода, если учитывать размер цифрового окна и объемы уже закупленного контента, который не под санкциями». Другой эксперт надеется, что российские платформы получат часть аудитории ушедшего с рынка Netflix и таким образом увеличат подписную базу или хотя бы компенсируют ее падение из-за потери новинок. Отключение Netflix в апреле уже стало фактором перераспределения трафика на IVI, Кинопоиске, More.tv, Okko и Premier — такой вывод сделали аналитики «ГПМ Дата» (центра компетенций по работе с данными активов «Газпром-Медиа Холдинга»). Их специалисты проанализировали динамику изменений в потреблении ОТТ-сервисов на основе статистики Wi-Fi в московском метро.

Что мотивирует снимать

Ситуация складывается абсурдная: несмотря на неопределенность и кризис, сервисы, скорее всего, будут мотивированы снимать больше фильмов и сериалов. «Мы не собираемся снижать объемы производства, не приостанавливаем запуски и съемки», — сообщил Михаил Китаев, руководитель Яндекс Студии. В том числе продолжается работа над международными проектами, которые выйдут на Кинопоиске: в препродакшене находится сериал по роману израильского писателя Майка Омера.



На фоне отсутствия доступа к зарубежным премьерам онлайн-кинотеатрам «не остается ничего, как привлекать внимание пользователей за счет уникального контента», отмечал в беседе с «Ъ» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Не факт, что эта мотивация в дальнейшем перевесит все факторы, перечисленные выше, однако в моменте крупнейшие российские онлайн-кинотеатры заявляют, что не снижают темпов производства. Заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов заявил Кинопоиску, что производство собственного контента остается приоритетной задачей для сервиса и его стратегия предусматривает выпуск не менее двух эксклюзивных сериальных проектов в месяц.

Игорь Петренко в сериале «СМЕРШ. Продолжение»

Wink во втором полугодии 2022 года также будет наращивать темпы производства эксклюзивного контента, сказал нам директор по развитию видеосервиса Антон Володькин. «Мы не входили в экспериментальные и очень длительные проекты, поэтому по нашему производству остановок нет. Скорее в текущих условиях ужесточим подходы к рассмотрению новых проектов, отказываясь от рискованных вариантов по жанрам или форматам, например документальные фильмы и другие форматы», — добавил Володькин. По его прогнозу, сервисы однозначно не будут отменять проекты в популярных форматах, например драмеди, с относительно невысоким бюджетом, хорошим составом актеров и быстрыми сроками производства от шести до десяти месяцев. «У нас такие еще не вышли. Сериал „СМЕРШ. Продолжение“, снятый совместно с Рен ТВ, можно назвать в качестве примера, только это не драмеди», — добавил Володькин.



Падение производственных объемов будет компенсироваться новыми деньгами от государства. Все проекты, где есть госучастие, а значит, и жесткие обязательства по выпуску картин, не подпадают под приостановки, говорит Иван Кудрявцев. Не будут замораживать фильмы и сериалы продюсеры, которые рассчитывают на госсубсидии, ожидает он. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее говорил, что в текущем году киноиндустрия получит от государства более 14,5 млрд рублей. Это выше показателей прошлых лет: в 2020-м Минкульт и Фонд кино совместно распределили только 7,73 млрд рублей.

Что будут снимать

Производственный цикл большого фильма составляет порядка двух с половиной лет — именно через этот промежуток времени мы увидим, как меняется контентный ландшафт российской кинопродукции, резюмирует главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. По его мнению, справедливо ожидать, что по мере увеличения господдержки может увеличиться и количество полнометражных фильмов на военно-патриотическую тематику: «Финансирование такой продукции — элемент государственной культурной политики». Однако, по прогнозу эксперта, подобные картины вряд ли будут задавать тон в широком прокате. «Со времен Т-34, кроме „Девятаева“, не было фильмов этого сегмента, которые собирали бы больше 200 млн рублей. А последние военно-патриотические фильмы, в числе которых „Первый Оскар“ и „Крылья над Берлином“, заработали ниже ожиданий. Когда боевые действия разворачиваются в реальном времени, зритель не идет за добавкой в кино», — говорит Нечаев.

В широком прокате в условиях отсутствия большого голливудского кино и крупномасштабных европейских новинок будет обостряться запрос на российские фильмы-события, говорит он: «Продюсеры с возможностью получать госсубсидии в больших объемах будут вкладываться в крупные проекты». По словам эксперта, уже сейчас в стадии постпродакшена находятся несколько фильмов, претендующих на статус национальных хитов: например, «Воланд» Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (картину производят «Марс Медиа», «Амедиа продакшн» и «Профит» при поддержке Фонда кино; премьера должна состояться 1 января 2023 года), «Сто лет тому вперед» и «Мира».

Дмитрий Лысенков в фильме «Воланд»

Продюсеры будут обращаться к семейным комедиям, считает Нечаев: «Начиная с марта относительно хорошие результаты в прокате показывали фильмы именно этого жанра: „Моя ужасная сестра“, „Артек“, „Родители строгого режима“, в минувшие выходные возглавил прокат „Мой папа — вождь“. Такие фильмы недороги в производстве, не требуют сложных визуальных эффектов и больших вложений в постпродакшен».

На российских платформах же, по мнению нашего собеседника, дорогих проектов будет становиться меньше: «Бюджеты будут ужиматься, истории будут стараться рассказать более экономным языком». Несмотря на это, добавляет он, «…успешные сериалы, конечно, получат новые сезоны, как и всегда, — эта форма изначально нацелена на то, чтобы воспроизводить себя до возможного предела». Нечаев прогнозирует, что платформы, вероятно, будут охотнее закупать готовый контент из стран, которые продолжают работать с Россией: «Возможно, нас ждет продолжение бума турецких сериалов — сейчас хорошие показатели у „Постучись в мою дверь“. Можно также предположить, что онлайн-кинотеатры будут экспериментировать с корейскими дорамами».

Автор: Валерия Лебедева (Коммерсант)

