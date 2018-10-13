Чем трогает шпионский триллер «Старик» с Джеффом Бриджесом

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Зачем шпионский триллер выдвигает на первый план человеческие отношения? В чем сложность героя Джеффа Бриджеса? Что общего у «Старика» и «Взрывной блондинки»? И как избыточный пафос меняет восприятие сюжета?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами) сериал FX «Старик». Агент ЦРУ в отставке Дэн Чейз (Джефф Бриджес) сталкивается с убийцей на пороге собственного дома. Чейз пускается в бега, чтобы разобраться со своим афганским прошлым.
В следующем выпуске ведущие расскажут о сериале FX «Медведь». Молодой шеф-повар лучшего ресторана в Нью-Йорке (Джереми Аллен Уайт) возвращается в родной Чикаго, чтобы управлять семейной закусочной на грани закрытия.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов