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О ком новый сериал Романа Волобуева «Аврора»? Мы узнали у исполнительницы главной роли Лены Трониной

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26 октября на more.tv выйдет сериал «Аврора». Это черная комедия, написанная и снятая Романом Волобуевым («Последний министр», «Детективный синдром»). К релизу трейлера Кинопоиску удалось поговорить с Леной Трониной — звездой сериалов Happy End, «Идентификация» и участницей нашего проекта «Новые русские», сыгравшей в «Авроре» главную роль.

Героиня Трониной — актриса Саша Зорина. Она прославилась на всю страну в 10 лет, снявшись в народном блокбастере «Аврора». Но далее актерская карьера у Зориной не задалась. Спустя 15 лет бывшая звезда работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, без особого успеха ищет новые роли и много пьет. Например, после затяжного празднования 25-летия Саша не может вспомнить весь последний месяц. Восстанавливая события в памяти, она начинает анализировать свое и более далекое прошлое.

Помимо Трониной, в сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие. Наши впечатления о первых сериях, показанных на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», можно почитать здесь. А вот что о своей героине рассказывает Лена Тронина.

Лена Тронина

Актриса

— Опишите вашу героиню. Кто она, что переживает, как меняется на протяжении сериала?

— Моя героиня — капризная свинья, которой от всех что-то нужно: любовь, понимание, деньги, забота. При этом она совершенно не готова ничего отдавать взамен. Плюс ко всему она очень любит пострадать на тему того, что из-за ее магической роли в одном очень популярном фильме-легенде 2000-х ее теперь никуда не берут, не видят многогранного таланта, а только вспоминают ее прошлый актерский успех, который самой Саше не очень нравится. По ходу повествования она начинает смотреть на свою жизнь и поведение со стороны. И достаточно смело это делает. Как мы все знаем, если посмотреть глубоко в себя, жизнь раскрывается иногда с очень неожиданной стороны. Мне кажется, Саша становится меньше жертвой обстоятельств своей жизни, больше ее наблюдателем.

— Что вам больше всего нравится в Саше Зориной? Нашли ли с ней какие-то общие черты?

— Конечно, нашла. Мне кажется, я очень часто живу потребительски, не обращая особого внимания на переживания тех, кто рядом: «Дай! Дай! Дай! Мне! Мне! Мне!» Я стала очень четко это отслеживать. Надеюсь, что такое наблюдение поможет мне жить по-другому. А в Саше мне больше всего нравится то, что она добрая внутри, несмотря на всю желчь, которую выливает на других. Просто поломанная и без возможности пока, на момент начала сериала, выстроить свою жизнь правильно. Мне кажется, в ней есть потенциал.

Лена Тронина
Лена Тронина и Сергей Епишев
Дмитрий Ендальцев и Ольга Сутулова
Вера Островская и Лена Тронина
Кузьма Сапрыкин
Ольга Сутулова

— Расскажите, если возможно, о карьерных планах. Каких героинь мечтаете сыграть? В каких проектах мы вас увидим вскоре?

— Карьерных планов много, есть интересные проекты. Я нахожусь в процессе подготовки к съемкам полнометражного фильма Ивана Твердовского (речь про картину «Кликушество», где актриса сыграет главную роль — девушку, которая хочет сбежать в Норвегию, потому что у нее редкое заболевание, принимаемое в ее родном поселке за одержимость. Подробнее о фильме можно узнать тут. — Прим. ред.). Всегда хотела поработать с этим режиссером, он мне кажется очень талантливым человеком. Параллельно с этим я монтирую свой первый короткометражный фильм Rubber Ray, который сняла как режиссер совместно с Севой Ледовским (оператор полнометражного дебюта Тамары Дондурей «Рядом», который показали на фестивале «Окно в Европу». Почитать о фильме можно в нашем материале. — Прим. ред.). Сейчас я нахожусь в Гонконге, присматриваюсь к китайскому рынку. Посмотрим, что из этого получится.

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Вопросы: Лиза Кузнецова

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Смелый пёс мечтает стать самураем, но в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Яркий вестерн от режиссера «Короля Льва»
В главных ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
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