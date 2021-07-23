Джеймс Ганн — новый глава DC Studios. Как он к этому пришел?

19 октября стало известно, что президент DC Films Уолтер Хамада покинет свой пост. Вероятно, это часть преобразований Warner Bros. Discovery под руководством Дэвида Заслава (Хамада — пятый топ-менеджер, покинувший компанию). В светлое будущее Бэтмена, Супермена и Черного Адама поведут продюсер Питер Сафран и Джеймс Ганн, коллеги по «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворцу». Сафран и Ганн вместе возглавят DC Studios. Кинопоиск вспоминает основные этапы карьеры Ганна и пробует прикинуть, насколько ему подходит новая роль.

Его кинодебют — зомби-хоррор с собственным братом

Джеймс Ганн со своим братом Шоном

Джеймс Ганн с детства увлекался кино: бегал на ночные показы, читал тематические журналы, развешивал над кроватью постеры с Клинтом Иствудом и «Рассветом мертвецов». Наибольшее впечатление на мальчика произвели низкобюджетные ужастики вроде «Ночи живых мертвецов» и «Пятницы, 13-го». Джеймсу быстро пришла в голову идея, что подобные слэшеры он смог бы поставить и сам, с минимумом денег и спецэффектов. Свой первый фильм Ганн снял в 19 лет на 8-миллиметровую камеру в лесу возле дома. Это была история о зомби, которые разделывали его брата Шона.

После школы Джеймс поступил в Университет Сент-Луиса на факультет искусств. Параллельно он рисовал политические карикатуры в студенческом еженедельнике The University News и выступал в рок-группе «Иконы». Группа записала один альбом и развалилась в середине 1990-х, но два ее трека можно услышать в романтической черной комедии «Тромео и Джульетта».

Ганн написал книгу про игрушки и наркотики

В середине 1990-х Ганн искал себе подработку на лето, и один из братьев посоветовал ему устроиться на независимую студию Troma Entertainment. Она специализировалась на низкобюджетных фильмах категории Б. Ганн думал, что будет «перекладывать бумажки», но владелец студии Ллойд Кауфман с ходу предложил новичку 150 долларов за написание сценария к «Тромео и Джульетте». Вскоре Ганн уже трудился на полную ставку.

«Тромео и Джульетта»

«Тромео и Джульетта» стали билетом Ганна в большое кино. На съемочной площадке Джеймс научился писать сценарии, управлять актерами, искать локации для съемок и даже рисовать плакаты и постеры. Фильм получил неплохие отзывы и обрел культовый статус. Кинотеатры Лос-Анджелеса крутили «Тромео и Джульетту» на полуночных сеансах целый год.

Почувствовав уверенность в своих силах, Ганн покинул Troma и написал сценарий для следующего проекта — комедии «Необыкновенные» о команде супергероев, устроивших себе выходной. Поставил фильм будущий создатель мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а сам Ганн сыграл Часовщика, одного из супергероев.

Параллельно с работой в Troma Ганн продолжал учиться. В 1995-м он окончил магистратуру Колумбийского университета по направлению прозы. Полученные навыки быстро применил в деле: в 1998-м Ганн выпустил биографию Ллойда Кауфмана «Все, что мне нужно было знать о кинематографе, я узнал на съемках „Токсичного мстителя“». А два года спустя написал свою единственную художественную книгу «Коллекционер игрушек». Это роман о санитаре, который торгует наркотиками ради пополнения коллекции игрушек.

Какие рекорды были у Ганна-сценариста

«Скуби-Ду»

После выхода «Необыкновенных» карьера Ганна пошла в гору. Он переехал в Лос-Анджелес, завел агента и получал заказы на сценарии. Первой крупной голливудской работой Ганна стал сценарий к полнометражной версии «Скуби-Ду». Картина вышла в прокат в 2002 году и заработала свыше 300 млн долларов. Тем временем с Ганном связался продюсер Эрик Ньюман и предложил написать сценарий к ремейку «Рассвета мертвецов». Джеймсу показалась странной идея снимать ремейк сиквела, тем не менее у него сразу же появились мысли, как это может сработать.

«Рассвет мертвецов» вышел в прокат 19 марта 2004 года, за неделю до премьеры второго «Скуби-Ду», сценарий к которому тоже написал Ган. Оба фильма возглавили американский бокс-офис, сделав Ганна первым сценаристом, чьи два фильма были на вершине хит-парада две недели подряд.

Еще Ганн снял сериал с порнозвездами

«Порно для всей семьи»

В 2006 году Джеймс Ганн дебютировал в режиссуре с низкобюджетным хоррором «Слизняк», где сыграли Нэйтан Филлион и Элизабет Бэнкс. Фильм плохо прошел в прокате, зато собрал хорошую прессу. Критики хвалили начинающего постановщика за свежий подход и уникальный взгляд на избитый жанр.

После «Слизняка» Ганн подался в веб-сериалы: снял парочку комедийных короткометражек для Xbox Live (в том числе историю о том, как с преступностью борется дуэт из очередной версии Чудо-женщины и пошлого енота-грубияна) и сериал «Порно для всей семьи». Это остроумный проект, в котором телевизионные актеры и известные порнозвезды отыгрывали сценки из фильмов для взрослых, где вместо секса были неожиданные юмористические концовки. «Порно для всей семьи» собрало 20 млн просмотров и стало одним из самых прибыльных веб-сериалов в истории.

Ганн тем временем вернулся в полный метр. Его следующий проект, «Супер» — черная пародия на фильмы о супергероях. Главный герой, повар Фрэнк, надевает маску, вооружается гаечным ключом и отправляется бороться с преступностью и спасать свою бывшую от ее нового дружка, подсадившего девушку на наркотики. «Супер» оказался неудачей: несмотря на маленький бюджет, фильм провалился в прокате, да и отзывы зрителей и критиков были далеки от хвалебных.

Как Ганн пришел к блокбастерам и подвергся критике за посты

«Стражи Галактики»

Несмотря на провал «Супера», Ганн вскоре получил свою самую престижную работу. Назначая его на пост режиссера «Стражей Галактики», студия Marvel шла на двойной риск. Команду, состоящую из говорящего енота, ходячего дерева и парочки третьесортных персонажей, знали даже не все фанаты комиксов. А Ганн никогда не работал с большими бюджетами и был больше известен как сценарист, а не постановщик. Однако Кевин Файги угодил в яблочко. Первые «Стражи Галактики» произвели фурор и заработали в мировом прокате 770 млн долларов. На тот момент это был третий результат для всех фильмов студии. Ганн впервые в своей карьере получил возможность снять сиквел.

В 2018 году он готовился к съемкам уже третьей части «Стражей Галактики». Однако в сети внезапно всплыли посты Ганна десятилетней давности. В них режиссер весьма грубо и неуместно шутил о холокосте, 11 сентября, СПИДе, педофилии и насилии. На следующей же день Ганна уволили. «Какое-то время мне казалось, что все пропало: моя карьера окончена, я больше никогда ничего не сниму, мне придется продавать свой дом», — рассказывал он в интервью New York Times. Однако за Ганна вступились практически все. Режиссеры, сценаристы, актеры и просто фанаты заваливали его теплыми словами, почти весь актерский состав «Стражей Галактики» опубликовал открытое письмо в его поддержку, а онлайн-петиция с требованием восстановить Ганна на посту режиссера третьих «Стражей» набрала свыше 400 тысяч подписей.

Спустя всего несколько дней после увольнения с Ганном связались представители Warner Bros. Pictures. Глава студии Тоби Эммерих хотел, чтобы кинематографист занялся «Суперменом», но предложил Ганну на выбор любой проект студии. Режиссер заинтересовался сиквелом «Отряда самоубийств», и студия предоставила ему карт-бланш. Возможно, именно этот шаг конкурентов вкупе с незатихающей поддержкой убедили боссов Disney изменить мнение. В марте 2019 года Ганна наняли обратно, но время было потеряно: теперь студии нужно было ждать, когда Ганн закончит свои дела с DC.

Что вызывает опасения в назначении Ганна как руководителя DC Studios

Джеймс Ганн на съемках фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Мы писали, что Дэвид Заслав ищет сменщика покинувшему компанию Уолтеру Хамаде, но тогда все инсайдеры сходились во мнении, что его место займет глава Warner Bros. Pictures Майкл Де Лука. В большом материале The Hollywood Reporter о положении дел в DC сообщалось, что Ганн вместе с продюсером Питером Сафраном тоже ведет переговоры со студией. Но все сочли, что речь идет о паре новых проектов в нагрузку к «Миротворцу» и второму спин-оффу «Отряда самоубийц». 26 октября стало известно, что они возглавят DC Studios. Сафран будет отвечать за деловую и продюсерскую часть, а Ганн — за творческую.

Для DC фигура такого масштаба, как Ганн, — настоящая находка. Его обожают фанаты, а сам он любит комиксы и, что немаловажно, наверняка испытывает благодарность к студии за то, что она протянула руку помощи в самый непростой момент. Ганн уже не раз говорил, что сделал со «Стражами» все возможное и видит для себя новые возможности во вселенной DC. Судя по всему, теперь эти возможности только умножатся. Вопрос лишь в том, будет ли Ганн играть роль местного Файги и лишь курировать все находящиеся в производстве проекты или же займется чем-то лично. Едва ли он готов променять съемочную площадку на студийный кабинет.

Проблема в том, Ганн никогда прежде не исполнял роль руководителя. Недостаток опыта может привести к конфликтам с другими кинематографистами: те могут почувствовать, что новый глава DC Studios предпочитает их творческому видению свое. С другой стороны, Ганн никогда не был конфликтным человеком. иначе его бы не поддержало столько людей в 2018-м. Тем интереснее наблюдать, в какую сторону повернет DC Studios при Джеймсе Ганне и Питере Сафране.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Steve W Grayson / Newsmakers / Getty Images, Landmark Media / «Легион-Медиа»