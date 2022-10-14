Кто такой Канг Завоеватель и о чем будет третий «Человек-муравей»?

В киновселенной роль Канга исполняет Джонатан Мэйджерс, звезда сериала «Страна Лавкрафта» и фильма «Пятеро одной крови». Если вы следите за всеми проектами киновселенной, то уже могли видеть Мэйджерса в образе Канга — он появился в финальном эпизоде первого сезона «Локи». По сюжету за Управлением временными измерениями, контролирующим все отклонения от оригинального таймлайна киновселенной, стоят вовсе не Хранители времени, а загадочный темнокожий человек по прозвищу Тот-кто-остается. При встрече с Локи и Сильвией (альтернативной версией бога обмана) в конце сезона он говорит, что создал УВИ, чтобы предотвратить мультивселенскую войну с другими версиями себя. Когда Сильвия его убивает, начинается хаос в таймлайнах, который и приведет в конечном счете к саге мультивселенной. Версия героя, представленная в сериале, основана на одной из личностей Канга в комиксах — Иммортусе. Это более взрослая версия злодея, которая решила работать на Хранителей времени, чтобы получить бессмертие и оберегать само время от посягательств себе подобных.