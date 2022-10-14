Кто такой Канг Завоеватель и о чем будет третий «Человек-муравей»?

24 октября Marvel Studios показала первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Картина станет продолжением «Человека-муравья и Осы» (третьей частью в трилогии «Человека-муравья») и в то же время первым фильмом в пятой фазе киновселенной. Именно «Квантомания» полноценно представит Канга Завоевателя — следующего крупного злодея, чья история, подобно Таносу, растянется на несколько фильмов.
Кто такой Канг в комиксах?
В комиксах у Канга Завоевателя богатая история, поскольку он до сих пор остается одним из самых опасных противников Мстителей, Фантастической четверки и других команд супергероев. Все дело в том, что Канг существует в различных линиях времени и использует это как свое сильнейшее оружие.
Злодея придумали Стэн Ли и Джек Кирби, он появился в восьмом выпуске серии «Avengers» в 1964 году. В XXXI веке искатель приключений Натаниэль Ричардс обожал историю. Он изучал старые записи о подвигах Фантастической четверки и обнаружил чертеж машины времени, которой пользовался Доктор Дум. Сконструировав ее, Натаниэль отправился в Древний Египет. Там он стал фараоном (взяв имя Рама-Тут), ведь у него были технологии будущего, которые считались божественной силой. Вот только машина оказалась повреждена, и Ричардс застрял в прошлом.
Ему повезло, что в прошлое попала и Фантастическая четверка. Он обманом заставил их починить машину времени и сбежал в ХХ век. Так начался путь Ричардса к становлению Кангом Завоевателем — злодеем, одержимым властью не в одном промежутке времени, а во всех возможных — в прошлом, настоящем и будущем. Ради этого Канг постоянно путешествует во времени, меняя собственное прошлое и порой сталкиваясь с самим собой из других таймлайнов.
Задолго до «Рика и Морти» (в 1986-м) в комиксах появился Совет Кангов, на котором разные версии Натаниэля Ричардса из различных промежутков его бесконечной жизни встречались, чтобы обсуждать важные события и вместе принимать решения, а еще переписывать собственную историю. И зачастую они не ладили друг с другом, потому что каждый считал себя главнее.
Кангу везло в порабощении Земли до того момента, пока он не встретился с супергероями. Мстители не раз давали Ричардсу отпор, что он считал личным оскорблением на долгие десятилетия. Он снова и снова возвращался к Мстителям. Иногда в новом виде, иногда с новыми способностями и всегда с жаждой власти.
Вот только главная сила Канга стала его же главным проклятием: каждый раз, вмешиваясь в свое прошлое, он создавал альтернативную версию себя. В какой-то момент бесконечные копии Канга сделали его почти бессмертным. Сколько бы раз он ни погибал на страницах комиксов, всегда находится уцелевшая версия Канга в ином временном промежутке.
С Кангом в комиксах связано несколько любопытных фактов.
- Формально у него нет никаких суперсил. Только интеллект человека из XXXI века и машина времени, которую он постоянно совершенствует. В каждом времени он использует технологии и оружие будущего, из-за чего оказывается сильнее других.
- Натаниэля Ричардса вдохновил на злодеяния Виктор фон Дум. Они были лично знакомы. В одной из своих версий Канг даже оказался связан с ним родословной. Правда, в некоторых версиях его связывают родством и с Мистером Фантастиком.
- Броня Канга из будущего способна создавать его копии, защищать от любого урона, а также позволяет летать и дышать в космосе. Костюм также многократно менялся на протяжении комиксов.
- Персонаж удивительно тщеславен. У него есть комната, в которой он хранит трофеи поверженных врагов. Там есть всё — от фрагментов костюмов супергероев до могущественных магических артефактов.
- Не все версии Канга — злодеи. Например, Железный парень — вариация, где Канг изменил свое прошлое до изобретения машины времени. Это привело к тому, что он основал команду Юных Мстителей, куда входили многие появлявшиеся в киновселенной супергерои (например, Кейт Бишоп, Америка Чавез и Кэсси Лэнг).
Где Канг появлялся до киновселенной?
Натаниэль Ричардс — частый гость в анимации. Впервые зрители его увидели в мультсериале «Фантастическая четверка» 1967 года в качестве фараона Рама-Тута. Его история в адаптации близка к оригинальной: он путешественник во времени, построивший свою машину на основе чертежей Доктора Дума. Переместившись во времени, Натаниэль застрял в Древнем Египте.
В мультсериале «Мстители: Всегда вместе» 1999 года есть эпизод с названием «Канг», где появился одноименный злодей, но с измененным внешним видом и костюмом, непохожим на тот, что был в комиксах. Наиболее яркое и подробное по отношению к комиксам появление злодея было в мультсериале «Мстители: Величайшие герои Земли» 2010-го. Например, проект включал адаптацию сюжета «Династия Канга», где злодей пытался покорить Землю сразу в нескольких таймлайнах, стерев Мстителей из реальности.
Канг также присутствовал в мультсериале «Мстители, общий сбор!» 2010-го. По сюжету Ричардс перемещает часть Мстителей в ХХХ век, где они видят мир, порабощенный Натаниэлем и его Кангдроидами. Среди уцелевших героев можно заметить, например, постаревшего Тора. Во время другого появления в мультсериале Канг объединяется с суперзлодеями, чтобы стереть Мстителей из текущей линии времени. Еще Канга можно увидеть в аниме Marvel Future Avengers 2018-го, где он становится лидером местной версии команды суперзлодеев. Канг помог разработать технологию по переработке кристаллов терригена, способных раскрыть суперспособности в людях.
Что делал Канг в сериале «Локи»? А каким он будет в следующих «Мстителях»?
В киновселенной роль Канга исполняет Джонатан Мэйджерс, звезда сериала «Страна Лавкрафта» и фильма «Пятеро одной крови». Если вы следите за всеми проектами киновселенной, то уже могли видеть Мэйджерса в образе Канга — он появился в финальном эпизоде первого сезона «Локи». По сюжету за Управлением временными измерениями, контролирующим все отклонения от оригинального таймлайна киновселенной, стоят вовсе не Хранители времени, а загадочный темнокожий человек по прозвищу Тот-кто-остается. При встрече с Локи и Сильвией (альтернативной версией бога обмана) в конце сезона он говорит, что создал УВИ, чтобы предотвратить мультивселенскую войну с другими версиями себя. Когда Сильвия его убивает, начинается хаос в таймлайнах, который и приведет в конечном счете к саге мультивселенной. Версия героя, представленная в сериале, основана на одной из личностей Канга в комиксах — Иммортусе. Это более взрослая версия злодея, которая решила работать на Хранителей времени, чтобы получить бессмертие и оберегать само время от посягательств себе подобных.
Следующее появление Канга в киновселенной состоится в «Квантомании», но и оно не будет последним. Уже объявлено, что в шестой фазе будет два кроссовера Мстителей — «Династия Канга» (2025) и «Секретные войны» (2026). Оба основаны на масштабных сюжетах из комиксов, и в обоих Канг Завоеватель станет главным антагонистом. Вероятнее всего, в этих фильмах будут разные версии персонажа.
В комиксах было несколько сюжетов с названием «Секретные войны». В наиболее классических, 1984 года (которые, вероятно, лягут в основу кинокроссовера), космическая сущность Потусторонний устроила состязание между супергероями и суперзлодеями, перенеся их на отдельную планету. Вполне вероятно, что в киновселенной турнир чемпионов устроит Канг.
В 2015-м был другой сюжет с названием «Секретные войны». В нем при столкновении двух планет из разных миров (Земли-616 и Земли-1610) высвободилось огромное количество энергии. Доктор Дум использовал ее, чтобы создать свой уникальный мир, поделенный на регионы, — Баттлворлд. Каждый регион — проекция когда-то существовавшей вселенной. И в них живут различные версии одних и тех же персонажей. Виктор фон Дум здесь стал единоличным правителем и богом, а за порядком приглядывает полиция грома — из каждого региона призывается свой Тор, который становится своего рода копом с собственным Мьёльниром.
«Династия Канга» построена целиком вокруг Канга. Прибыв из будущего в компании своего сына Алого Центуриона, Натаниэль показывает землянам варианты их будущего. И все они трагические, кроме того, где Канг становится правителем планеты. Супергерои не соглашаются на его условия, тогда Ричардс объявляет, что всем, кто поможет победить Мстителей, будет место на его светлой Земле будущего. Возникает настоящая война, где супергерои сражаются против всех. Но им все же удается победить Канга и посадить его в тюрьму — не без помощи его сына, осознавшего, что отец зашел слишком далеко.
А чего ждать от «Квантомании»?
Из очевидного: в фильме наконец исследуют квантовый мир. Его версия в киновселенной — некий гибрид Микровселенной и Негативной зоны из комиксов. Это разные миры, которые были связаны то с Человеком-муравьем, то с Фантастической четверкой. После выхода «Человека-муравья» в 2015-м фанаты спорили о том, что в квантовом мире наверняка скрыто много интересного. Трейлер «Квантомании» подтверждает: там целый город, предположительно Хронополис из комиксов — столица, которую создала одна из версий Канга. Хронополис существовал вне времени и пространства и мог перемещаться при желании. Кстати, город в трейлере выглядит очень высокотехнологичным и в то же время напоминает технологии УВИ из сериала «Локи». Вероятно, версия Канга из «Квантомании» создала свой город, используя те же технологии, что и его аналог в сериале.
Дочь Скотта Лэнга (Пол Радд) подросла за время Щелчка в «Мстители: Финал», и теперь Кэсси сыграет актриса Кэтрин Ньютон («Дичь»). С подачи Генри Пима (Майкл Дуглас) она разработает устройство, отправляющее сигнал в квантовый мир. Туда и затянет героев в фильме. Как вы можете помнить из «Человека-муравья и Осы», время в квантовом мире движется иначе. И Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) далеко не все рассказала об этом измерении и его обитателях. Джонатан Мэйджерс представит новую версию Канга, и у него будет более каноничный костюм и вид: позаимствованные из комиксов зеленые и фиолетовые цвета, а также шрамы на лице, отсылающие к маске Завоевателя. Кэсси Лэнг в фильме дебютирует в качестве супергероини, получив собственный костюм; в комиксах она была известна как Высота и состояла в команде Юных Мстителей.
Кого конкретно играет в фильме Билл Мюррей («День сурка»), официально неизвестно, но среди фанатов блуждает теория, что ему досталась роль короля квантового мира, Крайлара. Он вынужденно сотрудничает с Кангом, но втайне готовится к противостоянию с ним. Также, по слухам, в фильме вернется герой Кори Столла, который был изуродован при перемещении в квантовый мир. Так Желтый Жакет станет версией М.О.Д.О.К.а в киновселенной Marvel и помощником Канга.
Автор: Денис Варков
Фото: Marvel