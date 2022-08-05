«Дуэйну Джонсону не хватило духа сделать Черного Адама антигероем»: что пишут критики про новый супергеройский блокбастер

21 октября в мировой прокат выходит «Черный Адам» — история об антигерое, равном по силе Супермену. Главную роль в супергеройском фильме исполнил Дуэйн Джонсон, который своим присутствием часто помогает режиссерам собрать внушительную кассу. Удастся ли ему это сделать и на этот раз, покажет время, а вот сам фильм критики успели поругать. Рассказываем, чем они недовольны.

В этом материале, кстати, можно почитать, как этот персонаж появился в комиксах и что его связывает с Шазамом.

О чем это?

Хронологически действие фильма происходит до «Лиги справедливости». Черный Адам провел 5 000 лет в тюрьме, после того как получил силы египетских богов. Он освобождается из заключения, чтобы исправить современный мир. Перед ним стоит выбор — помогать людям или перейти на сторону зла. Когда Адам начинает вершить жестокое правосудие, это побуждает Общество справедливости Америки вмешаться и попытаться остановить его. В фильме у Адама будет настоящее имя из комиксов — Тет-Адам. Скала объяснял, что «черный» — это о состоянии души его героя, поскольку он полон гнева после освобождения спустя несколько тысяч лет.

И почему его ругают?

Несмотря на то, что некоторые журналисты назвали «Черного Адама» глотком свежего воздуха для DC, основная масса критиков осталась недовольна. Грегг Кацман из CBR отмечает: «Очевидно, что фильм понравится фанатам, но прессу он не впечатлит. Каноничный злодей, шаблонный сюжет и слишком предсказуемый третий акт, хотя Дуэйн Джонсон, конечно, тут хорош, как и Элдис Ходж с Пирсом Броснаном».

Дэвид Фэар из Rolling Stone тоже высоко оценил игру Джонсона, но пожаловался на пренебрежительное отношение к персонажам второго плана и временами бессвязный сценарий. Эти чувства разделил и Дэвид Эрлих из IndieWire. Он назвал блокбастер безопасной и предсказуемой историей о супергерое: «У Джонсона не хватает духа сделать Черного Адама антигероем. Этому фильму не хватает воображения, чтобы увлечь кого-нибудь за собой. Здесь нет ни одного героя, который не был бы дешевой копией персонажа из Готэма или MCU, и нет ни одной боевой сцены, которая не была бы задушена до смерти фирменным CGI». А вот что пишет Мэтт Неглиа из Next Best Picture про остальных персонажей: «Джонсон — звезда шоу, но Общество справедливости Америки почти украло фильм у него из-под носа, и к концу их персонажные истории становятся намного интереснее».

Критик журнала Hollywood Reporter Джон Дефоре назвал дебют Джонсона в DCEU достойным, но считает, что у фильма очень плохой сценарий, который может оставить в недоумении зрителей, незнакомых с этой историей.

Дуэйн Джонсон и Джалон Кристиан

Пока велась работа над фильмом, Джонсон делал такие смелые заявления о том, будто он открывает новую эру DCEU, что некоторые критики сочли конечный результат недостаточно убедительным: «Это, конечно, детище Джонсона, фильм о сложном антигерое, которого он защищал на протяжении многих лет. Адам выигрывает некоторые битвы и наносит мощные ответные удары, но не может даже попытаться отойти от избитых троп, не привнося во вселенную ничего нового», — говорится в рецензии Брайана Труитта из USA Today.

Общие впечатления прессы хорошо подытожил Питер Дебрюж из Variety: «„Черный Адам“ построен на том, что Адам, как его называют большую часть фильма, не столько злой, сколько очень и очень злой. Участие в таком серьезном проекте лишает Джонсона его величайшей суперсилы — чувства юмора, но в то же время дает ему возможность сыграть противоречивого персонажа. Это необычный шаг для DC — сделать целый супергеройский фильм на Ближнем Востоке, хотя для Джонсона, чья кинокарьера началась с роли царя Скорпионов в фильме „Мумия возвращается“, это своего рода возвращение домой. Здесь много неуместных персонажей и нет выдающейся графики, но очевидно, что цель фильма — дать Черному Адаму грандиозный старт, предполагая, что вскоре ему будет противостоять более достойный противник».