Туманное будущее темнокожего Супермена и работа над сиквелом «Бэтмена» Мэтта Ривза: что творится на студии DC Films

17 октября The Hollywood Reporter опубликовал большой эксклюзивный материал о состоянии дел на DC Films, из которой на днях уходит президент студии Уолтер Хамада. Мы рассказываем, как у DC сегодня обстоят дела.

Смена лидера

Теперь уже бывший глава DC Films Уолтер Хамада доработал последнюю неделю. Все недавние решения по фильмам студии принимались уже без него. Расставание выдалось предельно жестким. Обычно уходящие топ-менеджеры заключают со студией продюсерские контракты и упоминаются в титрах будущих проектов исполнительными продюсерами. Хамаде такую сделку не предложили. Не было его и на недавней премьере «Черного Адама» в Нью-Йорке. Попытки найти Хамаде преемника до его ухода не увенчались успехом. После месяцев поисков президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав почти договорился с Дэном Линем; ожидалось, что Линь будет присматривать за производством фильмов и сериалов по вселенной DC. Однако в конечном итоге стороны так и не пришли к согласию.

Бывший глава DC Films — Уолтер Хамада, Даниэла Мелшиор, Джеймс Ганн, Джон Сина и Энн Сарнофф — генеральный директор Warner Bros.

В сложившихся условиях все больше влияния приобретает глава Warner Bros. Pictures Майкл Де Лука. Именно он принимает последние ключевые решения касательно фильмов DC: дал зеленый свет сиквелу «Джокера», решает все вопросы с многострадальным «Флэшем» и «Акваменом и потерянным царством», а также ведет переговоры с кинематографистами. Ходят слухи, что именно у Де Луки сейчас наибольшие шансы возглавить DC Films на постоянной основе, а пока что за право работы над проектами DC идет настоящая борьба. «Сейчас это напоминает Дикий Запад, — говорит один из источников THR. — Каждый пытается урвать столько, сколько сможет унести».

Возвращение Ведьмака

Уолтер Хамада принципиально не хотел иметь никаких дел с Суперменом в исполнении Генри Кавилла. Последние четыре года президент DC Films активно пыталась вывести DC из эры «Снайдерверса». Хамада считал неправильной ситуацию, при которой один кинематографист, каким бы талантливым визионером он ни был, определял бы развитие всей киновселенной на годы вперед. А вот Заслав, Де Лука и вторая глава Warner Bros. Pictures, Пэм Абди, рассчитывают продолжить сотрудничество с Кавиллом. В настоящий момент студия активно разыскивает сценаристов для фильма с условным названием «Человек из стали 2». Пока что к проекту приписан только продюсер Чарльз Ровен. Однако в WB составили список кинематографистов, которых хотели бы увидеть в режиссерском кресле. Возглавляет его Кристофер МакКуорри, знакомый с Кавиллом по «Последствиям», но прямо сейчас постановщик слишком занят работой над следующими частями франшизы «Миссия: невыполнима». По слухам, Супермен в исполнении Кавилла должен появиться в «Черном Адаме», премьера которого состоится уже в 21 октября. Причем этим камео Человек из стали обязан одному конкретному человеку.

Скала против всех

На появлении Супермена в «Адаме» настоял лично Дуэйн Джонсон. Идея появилась во время досъемок картины весной этого года. После того как Хамада отверг предложение актера, Джонсон решил действовать через голову функционера и обратился напрямую к Де Луке и Абди, которые его поддержали. Согласно сведениям THR, сцену сняли в середине октября.

Дуэйн Джонсон на премьере «Чёрного Адама»

Джонсон принимает активное участие в раскрутке фильма. В интервью The New York Times актер признался, что в прошлом ему не раз предлагали сыграть различных супергероев, но он всегда чувствовал, что был рожден именно для роли Черного Адама, фильм о котором он пытался запустить в производство последние 15 лет.

Есть у Джонсона и планы на будущее DC. Например, на презентации «Черного Адама» на недавнем Comic-Con Джонсон прямым текстом ответил на вопрос одного из фанатов, что мечтает снять фильм о противостоянии его персонажа с Суперменом: «Разумеется, в этом весь смысл».

Актер также много говорил о том, что для вселенной DC начинается новая эра, в которой студии стоит выйти за рамки персонажей из А-листа и представить зрителям менее очевидных героев. «Разумеется, куда надежнее будет вкладываться в уже известные всему миру имена вроде Бэтмена и Супермена. Но если убрать Лигу справедливости в сторону и заглянуть вглубь, то во вселенной найдутся не менее классные персонажи. Нужно только рискнуть и дать им шанс», — полагает актер.

Неопределенное будущее темнокожего Супермена

У Хамады были свои планы на будущее Супермена. В феврале 2021 года DC Films наняла известного писателя, сценариста и журналиста Та-Нахаси Коатса написать сценарий фильма о первом в истории темнокожем Супермене. Ожидалось, что действие будет происходить где-то в середине XX века, во времена первого канонического появления Человека из стали в комиксах, и, как и в случае с «Джокером», разворачивалось бы оно вне основного канона киновселенной DC.

Коатс должен был сдать сценарий в декабре прошлого года, но по состоянию на апрель этого года он все еще над ним работал. С тех пор судьба фильма подвисла, однако, судя по информации THR, проект все еще находится в планах.

Страдания Джей Джей Абрамса

Джей Джей Абрамс

Согласно прошлогоднему репортажу о создании темнокожего Супермена, исполнительным продюсером фильма должен был выступить Джей Джей Абрамс. В качестве режиссера картины его никто не рассматривал, потому что важно, чтобы о темнокожем Супермене снимал фильм темнокожий режиссер. В 2019 году продюсерская компания Абрамса Bad Robot заключила с Warner Bros. соглашение общей суммой в 500 млн долларов. Однако с тех пор Абрамс так и не создал для WB ни одного нового проекта. Более того, в последние месяцы некоторые планы кинематографиста потерпели крах. В июне HBO отказался от производства «Полусвета», амбициозного научно-фантастического сериала с предполагаемым ценником в районе 200 млн долларов. В сентябре HBO Max также отменил «Константина» и «Мадам Икс» — еще два проекта Абрамса, посвященных мистической стороне вселенной DC. Однако источники THR уверяют, что Абрамс еще не сказал своего последнего слова и продолжает разрабатывать новые проекты по мотивам героев DC.

Больше ганновского безумия

Постановщик «Стражей Галактики» и второго «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн также обсуждает с Warner возможность снять еще один или два фильма по вселенной DC вдобавок к уже имеющимся в его распоряжении проектам. В настоящий момент Ганн работает над вторым сезоном «Миротворца» и готовит еще один спин-офф «Отряда самоубийц», хотя пока что неизвестно, кому он будет посвящен. Продюсировать новые проекты Ганна будет Питер Сафран («Шазам!», «Аквамен» и «Аквамен и потерянное царство»).

Вселенная Готэма

После того как «Бэтмен» Мэтта Ривза заработал в прокате 770 млн долларов, режиссер получил зеленый свет не только на разработку сиквела, но и на создание собственного «Готэмверса». Сразу после премьеры был анонсирован телевизионный спин-офф о Пингвине в исполнении Колина Фаррелла. Над проектом работает постановщик «Мейр из Исттауна» Крейг Зобел. Ожидается, что съемки сериала начнутся в следующем году.

Колин Фаррелл в фильме «Бэтмен»

Однако прямо сейчас Ривз встречается со сценаристами и режиссерами и ведет переговоры о создании фильмов, посвященных разным противникам Бэтмена, начиная с известных имен вроде Пугала и Глиноликого и заканчивая совсем неочевидными личностями вроде Профессора Пига.

Остальные проекты

На студии ждут сценарий третьей «Чудо-женщины».

Автор «Аквамена» Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик уже написал сценарий второго «Флэша». Сиквел запустят в производство, если первый фильм окажется успешен.

Студия не собирается расторгать сотрудничество с исполнителем роли Флэша Эзрой Миллером, который принял участие в досъемках картины. Актер в августе встретился с руководством Warner Bros. Pictures, извинился за свое неподобающее поведение и заявил, что обратился за психологической помощью. На состоявшемся 17 октября заседании суда Миллер признал себя невиновным по обвинению в краже со взломом и мелкой краже в штате Вермонт. Следующее слушание состоится 13 января. Если следствию удастся доказать вину актера, ему грозит до 26 лет в тюрьме. Подробнее мы разбирали все инциденты с Миллером в нашем большом материале.

В целом, в отличие от Хамады, который предпочитал более фокусированный подход, Де Лука и Абди хотят запустить в производство как можно больше проектов, которые уже ждут своего часа на стартовой площадке.

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Автор: Алексей Ионов

Фото: Kevin Winter/Getty Images, Carlos Alvarez / Getty Images, Emma McIntyre / Getty Images for TCM