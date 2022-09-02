Не смотрите «Женщину-Халк»? Очень зря! Вот что вы могли пропустить в сериале

На Disney+ завершился первый сезон нового марвеловского сериала «Женщина-Халк: Адвокат». О первых впечатлениях мы уже писали в рецензии, а теперь пришло время рассказать, какие отсылки и новости о вселенной Marvel мы заметили в сериале и почему финал шоу получился неординарным.

Что вообще происходило в сериале?

Адвокатесса Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), кузина того самого Брюса Бэннера/Халка (Марк Руффало), случайно получает суперспособности своего родственника во время автокатастрофы. В ее рану попадает кровь Брюса, поэтому сама Дженнифер теперь тоже может становиться большой, зеленой и сильной, только контролирует себя куда лучше. Она проводит время в секретной лаборатории Бэннера в Мексике, после чего возвращается в свою повседневность. Секрет ее способностей раскрывается довольно скоро: она вынуждена использовать их, чтобы остановить Титанию (Джамила Джамил), инфлюенсершу со сверхсилой, которая врывается в зал суда. В социальных сетях к Уолтерс немедленно прилипает прозвище Женщина-Халк. Тем временем сам Халк отправляется куда-то в космос и пропадает из сериала.

Вскоре Дженнифер теряет работу, но получает новую в крутой юридической фирме Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway, где занимается кейсами с супергеройской подоплекой. Ее первым клиентом становится Эмиль Блонски (Тим Рот) — бывший суперзлодей Мерзость, который сражался с ее кузеном в фильме «Невероятный Халк». Ей удается освободить Блонски, который стал духовным гуру и больше не занимается злодействами. Попутно она несколько раз пересекается с Верховным чародеем Вонгом (Бенедикт Вонг), ведет дело против эльфийки-оборотня из Нового Асгарда, знакомится с рэпершей Megan Thee Stallion. Вместе с тем она комплексует по поводу своей личной жизни: мужчины предпочитают именно Женщину-Халк. Среди особо неприятных почитателей — мажор Тодд Фелпс (Джон Басс). Но попадаются и более симпатичные — например, слабовидящий адвокат Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс), который втайне защищает закон еще и как супергерой Сорвиголова. Дженнифер вместе с ним участвует в сражении со злодеями и даже проводит с ним ночь.

А что показали в финале?

Татьяна Маслани

В предпоследней серии Уолтерс выходит из себя во время вручения юридической награды: анонимусы из хейт-сообщества Intelligencia показали на большом экране ее секс-видео. В последней серии ее выпускают из-под стражи и прикрепляют к ее телу ингибитор, чтобы она больше не могла превращаться в Женщину-Халк. Дженнифер отправляется на ранчо Блонски, чтобы собраться с мыслями. Тем временем ее коллеги и друзья — Никки (Джинджер Гонзага) и Паг (Джош Сегарра) — решают выследить анонимных недоброжелателей, проникают на их скрытую сходку и узнают, что главой Intelligencia под ником Король-Халк был тот самый мерзейший Тодд Фелпс. Он вкалывает себе синтезированную кровь Уолтерс и превращается в еще одно халкоподобное существо.

Тут события приобретают масштабы катастрофы. Оказывается, что мероприятие проходило на ранчо Блонски, где тот ради хороших гонораров превращается в Мерзость. Каким-то невероятным образом тут же возникает Титания, а еще из космоса возвращается Халк, который неправильно воспринимает действия Блонски. На этом сумбурном моменте главная героиня останавливает повествование (она периодически ломает четвертую стену на протяжении всего сериала), выламывается из своего окошка на Disney+ и попадает в реальный мир, где группа сценаристов в упоении пишет финал «Женщины-Халк». В ответ на ее возмущение они апеллируют к Кевину, который принимает все важные решения. Но Дженнифер встречает не главу киновселенной Marvel, а продвинутый искусственный интеллект К.Е.В.И.Н. (впрочем, он все равно носит кепку, как у Файги), и объясняет ему, почему финал кажется ей слишком клишированным. К.Е.В.И.Н. нехотя стирает из сценария упоминание сыворотки, которую вколол себе Фелпс, появление Халка во время битвы и прочие несуразности.

В новом финале Дженнифер возвращает себе доброе имя, Блонски попадает в тюрьму за нарушение УДО, а Фелпс арестован. На семейном ужине Уолтерс сидит в компании Мёрдока, но под занавес все-таки появляется Халк. Брюс Бэннер вернулся с планеты Сакаар со своим сыном Скааром (Уил Деснер). В сцене после титров Вонг помогает Блонски сбежать из тюрьмы и найти новый дом в Камар-Тадже.

Зачем нам показали сына Халка?

Марк Руффало и Уил Деснер

Скаар полноценно дебютировал в комиксах Marvel относительно недавно, в конце нулевых. Иллюминаты (в их число входят Черный Гром, Тони Старк, Доктор Стрэндж, Нэмор, профессор Ксавье и Рид Ричардс) изгоняют Халка на планету Сакаар (мини-серия «Планета Халка»), посчитав угрозой. На чужой земле он стал гладиатором (этот сюжет частично экранизировали в фильме «Тор: Рагнарёк»), а затем и императором, но корабль Иллюминатов взрывается, убив его беременную жену-инопланетянку Кайеру. Тогда разъяренный герой возвращается на родную планету, чтобы отомстить (мини-серия «Мировая война Халка»). А Скаар — это сын Кайеры и Халка, который вырос из кокона, быстро повзрослел и много сражался, а затем вернулся на Землю, чтобы победить отца.

Очевидно, что предыстория нового Халка в киновселенной Marvel будет сильно отличаться, но его появление не случайно. По слухам, компания собирается снять полнометражный фильм про зеленого здоровяка — второй в рамках киновселенной (первым был «Невероятный Халк») и первый с Марком Руффало (в прошлый раз супергероя сыграл Эдвард Нортон), и это будет экранизация либо «Мировой войны Халка», либо «Планеты Халка». Официально проект не анонсирован, но те же источники еще в 2021 году уверяли, что в «Женщине-Халк» появится Скаар, и оказались правы.

Какие еще интересные детали/шутки/персонажи были в сериале?

Татьяна Маслани

Мы узнали, что Капитан Америка (Крис Эванс) потерял девственность еще в 1943 году.

В своей секретной лаборатории Халк хранит гладиаторский шлем с Сакаара («Тор: Рагнарёк»), шлем робота из Железного легиона («Мстители: Эра Альтрона») и футболки Тони Старка (Роберт Дауни-мл.).

Во второй серии Дженнифер зависает в интернете и где-то сбоку основной статьи красуется кликбейтный заголовок другой новости: «Человек с металлическими когтями устроил в баре драку». А через несколько недель возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи в «Дедпуле 3» было официально подтверждено. Другая статья вопрошает: «Почему гигантская статуя торчит посреди океана?» Это кивок в сторону финала «Вечных».

Название юридической фирмы Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway — это дань уважения столпам издательства Marvel. Мартин Гудман был издателем, настоящая фамилия легендарного сценариста Стэна Ли — Либер, Куртцберг — это художник Джек Кирби.

Лучшая меташутка всего сериала: кузен Дженнифер говорит, что все его разногласия с Эмилем Блонски остались в прошлом, а все потому, что тогда он был совсем другим человеком. Это отсылка к фильму «Невероятный Халк», где роль Бэннера исполнял Эдвард Нортон, позже его заменили на Марка Руффало.

«Невероятный Халк»

В третьем эпизоде на Дженнифер нападают четверо бандитов — это Крушители (Wrecking Crew), команда злодеев из комиксов Marvel. Только в сериале они выглядят куда более скромно и довольно быстро получают отпор от Женщины-Халк.

В четвертой серии Вонг просит у Дженнифер помощи: нужно приструнить фокусника Донни Блейза (Риз Койро), который когда-то недолго учился в Камар-Тадже и использует настоящую магию в своих представлениях. Его имя — явный привет Джонни Блейзу, знаменитому Призрачному Гонщику (возможно, окажется, что они родственники).

Вонг — большой фанат телесериалов и, в частности, «Клана Сопрано», который он смотрит вместе с тусовщицей Мэддисинн (Пэтти Гуггенхайм). Их комический дуэт — одно из главных открытий «Женщины-Халк».

В четвертой серии Вонг открывает портал на гору Вундагор, которую он посещал вместе с Алой Ведьмой (Элизабет Олсен) в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Мэддисинн уверяет, что Донни Блейз перебросил ее в странный мир, где она подписала договор с демоном в виде говорящего козла. Возможно, речь идет о Мефисто, который принимал образ этого животного.

Паг — фанат супергеройских кроссовок. В титрах пятой серии на полке за ним можно рассмотреть обувь, стилизованную под Циклопа из Людей Икс и Существо из Фантастической четверки, которые еще не дебютировали в киновселенной.

Костюмы для Дженнифер создает Люк Джейкобсон (Гриффин Мэтьюз). В комиксах существовал малоизвестный одноименный модельер, но к экранному образу Джейкобсона явно добавили черты Лео Зелинского — другого персонажа Marvel, который шил костюмы для очень многих злодеев и супергероев. Правда, Зелинский был куда менее гламурным.

Гриффин Мэтьюз

Группа Intelligencia в комиксах Marvel — команда суперзлодеев вроде Доктора Дума, Лидера и МОДОКА. В сериале это группа анонимных сексистов из интернета.

В шестой серии коллеги Дженнифер работают над делом Мистера Бессмертного (Дэвид Паскуэзи), который годами обманывал многочисленных жен и имитировал свою смерть, чтобы не платить алименты. В комиксах этот герой — правда, он был не таким комичным — входил в супергеройскую команду Мстители Великих озер. А еще Мистер Бессмертный — второй подтвержденный мутант в киновселенной после главной героини «Мисс Марвел».

В седьмом эпизоде Дженнифер отправляется на ретрит к Эмилю Блонски, где тот перевоспитывает людей со сверхспособностями, и все они тоже пришли из комиксов. Среди них — Человек-бык (Нэйтан Херд), Сарацин (Терренс Клоув), Дикобраз (Джордан Аарон Форд), Эль Агила (Джозеф Кастилло-Мидиетт). Кстати, последний — тоже мутант.

Несуразный Человек-лягушка (Брэндон Стэнли) из восьмой серии — малоприметный суперзлодей из комиксов 1980-х, который часто проигрывал Сорвиголове.

Современный зритель привык к красному костюму Сорвиголовы (во многом благодаря одноименному сериалу Netflix), но в «Женщине-Халк» он в другой расцветке, горчично-красной. Именно такой костюм супергерой носил в своих первых выпусках в 1964 году. А вот спортивное обмундирование Дженнифер, которое она носит в последних сериях, отсылает к ее внешнему виду из комиксов нулевых.

Чарли Кокс