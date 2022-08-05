«Черный Адам»: киновселенная DC трещит под тяжестью Скалы

В мировой прокат вышел долгожданный кинокомикс «Черный Адам», в котором экс-рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл древнего насупленного супергероя. Фильм должен был освежить сумбурную киновселенную DC, но пока кажется, что забил очередной гвоздь в крышку гроба франшизы.

Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Пять тысяч лет назад в стране Кандак (судя по всему, это где-то на Ближнем Востоке) царила тирания: рабы гробили свои жизни, чтобы раздобыть для диктатора волшебный кристалл, дарующий невероятную власть. Но среди них нашелся один непокорный и несломленный — Тет-Адам (Дуэйн Джонсон), который получил силу богов и расправился с узурпатором, а затем бесследно пропал, оставшись в памяти как герой мифов и сказок.

Кандак, наши дни. Население снова порабощено, теперь уже иноземцами — Интербандами, колониальными силами, которые выкачивают из недр ценные ресурсы и по-скотски обращаются с местным населением. Археолог Адрианна Томас (Сара Шахи) находит в недрах горы инфернальный «злой» артефакт — корону демонических сил — и заодно пробуждает Черного Адама, который сразу же начинает безжалостно убивать захватчиков. Жестокость и могущество древнего супергероя привлекает внимание вездесущих американцев. Аманда Уоллер (Виола Дэвис) немедленно посылает за рубеж команду своих сверхлюдей: колдуна Доктора Фейта (Пирс Броснан), летающего Человека-ястреба (Элдис Ходж), увеличивающегося в размерах Крушителя Атомов (Ной Сентинео) и Циклон (Куинтесса Суинделл), которая управляет ветром.

Дуэйн Джонсон впервые заговорил о том, что хочет сыграть Черного Адама, еще 15 лет назад. За это время полноценная киновселенная DC успела родиться, оформиться в несколько хитов и бесславно погаснуть. Все благие начинания похоронила «Лига справедливости» (о тяжелом процессе съемок читайте тут), после которой франшиза раскололась на отдельные серии — трудно представить, что Чудо-женщина, Флэш и Аквамен снова соберутся вместе ради хорошей заварушки (никаких кроссоверов, условной «Лиги 2», в планах до сих пор нет). Сиквел «Человека из стали» сдвинулся с мертвой точки только недавно (а ведь с выхода первой части прошло уже 9 лет!), а Бена Аффлека в роли Бэтмена мы, кажется, больше не увидим. Казалось, что теперь у DC останутся мини-вселенные вокруг «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и «Джокера» с Хоакином Фениксом, но всеобщий любимец Дуэйн Джонсон опрометчиво пообещал, что «Черный Адам» откроет новую эру DC. Увы, что-то пошло не так.

Уже с первых минут фильма закрадываются подозрения: а это точно супергероика образца 2022 года? Запутанная мифология вкупе с бледноватой цветокоррекцией из пролога ужасно напоминают «300 спартанцев» или, если быть совсем безжалостными, безвкусный псевдоисторический эпик «Царь скорпионов», с которого когда-то началась кинокарьера Скалы. Дальше — хуже: в сюжет неожиданно вводят супергероев из Общества справедливости Америки, с которыми рядовой зритель не был знаком (какие-то чувства тут испытают лишь хардкорные фанаты комиксов). Оставшийся хронометраж отведен на взаимные перебранки американских суперов и Адама, откровенно нелепые драки и появление злодея из ниоткуда — малопримечательный наемник (Марван Кензари) наденет на себя адскую корону и превратится в огромного дьявола с рогами. Все это в обрамлении неряшливого CGI. Иногда компьютерное месиво на экране становится настолько хаотичным, что нельзя даже разобрать, в кого летят молнии, а на кого падают обломки зданий.

Самое забавное, что «Черного Адама» могла спасти фирменная харизма Скалы. Он не актер в прямом смысле этого слова, но довольно обаятельная гора мускулов, к тому же не лишенная самоиронии, и этот образ без изменений кочует из фильма в фильм (от франшизы «Форсаж» до перезапуска «Джуманджи»). DC лишает его веселого супероружия: большую часть хронометража Дуэйн усердно хмурит брови, играет трапециевидными мышцами, которые кокетливо торчат из-под черного спандекса, и лишь изредка позволяет себе ухмыльнуться. Хуже него в этом фильме выглядят разве что члены Общества справедливости Америки, которые разговаривают клишированными фразами в духе «Добро должно победить» и «Тебе здесь не место». Особенно жалко Пирса Броснана, который, кажется, вообще не понимает, что происходит вокруг; впрочем, его наличие в актерском составе вполне логично, ведь экс-Бонд в последние годы активно снимается в боевиках категории Б.

Пирс Броснан и Элдис Ходж

Понятно, что с такими вводными место «Черного Адама» в киновселенной DC оказывается, мягко скажем, непочетным. Антигерой вынырнул из небытия, чтобы потом, возможно, сразиться в кроссовере с Шазамом (его заклятый враг уже получил сольник и готовится к сиквелу в следующем году) и другим знаковым персонажем (осторожно: тут спойлер). До сиквелов и кроссоверов еще надо будет дожить, их производство студия может свернуть еще миллион раз, а глава DC Films Уолтер Хамада покинул свой пост; наслаждаться тем, что показывают сейчас, невозможно. Даже потенциально интересные сцены в эстетском слоу-мо (Скала рукой останавливает ракеты, кидается вертолетами, все это безобразие происходит под аккомпанемент рок-хита «Paint It Black») выглядят как абибас-пародия на Зака Снайдера, экс-демиурга этой киновселенной. И это очередное грустное напоминание о том, что когда-то дела у DC шли неплохо. Такого больше не будет.