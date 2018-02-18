«Профиль» Тимура Бекмамбетова: как снимали screenlife о журналистке и вербовщике террористов

27 октября на Кинопоиске вышел «Профиль» Тимура Бекмамбетова — триллер про журналистку, которая общается в соцсетях с джихадистом. Картина снята в формате screenlife, изобретенном Бекмамбетовым: действие разворачивается на экране ноутбука героини. «Профиль» получил приз зрительских симпатий на Берлинале и фестивале SXSW в 2018 году. К долгожданной премьере фильма рассказываем, что нужно знать о нем и его создании.

В основе сюжета — реальная история

«Профиль» снят по нон-фикшен-книге французской журналистки Анны Эрель «Я была джихадисткой. Расследование в центре вербовочной сети ИГИЛ» (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация. — Прим ред.). Анна Эрель — псевдоним, взятый в целях безопасности. В книге она рассказывает, как через фейковый профиль в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.) общалась с вербовщиком, который предлагал ей переехать в Сирию и выйти за него замуж. Из-за выхода книги Анна находится под охраной полиции и не может раскрыть свою личность.

Действие фильма разворачивается в 2014-м. Главная героиня — 26-летняя журналистка Эми Уиттакер (Валин Кэйн), живущая в Лондоне. У нее есть парень, собака, названивающая в Skype подруга и строгий босс Вик. Эми надо найти деньги на оплату квартиры, и хорошо бы попасть в штат. Поэтому она предлагает Вик горячую тему — расследование системы вербовщиков в ИГИЛ. Для этого Эми создает в Facebook фейк-аккаунт 19-летней Мелоди, недавно принявшей ислам. Журналистка начинает репостить тематические посты, и вскоре ей пишет Абу Билель (Шазад Латиф), родившийся в Лондоне боевик, который хочет с ней познакомиться. Посмотрев YouTube-туториалы, как носить хиджаб и делать молодящий макияж, героиня созванивается с Абу в Skype. Постепенно Эми-Мелоди настолько увлекается общением с Абу, что начинает терять связь с реальной жизнью.

Валин Кэйн и Шазад Латиф

В книге «Скринлайф. В поисках нового языка кино» продюсер и сценаристка Ольга Харина рассказывает, что «Профиль» появился благодаря скроллингу ленты новостей. Так она увидела анонс книги Анны Эрель в The Guardian, рассказала о ней Бекмамбетову и тот предложил купить права на экранизацию.

Что говорит о создании «Профиля» Тимур Бекмамбетов

«Когда я прочитал книгу, то сразу понял, что должен снять этот фильм. Я восхищаюсь работой Анны, это идеальное сочетание журналистского саспенса и сумасшедшего романа в онлайне», — рассказывает режиссер. Бекмамбетову даже удалось поговорить с журналисткой, находящейся под охраной в Париже. «Адвокат Анны первой вошла в гостиничный номер, чтобы удостовериться, что это был я. Затем она позвала Анну. Следующие четыре часа мы провели, обсуждая, что описано в ее книге и как это произошло», — добавил Бекмамбетов. Анна разрешила режиссеру изучить записи на ноутбуке, с которого она общалась с вербовщиком. По словам Бекмамбетова, это помогло в кастинге и в разработке композиции кадра.

Кастинг проходил онлайн, как и действие фильма. «Мне было важно увидеть, как актеры будут выглядеть на мониторе компьютера. Поэтому я решил подбирать актеров, встречаясь с ними не вживую, а онлайн, так, как их увидят зрители», — объяснил Бекмамбетов. Кастинг занял около двух месяцев, пробы актеров в паре тоже проводили в Skype. «Когда я увидел, как Валин и Шазад общаются в Skype друг с другом, тогда сразу принял решение, что это они», — делится Бекмамбетов.

Как проходили 10-дневные съемки

Валин Кэйн и Шазад Латиф

Благодаря screenlife-формату весь съемочный процесс занял чуть больше недели. До этого команда вела масштабную подготовку. Например, в книге «Скринлайф. В поисках нового языка кино» продюсер и сценаристка Ольга Харина рассказывает о ресерче для фильма. Команда придумывала, как должен выглядеть профиль Билеля на Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.): какие там фотографии, посты, какие под ними комментарии, сколько у него друзей, какие у них аватарки. В итоге, по словам Хариной, для этого перед съемками собрали три презентации по 600 страниц каждая.

До съемок у актеров шли репетиции — тоже примерно неделю. Они встречались в Лондоне с Тимуром Бекмамбетовым и Ольгой Хариной. «Три дня мы вели долгие беседы о том, что это за история, кто ее герои. После первой репетиции Ольга попросила нас с Валин что-нибудь написать, — рассказывает Шазад Латиф. — Мы придумывали сцены, а потом импровизировали. Я написал сцену о том, как Билель вспоминает магазин сладостей своего дяди, куда ходил в детстве. Это стало частью истории, мы действительно участвовали в творческом развитии фильма». Несмотря на то, что репетиции могли идти по 12 часов, актеры старались больше времени проводить друг с другом, вместе ужинали, обсуждая сценарий.

Репетиции были важны, потому что разговоры Эми и Билеля записывали в Skype в режиме реального времени. «Некоторые сцены могли занимать 15 страниц. Чтобы сыграть это в крупном плане, Валин и Шазаду нужно было отрепетировать все, как пьесу в театре. Я даю указания, но, как только они начинают говорить, я не могу комментировать каждый момент. Они должны уметь увлечь зрителя, флиртовать между собой, импровизировать. Только так это будет правдоподобно», — объясняет Бекмамбетов. Актеры созванивались, находясь в разных странах, как и их герои. Валин была в Великобритании, в Лондоне, а Шазад — на Кипре. «Я хотел, чтобы общение героев выглядело реальным, с проблемами со звуком и периодической задержкой изображения», — вспоминает режиссер.

Валин Кэйн

Во время съемок Бекмамбетов находился вместе с Валин на лондонской площадке (команда арендовала дом, первый этаж которого показан как квартира героини). Для съемок screenlife-формата на технике актеров установили GoPro рядом со встроенной камерой.

За что хвалили «Профиль» зарубежные критики

IndieWire оценил игру Шазада Латифа, назвав его героя «пугающе харизматичным», и нарастающее напряжение по ходу повествования. «Тимур Бекмамбетов создал произведение для развлечения в XXI веке, в котором показано, как люди взаимодействуют с соцсетями», — пишет Дэвид Эрлих. Он также отмечает, что возникает желание вместе с Эми щелкать на окна Skype, создается ощущение, «будто фильм демонстрируется на вашем экране в режиме реального времени».

Питер Брэдшоу (The Guardian) тоже выделяет игру Шазада. «Разговоры между Эми и Билелем хорошо сыграны. Саспенс нагнетается, потому что мы не знаем, не будет ли раскрыта Эми», — добавляет критик. Variety называет «Профиль» захватывающим триллером, который превращается в пронзительную мелодраму, когда Эми начинает бороться с порывами сердца, забыв про разум. Критик Гай Лодж отмечает, что Валин Кэйн «выкладывается на все сто», а Шазада Латифа называет многообещающим актером.

Валин Кэйн и Шазад Латиф

Тео Багби из The New York Times пишет, что в фильме захватывает «цифровое безумие». А Vulture отмечает, что фильм 2018 года не потерял актуальности, особенно после пандемии. «Любой, кому снились кошмары о случайной демонстрации экрана или неправильном файле во время конференции Zoom, может почувствовать приступ тревоги, когда Эми быстро переключается между профилями, открывает и закрывает файлы и окна. Бекмамбетов понимает в саспенсе и мастерски управляет этими моментами», — резюмирует критик издания Бильге Эриби.