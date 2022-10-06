Дух Лавкрафта, режиссер «Мэнди» и Бен Барнс: из чего состоит «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

25 октября на Netflix в преддверие Хеллоуина стартует новый леденящий душу сериал. «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — это тематическая антология, каждая серия которой — отдельная законченная история, где автор «Лабиринта Фавна» выступает в роли куратора проекта. Эпизоды сняли самые разные режиссеры, многие из них известны своими пугающими фильмами. Каждый день будет выходить по два эпизода, завершится сериал 28 октября. Рассказываем, кто и почему удостоился личного приглашения Гильермо дель Торо.

«Лот 36» (25 октября)

Протеже мексиканского режиссера. Он стоял за камерой практически во всех его фильмах, от «Хребта дьявола» до «Тихоокеанского рубежа», а в качестве режиссера снимал отдельные серии «Нарко», «Ганнибала» и «Проповедника». Наварро, пожалуй, наименее известный из участников «Кабинета редкостей», но за его эпизод можно не беспокоиться: сценарий написал сам дель Торо в соавторстве с Реджиной Коррадо («Дэдвуд», «Штамм»). В центре сюжета — мужчина, который покупает заброшенный склад, чтобы перепродать его, но оказывается в какой-то опасной ситуации. В «Лоте 36» снялись Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше, Эльпидия Каррильо и другие.

«Кладбищенские крысы» (25 октября)

Вероятно, самый культовый режиссер из подборки. Натали снял знаковый хоррор «Куб», в котором герои пытаются выбраться из замкнутого помещения; в свое время фильм наделал немало шума и вдохновил создателей не менее знаковой «Пилы». С тех пор режиссер снимает редко (советуем обратить внимание на недооцененный биохоррор «Химера»), но на постановке сериалов уже набил руку, поработав над «Миром Дикого Запада», «Американскими богами» и недавним «Противостоянием».

Главная звезда «Кладбищенских крыс» — актер Дэвид Хьюлетт, которого вы помните по тому же «Кубу», «Звездные врата: Атлантида» или «Аллее кошмаров». Еще одна особенность антологии дель Торо — почти все эпизоды имеют крепкую литературную основу. «Кладбищенские крысы» — экранизация хоррор-рассказа знаменитого фантаста Генри Каттнера, который входил в круг приближенных самого Говарда Лавкрафта. Сюжет простой, но напряженный: расхититель могил собирается откопать богача, чтобы достать его сокровища, но сталкивается с ордой злых крыс.

«Вскрытие» (26 октября)

Прайор — автор всего лишь одного полнометражного фильма, но зато какого! «Пустой человек» — это экранизация одноименного комикса Каллена Банна. Дэвид Прайор снял атмосферный и неспешный хоррор про загадочную секту и странные убийства. Серия «Вскрытие» берет за основу одноименный рассказ Майкла Ши, еще одного продолжателя лавкрафтовских традиций. В оригинальном произведении главный герой, патологоанатом с онкологическим заболеванием, проводит вскрытие рабочих, которые погибли во время инцидента в шахте, и узнает, что их смерть не была случайностью. За адаптацию отвечал небезызвестный Дэвид С. Гойер, а главные роли исполнили Ф. Мюррэй Абрахам, Глинн Термен и Люк Робертс.

«Внешняя сторона» (26 октября)

Карьера Амирпур стартовала с независимой хоррор-драмы «Девушка возвращается одна ночью домой», в которой переплетались иранские традиции, вампиры и спагетти-вестерны. Позже она сняла «Плохую партию» (постапокалиптический триллер про каннибализм с Джейсоном Момоа, Киану Ривзом и Джимом Керри) и работала над сериалами «Легион» и «Касл-Рок». «Внешняя сторона» снята по рассказу Эмили Кэролл, которая известна хоррор-комиксом «Через лес». В серии сыграли Кейт Микуччи, Мартин Старр и Дэн Стивенс.

«Модель Пикмана» (27 октября)

Еще один режиссер «Кабинета редкостей» — Кит Томас, снявший неплохой религиозный хоррор «Диббук» и не очень хорошую кинговскую экранизацию «Воспламеняющая взглядом». Здесь все может спасти литературный первоисточник. «Модель Пикмана» — это рассказ Говарда Лавкрафта, в котором художник создает омерзительные картины, а после бесследно пропадает. Его приятель пытается найти автора и сталкивается с ужасной правдой о природе его искусства. В серии сыграли Бен Барнс (кастинговый референс «Дориану Грею»), Криспин Гловер и Ориана Лиман.

«Сны в ведьмином доме» (27 октября)

Хардвик сняла первую часть «Сумерек», самый ладно скроенный фильм франшизы, а до этого отметилась крепкими драмами вроде «Королей Догтауна» и «Тринадцати». Ей достался другой лавкрафтовский рассказ (все-таки это любимый писатель дель Торо), один из важнейших в его обширной библиографии. «Сны в ведьмином доме» — история о студенте, который селится в древнем доме, который когда-то принадлежал салемской ведьме; она якобы могла путешествовать по другим измерениям. Герой усердно штудирует оккультные тома и вскоре начинает видеть странные геометрические фигуры, а также крысу с человеческим лицом. Главная звезда серии — Руперт Гринт, другие роли исполнили Исмаэль Крус Кордова, Ди Джей Куоллс, Ниа Вардалос и Теника Дэвис.

«Просмотр» (28 октября)

Косматос, кажется, в представлении уже не нуждается. Это автор стильного ретрохоррора «По ту сторону черной радуги» и эстетского боевика/слэшера «Мэнди» с Николасом Кейджем, который наделал немало шума. Специалист по VHS-эпохе (отец Косматоса снимал сиквел «Рэмбо» и «Кобру» с Сильвестром Сталлоне) удостоился чести снимать эпизод по собственному сценарию, который он написал с Аароном Стюартом-Аном (соавтор «Мэнди»). Увы, подробности сюжета пока неизвестны, но зато у серии неординарный актерский состав: компанию Питеру Уэллеру и Софии Бутелле составил комик Эрик Андре.

«Мурмурация» (28 октября)

Кент — звезда современного хоррора. Ее фильм «Бабадук» уже стал культовым: критики и фанаты жанра прониклись изнуряющей психологической историей о матери-одиночке и ее сыне, который одержим чудовищем, живущим у них дома. А еще Кент сняла мрачный австралийский вестерн «Соловей», в котором изнасилованная ирландка пытается отомстить обидчикам. Сценарий серии «Кабинета редкостей» она написала сама на основе черновиков самого дель Торо. Вообще, мурмурация — это скоординированное движение птиц, которые при полете образуют в небе интересные фигуры. Об остальном содержании эпизода можно только догадываться. Зато известно, что главные роли сыграли Эсси Дэвис, Эндрю Линкольн и Ханна Галуэй.