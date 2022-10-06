Дух Лавкрафта, режиссер «Мэнди» и Бен Барнс: из чего состоит «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

25 октября на Netflix в преддверие Хеллоуина стартует новый леденящий душу сериал. «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» — это тематическая антология, каждая серия которой — отдельная законченная история, где автор «Лабиринта Фавна» выступает в роли куратора проекта. Эпизоды сняли самые разные режиссеры, многие из них известны своими пугающими фильмами. Каждый день будет выходить по два эпизода, завершится сериал 28 октября. Рассказываем, кто и почему удостоился личного приглашения Гильермо дель Торо.
Гильермо Наварро
«Лот 36» (25 октября)
Протеже мексиканского режиссера. Он стоял за камерой практически во всех его фильмах, от «Хребта дьявола» до «Тихоокеанского рубежа», а в качестве режиссера снимал отдельные серии «Нарко», «Ганнибала» и «Проповедника». Наварро, пожалуй, наименее известный из участников «Кабинета редкостей», но за его эпизод можно не беспокоиться: сценарий написал сам дель Торо в соавторстве с Реджиной Коррадо («Дэдвуд», «Штамм»). В центре сюжета — мужчина, который покупает заброшенный склад, чтобы перепродать его, но оказывается в какой-то опасной ситуации. В «Лоте 36» снялись Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше, Эльпидия Каррильо и другие.
Винченцо Натали
«Кладбищенские крысы» (25 октября)
Вероятно, самый культовый режиссер из подборки. Натали снял знаковый хоррор «Куб», в котором герои пытаются выбраться из замкнутого помещения; в свое время фильм наделал немало шума и вдохновил создателей не менее знаковой «Пилы». С тех пор режиссер снимает редко (советуем обратить внимание на недооцененный биохоррор «Химера»), но на постановке сериалов уже набил руку, поработав над «Миром Дикого Запада», «Американскими богами» и недавним «Противостоянием».
Главная звезда «Кладбищенских крыс» — актер Дэвид Хьюлетт, которого вы помните по тому же «Кубу», «Звездные врата: Атлантида» или «Аллее кошмаров». Еще одна особенность антологии дель Торо — почти все эпизоды имеют крепкую литературную основу. «Кладбищенские крысы» — экранизация хоррор-рассказа знаменитого фантаста Генри Каттнера, который входил в круг приближенных самого Говарда Лавкрафта. Сюжет простой, но напряженный: расхититель могил собирается откопать богача, чтобы достать его сокровища, но сталкивается с ордой злых крыс.
Дэвид Прайор
«Вскрытие» (26 октября)
Прайор — автор всего лишь одного полнометражного фильма, но зато какого! «Пустой человек» — это экранизация одноименного комикса Каллена Банна. Дэвид Прайор снял атмосферный и неспешный хоррор про загадочную секту и странные убийства. Серия «Вскрытие» берет за основу одноименный рассказ Майкла Ши, еще одного продолжателя лавкрафтовских традиций. В оригинальном произведении главный герой, патологоанатом с онкологическим заболеванием, проводит вскрытие рабочих, которые погибли во время инцидента в шахте, и узнает, что их смерть не была случайностью. За адаптацию отвечал небезызвестный Дэвид С. Гойер, а главные роли исполнили Ф. Мюррэй Абрахам, Глинн Термен и Люк Робертс.
Ана Лили Амирпур
«Внешняя сторона» (26 октября)
Карьера Амирпур стартовала с независимой хоррор-драмы «Девушка возвращается одна ночью домой», в которой переплетались иранские традиции, вампиры и спагетти-вестерны. Позже она сняла «Плохую партию» (постапокалиптический триллер про каннибализм с Джейсоном Момоа, Киану Ривзом и Джимом Керри) и работала над сериалами «Легион» и «Касл-Рок». «Внешняя сторона» снята по рассказу Эмили Кэролл, которая известна хоррор-комиксом «Через лес». В серии сыграли Кейт Микуччи, Мартин Старр и Дэн Стивенс.
Кит Томас
«Модель Пикмана» (27 октября)
Еще один режиссер «Кабинета редкостей» — Кит Томас, снявший неплохой религиозный хоррор «Диббук» и не очень хорошую кинговскую экранизацию «Воспламеняющая взглядом». Здесь все может спасти литературный первоисточник. «Модель Пикмана» — это рассказ Говарда Лавкрафта, в котором художник создает омерзительные картины, а после бесследно пропадает. Его приятель пытается найти автора и сталкивается с ужасной правдой о природе его искусства. В серии сыграли Бен Барнс (кастинговый референс «Дориану Грею»), Криспин Гловер и Ориана Лиман.
Кэтрин Хардвик
«Сны в ведьмином доме» (27 октября)
Хардвик сняла первую часть «Сумерек», самый ладно скроенный фильм франшизы, а до этого отметилась крепкими драмами вроде «Королей Догтауна» и «Тринадцати». Ей достался другой лавкрафтовский рассказ (все-таки это любимый писатель дель Торо), один из важнейших в его обширной библиографии. «Сны в ведьмином доме» — история о студенте, который селится в древнем доме, который когда-то принадлежал салемской ведьме; она якобы могла путешествовать по другим измерениям. Герой усердно штудирует оккультные тома и вскоре начинает видеть странные геометрические фигуры, а также крысу с человеческим лицом. Главная звезда серии — Руперт Гринт, другие роли исполнили Исмаэль Крус Кордова, Ди Джей Куоллс, Ниа Вардалос и Теника Дэвис.
Панос Косматос
«Просмотр» (28 октября)
Косматос, кажется, в представлении уже не нуждается. Это автор стильного ретрохоррора «По ту сторону черной радуги» и эстетского боевика/слэшера «Мэнди» с Николасом Кейджем, который наделал немало шума. Специалист по VHS-эпохе (отец Косматоса снимал сиквел «Рэмбо» и «Кобру» с Сильвестром Сталлоне) удостоился чести снимать эпизод по собственному сценарию, который он написал с Аароном Стюартом-Аном (соавтор «Мэнди»). Увы, подробности сюжета пока неизвестны, но зато у серии неординарный актерский состав: компанию Питеру Уэллеру и Софии Бутелле составил комик Эрик Андре.
Дженнифер Кент
«Мурмурация» (28 октября)
Кент — звезда современного хоррора. Ее фильм «Бабадук» уже стал культовым: критики и фанаты жанра прониклись изнуряющей психологической историей о матери-одиночке и ее сыне, который одержим чудовищем, живущим у них дома. А еще Кент сняла мрачный австралийский вестерн «Соловей», в котором изнасилованная ирландка пытается отомстить обидчикам. Сценарий серии «Кабинета редкостей» она написала сама на основе черновиков самого дель Торо. Вообще, мурмурация — это скоординированное движение птиц, которые при полете образуют в небе интересные фигуры. Об остальном содержании эпизода можно только догадываться. Зато известно, что главные роли сыграли Эсси Дэвис, Эндрю Линкольн и Ханна Галуэй.