Кинопоиск
Сериалы

Что мы знаем об «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бёртона и киновоссоединении семейки Аддамс?

Обсудить0

Netflix, пропустивший сериальную гонку этого сезона (ее основные участники — HBO c «Домом Дракона» и Amazon с «Кольцами власти»), готовит играющий на ностальгии релиз — шоу про Уэнсдэй Аддамс. Премьера — 23 ноября. В ожидании релиза рассказываем подробнее о сериале, а также строим прогноз, сможет ли «Уэнсдэй» стать хитом на стриминге.

О чем сериал?

Netflix описывает проект как детективную комедию о взрослении. Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) учится в академии Nevermore, где пытается найти общий язык с одноклассниками. Однажды Уэнсдэй, обладательнице экстрасенсорных способностей, предстоит остановить серию убийств и попутно разгадать тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад.

Подробностей сюжета, помимо официального синопсиса, немного. Из вышедших видеоматериалов мы знаем, что за пять лет Уэнсдэй сменила восемь школ. В одной из них она запустила пираний в бассейн, где тренировались обидчики ее младшего брата. Вскоре девочка попадает в академию Nevermore, где учатся необычные дети (даже вампиры) и где познакомились родители Уэнсдэй — Гомес (Луис Гусман) и Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс). Школа выглядит как готический особняк, где ученики ходят в полосатой фиолетовой форме, и только Уэнсдэй носит черную. Заправляет всем директриса Ларисса Уимс (Гвендолин Кристи из «Игры престолов»).

Известно, что в сериале появится Вещь — кисть руки, которая присматривает за Уэнсдэй. В сериале также снялась Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй в фильмах 1990-х. Кого она исполнит в новом проекте, неизвестно, но ее героиня появится во всех восьми эпизодах.

Кто работает над «Уэнсдэй»?

История необычной семьи наконец нашла самого подходящего режиссера — мастера мрачных киномиров Тима Бёртона («Труп невесты», «Сонная Лощина»). Бёртон дважды мог соприкоснуться в кино с семейкой Аддамс. В 1990-х ему предложили поставить одноименный фильм, который написали Кэролайн Томпсон и Ларри Уилсон (Бёртон работал с ними в фильмах «Эдвард Руки-ножницы» и «Битлджюс»). Но постановщик отказался, так как был занят в производстве «Бэтмена». В 2010-х с идеей сделать фильм про Аддамсов к Бёртону пришла студия Universal, но там тоже не сложилось. «Меня заинтриговал проект, но, думаю, они хотели сделать больший упор на компьютерную графику», — рассказал режиссер Empire.

«Уэнсдэй» — дебют Бёртона в сериальной форме (в начале карьеры Бёртон работал над сериалами, но не был единственным режиссером). Он взялся за проект, потому что история девочки напомнила ему собственные годы в школе. «У нас с Уэнсдэй одинаковое мировоззрение, — поделился режиссер. — В 1976-м я пошел на выпускной, в тот же год вышел фильм „Кэрри“ (хоррор Брайана де Пальмы по роману Стивена Кинга про девочку, которая из-за буллинга в школе начинает делать страшные вещи. — Прим. ред.). И вот на выпускном я чувствовал себя как бойфренд Кэрри».

Сценаристами стали Альфред Гоф и Майлз Миллар, работавшие над вторым «Человеком-пауком» Сэма Рэйми, «Тайнами Смолвиля» и «Смертельным оружием 4». Операторы — Дэвид Ланценберг, снимавший мрачные миры других сериалов Netflix («Тень и кость», «Леденящие душу приключения Сабрины»), и Стефан Перссон («Черное зеркало», «Лютер»).

Сможет ли «Уэнсдэй» стать хитом?

По промоматериалам складывается ощущение, что «Уэнсдэй» гармонично впишется в библиотеку Netflix и, вероятно, даже выйдет в топ-10 после премьеры. Но вряд ли поставит рекорды и достигнет славы «Очень странных дел» или «Элиты», посвященной будням испанских школьников. Тем не менее у шоу есть ряд преимуществ. Самый очевидный — Тим Бёртон в режиссерском кресле. Здесь, как и в других его работах, будет место для черного юмора, ярких цветов (не только черного — взгляните на форму Nevermore) и той мистической атмосферы, которая объединяет фильмы Бёртона.

Вдобавок сервис играет на ностальгии аудитории, знакомой с популярной черной комедией 1990-х. Фильм основан на комиксах Чарльза Аддамса, начавших выходить в 1938 году. В 1960-х по ним был снят сериал, но самыми популярными стали экранизации 1990-х (у первого фильма даже была номинация на «Оскар» за лучшие костюмы, а у второго — за декорации). Снял их Барри Зонненфельд, любимый оператор братьев Коэн. С тех пор Аддамсы не раз возвращались в фильмах и анимации (был даже кроссовер со Скуби-Ду), но уже менее удачно.

Другие козыри шоу — участие Гвендолин Кристи, играющей директрису Nevermore с красной помадой, и Кристины Риччи из киносерии 1990-х; жанр фэнтези и школьная тематика, популярная среди аудитории Netflix. Достаточно ли этого будет, чтобы покорить зрителей, увидим в ноябре.

Кинопоиск | Трейлеры в Telegram

Наш новый канал, где только трейлеры и ничего лишнего

Автор: Лиза Кузнецова

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Расследуя гибель сестры, Рита узнает жуткие тайны своей семьи. Атмосферный детектив с Петром Фёдоровым
В главных ролях:Пётр Фёдоров, Дарья Мороз, Иева Андреевайте
Режиссер:Александр Кириенко
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Как Рами Юссеф стал первым человеком, которому удалось снять классную комедию об исламе
Портрет героя

Как Рами Юссеф стал первым человеком, которому удалось снять классную комедию об исламе

3 октября3
Сериалы октября: «Шантарам», «Интервью с вампиром» и «Периферийные устройства»
Сериалы

Сериалы октября: «Шантарам», «Интервью с вампиром» и «Периферийные устройства»

30 сентября5
В новой серии «Дом Дракона» королева и принцесса — худшие враги

В новой серии «Дом Дракона» королева и принцесса — худшие враги

26 сентября31
На Netflix Tudum показали отрывки из «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй». А что еще?
Трейлеры

На Netflix Tudum показали отрывки из «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй». А что еще?

25 сентября3

Главное сегодня

Эволюция кинообраза

Иногда они возвращаются: как многострадальная франшиза «Восставший из ада» задала тренд на боль и латекс

Сегодня2
Иногда они возвращаются: как многострадальная франшиза «Восставший из ада» задала тренд на боль и латекс
Что мы знаем об «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бёртона и киновоссоединении семейки Аддамс?
Сериалы

Что мы знаем об «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бёртона и киновоссоединении семейки Аддамс?

Сегодня, 09:000
Алексей Иванов: «В каком-то смысле „Игра престолов“ и „Сердце пармы“ единоприродны»
Интервью

Алексей Иванов: «В каком-то смысле „Игра престолов“ и „Сердце пармы“ единоприродны»

Сегодня3
Конспирология «Барбоскиных». Теории, мемы и фанатское творчество о жизни собачьей семьи
Смотрите на Кинопоиске

Конспирология «Барбоскиных». Теории, мемы и фанатское творчество о жизни собачьей семьи

Вчера5
«Найти в себе геройский ген и остаться человеком»: как снимался второй сезон «Игры на выживание»
Сериалы

«Найти в себе геройский ген и остаться человеком»: как снимался второй сезон «Игры на выживание»

Вчера2
Криминальная драма в духе Скорсезе и хоррор а-ля Эйзенштейн: что советует Тарантино в новых выпусках своего подкаста
Видеосалон

Криминальная драма в духе Скорсезе и хоррор а-ля Эйзенштейн: что советует Тарантино в новых выпусках своего подкаста

Вчера2
«Мне близки истории про страдающих мужчин»: Сарик Андреасян о «Жизни по вызову», Netflix и ужасах авторского кино
Интервью

«Мне близки истории про страдающих мужчин»: Сарик Андреасян о «Жизни по вызову», Netflix и ужасах авторского кино

Вчера6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации