Что мы знаем об «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бёртона и киновоссоединении семейки Аддамс?

Netflix, пропустивший сериальную гонку этого сезона (ее основные участники — HBO c «Домом Дракона» и Amazon с «Кольцами власти»), готовит играющий на ностальгии релиз — шоу про Уэнсдэй Аддамс. Премьера — 23 ноября. В ожидании релиза рассказываем подробнее о сериале, а также строим прогноз, сможет ли «Уэнсдэй» стать хитом на стриминге.

О чем сериал?

Netflix описывает проект как детективную комедию о взрослении. Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) учится в академии Nevermore, где пытается найти общий язык с одноклассниками. Однажды Уэнсдэй, обладательнице экстрасенсорных способностей, предстоит остановить серию убийств и попутно разгадать тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад.

Подробностей сюжета, помимо официального синопсиса, немного. Из вышедших видеоматериалов мы знаем, что за пять лет Уэнсдэй сменила восемь школ. В одной из них она запустила пираний в бассейн, где тренировались обидчики ее младшего брата. Вскоре девочка попадает в академию Nevermore, где учатся необычные дети (даже вампиры) и где познакомились родители Уэнсдэй — Гомес (Луис Гусман) и Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс). Школа выглядит как готический особняк, где ученики ходят в полосатой фиолетовой форме, и только Уэнсдэй носит черную. Заправляет всем директриса Ларисса Уимс (Гвендолин Кристи из «Игры престолов»).

Известно, что в сериале появится Вещь — кисть руки, которая присматривает за Уэнсдэй. В сериале также снялась Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй в фильмах 1990-х. Кого она исполнит в новом проекте, неизвестно, но ее героиня появится во всех восьми эпизодах.

Кто работает над «Уэнсдэй»?

История необычной семьи наконец нашла самого подходящего режиссера — мастера мрачных киномиров Тима Бёртона («Труп невесты», «Сонная Лощина»). Бёртон дважды мог соприкоснуться в кино с семейкой Аддамс. В 1990-х ему предложили поставить одноименный фильм, который написали Кэролайн Томпсон и Ларри Уилсон (Бёртон работал с ними в фильмах «Эдвард Руки-ножницы» и «Битлджюс»). Но постановщик отказался, так как был занят в производстве «Бэтмена». В 2010-х с идеей сделать фильм про Аддамсов к Бёртону пришла студия Universal, но там тоже не сложилось. «Меня заинтриговал проект, но, думаю, они хотели сделать больший упор на компьютерную графику», — рассказал режиссер Empire.

«Уэнсдэй» — дебют Бёртона в сериальной форме (в начале карьеры Бёртон работал над сериалами, но не был единственным режиссером). Он взялся за проект, потому что история девочки напомнила ему собственные годы в школе. «У нас с Уэнсдэй одинаковое мировоззрение, — поделился режиссер. — В 1976-м я пошел на выпускной, в тот же год вышел фильм „Кэрри“ (хоррор Брайана де Пальмы по роману Стивена Кинга про девочку, которая из-за буллинга в школе начинает делать страшные вещи. — Прим. ред.). И вот на выпускном я чувствовал себя как бойфренд Кэрри».

Сценаристами стали Альфред Гоф и Майлз Миллар, работавшие над вторым «Человеком-пауком» Сэма Рэйми, «Тайнами Смолвиля» и «Смертельным оружием 4». Операторы — Дэвид Ланценберг, снимавший мрачные миры других сериалов Netflix («Тень и кость», «Леденящие душу приключения Сабрины»), и Стефан Перссон («Черное зеркало», «Лютер»).

Сможет ли «Уэнсдэй» стать хитом?

По промоматериалам складывается ощущение, что «Уэнсдэй» гармонично впишется в библиотеку Netflix и, вероятно, даже выйдет в топ-10 после премьеры. Но вряд ли поставит рекорды и достигнет славы «Очень странных дел» или «Элиты», посвященной будням испанских школьников. Тем не менее у шоу есть ряд преимуществ. Самый очевидный — Тим Бёртон в режиссерском кресле. Здесь, как и в других его работах, будет место для черного юмора, ярких цветов (не только черного — взгляните на форму Nevermore) и той мистической атмосферы, которая объединяет фильмы Бёртона.

Вдобавок сервис играет на ностальгии аудитории, знакомой с популярной черной комедией 1990-х. Фильм основан на комиксах Чарльза Аддамса, начавших выходить в 1938 году. В 1960-х по ним был снят сериал, но самыми популярными стали экранизации 1990-х (у первого фильма даже была номинация на «Оскар» за лучшие костюмы, а у второго — за декорации). Снял их Барри Зонненфельд, любимый оператор братьев Коэн. С тех пор Аддамсы не раз возвращались в фильмах и анимации (был даже кроссовер со Скуби-Ду), но уже менее удачно.

Другие козыри шоу — участие Гвендолин Кристи, играющей директрису Nevermore с красной помадой, и Кристины Риччи из киносерии 1990-х; жанр фэнтези и школьная тематика, популярная среди аудитории Netflix. Достаточно ли этого будет, чтобы покорить зрителей, увидим в ноябре.

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