Призраки, травмы и своя атмосфера: как Майк Флэнеган стал современным классиком хоррора

Флэнеган подчеркивает, что ненавидит примитивные джампскейры, которые разрушают атмосферу сиюминутным аффектом. Куда больше ему нравится создавать продолжительную гнетущую атмосферу, и для этих целей формат сериала подходит куда лучше. К тому же развернутый хронометраж позволяет ему уделить большее внимание героям: в «Призраке» ему удается рассказать историю каждого из детей семьи Крейн, показать, как травматичное прошлое влияет на всю их последующую жизнь. Многофигурные композиции со множеством действующих лиц удаются ему очень хорошо. Он доказал неслучайность успеха в «Призраках усадьбы Блай» (экранизация «Поворота винта» Генри Джеймса) и закрепил его «Полуночной мессой», пока своим лучшим проектом, в котором сконцентрированы все ключевые составляющие его творчества. Это самый личный проект режиссера: он сам страдал от алкогольной зависимости, как и один из центральных героев, Райли (Зак Гилфорд). На удаленные острова Флэнеган насмотрелся в детстве — его отец работал в береговой охране США, и семья часто переезжала. Эстетика ночных служб его тоже давно привлекает: он сам был мальчиком-алтарником в католической церкви. А еще это идеальная компиляция многих кинговских мотивов: в уединенном городке появляется вампир («Жребий Салема»), на острове возникает таинственный незнакомец («Буря столетия»), горожан охватывает религиозный экстаз («Туман»). И, наконец, это медленно разворачивающееся повествование (то есть слоубёрнер), в котором сами вампиры обнаруживают себя лишь где-то на третьем часу хронометража.