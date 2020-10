«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему

О чем это

В 2018 году неожиданным хитом стриминга стал сериал «Призраки дома на холме» по мотивам романа Ширли Джексон. Его шоураннер Майкл Флэнеган осовременил первоисточник и переставил акценты — тревожная история об исследовании паранормального превратилась в семейную сагу о психологических травмах. «Призраки усадьбы Блай» следуют по тем же драматургическим рельсам: долгая экспозиция, тревожный антураж и множество героев со своими секретами.

Итак, Северная Калифорния, 2007-й. На свадьбе собираются гости, ближе к вечеру загадочная дама (Карла Гуджино) садится у камина и с подчеркнуто британским акцентом обещает рассказать всем желающим историю о призраках. Ее действие начинается в 1987 году в Лондоне, куда молодая учительница Дэни Клейтон (Виктория Педретти) сбежала из Штатов. Она нервно оглядывается по сторонам, занавешивает зеркала в гостиничном номере — всюду, даже в стеклах проезжающих мимо машин, ей чудится странный силуэт мужчины со светящимися стеклами очков.

Поиски работы приводят Дэни в офис к адвокату-алкоголику Генри Уингрейву (Генри Томас), который подыскивает гувернантку для своих малолетних племянников — Майлза (Бен Эйнсуорт) и Флоры (Амели Смит). Те живут в старинном поместье Блай в английской глухомани. Два года назад дети стали сиротами, а после оказались свидетелями самоубийства предыдущей гувернантки — Ребекки Джессел (Тахира Шариф). У той был роман с красавчиком Питером Квинтом (Оливер Джексон-Коэн), помощником Генри Уингрейва, который потом обокрал начальника и растворился в ночи. Репутация проклятого особняка героиню, кажется, не пугает: у нее с собой свой призрак.

Но вскоре атмосфера в поместье Блай становится слишком тревожной. Возникающие по ночам следы босых ног ведут к туманному озеру, дети периодически поступают так, будто их волей управляют неприятные и гораздо более взрослые люди. Они манипулируют своей новой гувернанткой, запирают ее в шкафу, а Майлз проявляет к ней совсем не детский интерес.

Вселенная Генри Джеймса

Амели Смит

Тут любители хоррора могут сказать: стоп, это мы уже видели! Действительно, Флэнеган снова обратился к классике готической литературы, в первую очередь многократно экранизированной повести Генри Джеймса «Поворот винта». Лучший фильм по ней — «Невинные» Джека Клейтона; как можно догадаться, фамилия главной героини выбрана неслучайно. Центральный сюжет про молодую гувернантку и странных детей, контактирующих (или нет?) с призраками предыдущей няни и ее кавалера, взят как раз из книги. Растянуть короткий «Поворот винта» на девять эпизодов сложно, поэтому Флэнеган добавил в сериал истории из других произведений Джеймса. Например, восьмая серия, «The Romance of Certain Old Clothes», целиком пересказывает одноименный рассказ про соперничество двух сестер за жениха, которое продолжается и после смерти одной из них; шестая, «The Jolly Corner», отсылает к сюжету о зловещем доппельгангере — «американском духе», за которым охотится герой, выросший европейцем, но вернувшийся в Нью-Йорк, чтобы заняться семейной недвижимостью. Столкновение американской и европейской цивилизаций вообще автобиографический лейтмотив, проходящий через всю библиографию писателя.

Как это снято

Амелия Ив

В сериал также перекочевала звучавшая в экранизации Клейтона мелодия про плакучую иву и мертвых влюбленных. А вот от двусмысленности его версии и литературного материала тут не осталось и следа: в этой усадьбе привидения, несомненно, есть. В новелле вопрос интерпретации улик и следов был центральным аттракционом: существовали ли призраки или у гувернантки просто разыгралось воображение — ответить точно читатель не может. Издевательский метакомментарий (рассказчица сразу предупреждает, что история будет длинной) тоже подчеркивает разницу между сериалом и новеллой Джеймса, который в принципе тяготел к короткой форме, если обращался к мистическим мотивам.

Наконец, напряжение тут создает не рассказ о том, как гувернантка (видимо) сходит с ума, а мелодраматический сюжет! Флэнеган подробно расписывает характеры, неврозы и страдания героев: один забросил карьеру и заботится о больной матери, другой спал с женой брата, третья не могла принять свою гомосексуальность. В первом сезоне «Призраков» человеческие истории уравновешивались огромным количеством призраков, их было столько, что не все поместились на переднем плане, и Флэнеган разместил часть привидений в глубине кадра.

Тут паранормального на порядок меньше, шоураннер не пытается пугать зрителя, бал правит меланхолия. Над озером стелется туман, звучит та самая тоскливая песня о плакучей иве, грустные безликие призраки, запертые на чердаке, клокочут о чем-то давно забытом. Важный мотив нового сезона — память, в лабиринтах которой блуждают как давно умершие, так и ныне живущие. Свет в конце тоннеля оказывается не больше чем серой утренней хмарью поместья Блай, где по-настоящему испугана лишь гувернантка, а остальные герои заняты тем, что оплакивают близких или даже самих себя.

Вердикт

Амели Смит, Виктория Педретти и Амелия Ив

Честно заимствуя у прозы Генри Джеймса сюжетную канву и детали, второй сезон «Призраков» радикально перекраивает жанр исходного материала. Вместо того чтобы вслед за Джеймсом и его прошлыми экранизациями делать акцент на психологическом состоянии ненадежного рассказчика, Флэнеган преподнес эту историю как реальную, использовал готический сеттинг, чтобы рассказать о травмах и проблемных семьях (а не о том, как действует туманная британская глубинка на нервных американок). Разумеется, тут есть и саспенс, и страшноватые призраки — например, безликая утопленница. Но градус напряжения все время сбивают отступления от основной линии и беспорядочно всплывающие флешбэки. Зрители первого сезона ругали Флэнегана за то, что он не раскрыл предысторию всех призраков. Что ж, теперь он берется объяснять вообще все. Но излишние пояснения противопоказаны хоррору: самый сильный страх — это страх перед неведомым, как утверждал еще Лавкрафт. Призраки Блай с их трагическими прижизненными обстоятельствами вызывают лишь жалость.