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Подкаст«Полуночная месса»: хоррор про ожившую веру

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Как «Полуночная месса» связывает веру и аддикцию? Какие личные травмы Майка Флэнегана повлияли на сюжет? Как в сериале сталкиваются представления о божественных чудесах и о сверхъестественных явлениях другой природы? В чем разница между образами ангелов в иудейской и христианской традициях? И что на самом деле прячется за религиозным фанатизмом?

Хамиш Линклейтер
Кристин Леман и Генри Томас
Саманта Слойан
Луис Оливер, Игби Ригни, Рахул Аббури
Рахул Коли и Роберт Лонгстрит
Зак Гилфорд и Хамиш Линклейтер
Кейт Сигел
Аннабет Гиш, Хамиш Линклейтер, Саманта Слойан
Рахул Коли

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Netflix «Полуночная месса». Это история о том, как с прибытием на остров нового молодого священника население сталкивается с необъяснимыми явлениями и чудесами. В конце выпуска Лиза и Ваня зачитывают письма слушателей.

В следующий раз мы поговорим о «Сценах из супружеской жизни» телеканала HBO. Это мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах (в исполнении Оскара Айзека и Джессики Честейн), которые разводятся после десяти лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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