«Полуночная месса»: хоррор про ожившую веру

Как «Полуночная месса» связывает веру и аддикцию? Какие личные травмы Майка Флэнегана повлияли на сюжет? Как в сериале сталкиваются представления о божественных чудесах и о сверхъестественных явлениях другой природы? В чем разница между образами ангелов в иудейской и христианской традициях? И что на самом деле прячется за религиозным фанатизмом?
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Netflix «Полуночная месса». Это история о том, как с прибытием на остров нового молодого священника население сталкивается с необъяснимыми явлениями и чудесами. В конце выпуска Лиза и Ваня зачитывают письма слушателей.
В следующий раз мы поговорим о «Сценах из супружеской жизни» телеканала HBO. Это мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах (в исполнении Оскара Айзека и Джессики Честейн), которые разводятся после десяти лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов