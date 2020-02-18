«Полуночная месса»: хоррор про ожившую веру

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Netflix «Полуночная месса». Это история о том, как с прибытием на остров нового молодого священника население сталкивается с необъяснимыми явлениями и чудесами. В конце выпуска Лиза и Ваня зачитывают письма слушателей.

В следующий раз мы поговорим о «Сценах из супружеской жизни» телеканала HBO. Это мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах (в исполнении Оскара Айзека и Джессики Честейн), которые разводятся после десяти лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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