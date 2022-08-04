Иногда они возвращаются: как многострадальная франшиза «Восставший из ада» задала тренд на боль и латекс

За год до выхода «Восставшего из ада», в 1986-м, состоялась премьера «Максимального ускорения» — фильма Стивена Кинга по его рассказу «Грузовики». Кино провалилось в прокате, получило несколько номинаций на «Золотую малину» и сильно ударило по самолюбию «короля ужасов». Но даже это не повлияло на настрой Клайва Баркера: он ничего не смыслил в крупнобюджетном (в сравнении с его прошлыми работами) производстве и полагался на профессионализм коллег. Разобраться в съемке и спецэффектах ему помогли оператор Робин Виджон и специалист по гриму Боб Кин. Первый привнес в фильм освещение из любимых фильмов Дарио Ардженто, а второй мог похвастаться опытом работы над такой классикой, как «Возвращение джедая» и «Горец». Однако Баркер продолжал контролировать все мелочи производства — от эскизов и сценария до разработки костюмов. И это позволяет назвать «Восставшего из ада» авторским хоррором.