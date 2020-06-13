Про Хищника выходит приквел «Добыча». Мы проследили взлеты и падения франшизы с 1980-х

Хищник не просто известный киномонстр, а поп-культурная икона уровня Чужого или Терминатора. Эффектные «дреды», жуткие жвалы, тепловизор и целый арсенал смертоносных гаджетов. Интересно, что, в отличие от упомянутых коллег по жанру, Хищник не может похвастаться хотя бы двумя хитовыми фильмами. Если «Чужие» получили такой же культовый статус, как и «Чужой», а «Терминатор 2» собрал полмиллиарда долларов, став самым кассовым фильмом 1991 года, то франшиза про пришельца-убийцу после первого успеха нырнула в крутое пике, которое длится последние 35 лет.

Впрочем, первые зрители утверждают, что грядущий приквел «Добыча» Дэна Трахтенберга имеет шансы возродить серию. Действие фильма разворачивается 300 лет назад на землях команчей, где женщина-воин Нару (Эмбер Мидфандер) пытается защитить свое племя от одного из первых Хищников, высадившихся на Земле. Получилось ли у режиссера возродить франшизу, мы узнаем 5 августа, когда фильм появится на стриминге Hulu. К премьере мы вспомнили предыдущие части франшизы: как их создавали, какие отзывы критиков они получили и какой след в кино оставили.

Изначально Хищника должен был играть Ван Дамм, а его внешность допридумал Кэмерон

«Хищник» 1987 года начался с простой идеи, пришедшей в головы к братьям-сценаристам Джону и Джиму Томасам. Они взяли классический триллер «Самая опасная игра» 1932 года, где зловещий граф Заров охотился на случайных посетителей своих владений. Томасы заменили сумасшедшего аристократа на космического монстра, а его противником хотели сделать голливудского титана уровня Сильвестра Сталлоне. Продюсер Джоэл Силвер (на тот момент он уже поработал над «Коммандос» и «48 часами») сценарий братьев оценил и взялся за проект, предложив главную роль Арнольду Шварценеггеру. Тому тоже приглянулась общая концепция, но не понравилось, что в присланном черновике его персонаж сразу оставался с пришельцем один на один. По мнению актера, сюжету не хватало саспенса. Именно с подачи ведущей звезды «Хищник» стал историей о целой группе брутальных коммандос, столкнувшихся с таинственным злом. Еще Шварценеггер предложил режиссеру Джону МакТирнану сделать больший упор на элементы хоррора, чтобы привычный легкий боевик во второй половине превратился в полноценный фильм ужасов в нестандартном тропическом сеттинге.

«Хищник»

Образ пришельца тоже трансформировался. В первоначальном виде тот напоминал прямоходящую рептилию, а играть тварь должен был еще не особо известный Жан-Клод Ван Дамм. Но первый же съемочный день показал, что монстра надо менять и снаружи, и внутри. Костюм оказался чересчур громоздким для работы в джунглях, а единоборец понял, что роль без слов его не устраивает. Каскадера на замену нашли быстро (им стал Кевин Питер Холл), а вот с новым дизайном помог ныне легендарный мастер по спецэффектам Стэн Уинстон («Нечто», «Терминатор»), приглашенный опять же по настоянию Арнольда Шварценеггера. Интересно, что знаменитые жвалы чудищу предложил приделать общий друг Шварценеггера и Уинстона — Джеймс Кэмерон.

Кинообозревателей «Хищник» не слишком впечатлил: фильм ругали за примитивный сюжет, отталкивающих персонажей и чрезмерную маскулинность (да, уже в 1980-е). Впрочем, легендарный критик и лауреат Пулитцеровской премии Роджер Эберт отозвался о ленте относительно тепло, дескать, в отличие от ленивых коллег по цеху, создателям «Хищника» хватило совести воровать идеи хотя бы из двух разных фильмов — «Рэмбо» и «Чужого». Но зрителей рецензии не отпугнули. При бюджете в 15 млн долларов картина Джона МакТирнана собрала почти 100 миллионов. Это означало одно: франшизе быть.

Почему «Хищник 2» не удался?

Проблемы начались уже на этапе разработки сиквела. Главной из них стал уход Шварценеггера — не просто звезды, а главной движущей силы в создании и продвижении первой части. Железный Арни выбрал съемки во втором «Терминаторе». Кем его заменить, продюсеры не знали — любой другой герой боевиков вроде Стивена Сигала (который, кстати, предлагал свои услуги) казался «бюджетной альтернативой». Потому решили пойти в другом направлении: если уж настоящие джунгли в сиквеле поменяли на каменные, то и вместо суперголовореза с пришельцем должен сражаться самый обычный коп. А главным копом Голливуда тогда был Дэнни Гловер из мегапопулярного «Смертельного оружия». Его и позвали. Производственный бюджет увеличили аж в два раза (с 15 миллионов до 30), вполне резонно ожидая хита. Но что-то пошло не так.

«Хищник 2»

«Хищник 2» собрал лишь 57 млн долларов, то есть почти вдвое меньше, чем первая часть. Критики называли сиквел безвкусицей, трешем и главным разочарованием года. Особенно им не понравилась излишняя жестокость в картине (цензоры и впрямь чуть не присвоили ей рейтинг NC-17), а также неуместные, на их взгляд, сатирические и чернокомедийные вставки. Якобы «Хищник 2» пытается быть «Робокопом», но получается у него скверно.

Как появился кроссовер «Чужого» и «Хищника»?

С 1990-го кинофраншиза впала в кому на 14 лет, но активно развивалась за пределами больших экранов. Еще до выхода второго фильма права на адаптацию «Хищника» получило издательство Dark Horse Comics, известное благодаря «Хеллбою» и проектам по кинолицензиям. Именно Dark Horse Comics впервые свело на страницах клыкастого охотника из хоррор-боевика Джона МакТирнана и тварей из картин Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. Комикс ожидаемо стал хитом продаж и быстро оброс многочисленными продолжениями. Именно благодаря комиксу в «Хищнике 2» появилась знаменитая отсылка: в комнате с трофеями на корабле пришельца можно разглядеть череп Чужого. И именно комикс (точнее, сценарий на его основе) в начале нулевых подсказал боссам 20th Century Fox, что делать сразу с двумя сериями, растерявшими былой успех.

Режиссера отыскали быстро: Пол У. С. Андерсон с юных лет грезил «Чужими». К ним отсылал дизайн рептилии в его «Смертельной битве», ими был вдохновлен хоррор «Сквозь горизонт», даже свою «Обитель зла» постановщик снимал скорее по лекалам Кэмерона, нежели по мотивам видеоигры-первоисточника.

«Чужой против Хищника»

Пришельцы-охотники в фильме сменили амплуа: из таинственных и жутких противников они превратились в крутых антигероев с такими же крутыми гаджетами. Теперь-то уж точно никакого саспенса — только пальба из плазменных пушек, разделывание Чужих наручными лезвиями и позирование на фоне эффектных декораций. Критики опять плевались, а в прокате фильм собрал 177 млн долларов при бюджете в 70 миллионов.

Из-за чего «Чужие против Хищника» стали худшей частью в обеих сериях?

Руководство 20th Century Fox не впечатлилось сборами «Чужого против Хищника» и не особо верило в шансы серий хоть вместе, хоть порознь. Однако сиквел в разработку запустило, правда, с урезанным бюджетом (40 миллионов против 70 у первой части) и новичками в режиссерских креслах. «Реквием» доверили братьям Штраус, мастерам по спецэффектам («Секретные материалы»), которые безуспешно питчили сценарий еще для первого кроссовера. Теперь же их идее про столкновение двух инопланетных рас в американском городке все-таки дали ход.

Если у фильма Пола У. С. Андерсона есть защитники и даже поклонники, то «Чужие против Хищника: Реквием» считается низшей точкой в истории обеих франшиз (у части самый низкий рейтинг и на Rotten Tomatoes, и на IMDb). Ленту ругали за плоских персонажей, излишний цинизм, рваный сюжет, но, главное, за плохую картинку. В «Реквиеме» буквально ничего не видно. Экран регулярно утопает в темноте, из-за чего даже приличные спецэффекты вроде детально проработанного гибрида Чужого с Хищником попросту невозможно разглядеть. Сборы у фильма были солидными: 128 млн долларов при бюджете в 40 миллионов. Но на этом монстров все же решили развести по углам.

«Чужие против Хищника: Реквием»

Как появились «Хищники» с Эдрианом Броуди и Лоренсом Фишбёрном?

Еще в 1990-е, когда франшиза была в глубокой заморозке, в Голливуде поговаривали о возможной третьей части. Одним из тех, кто внимательно прислушивался к этим разговорам, оказался режиссер Роберт Родригес, поклонник оригинального фильма Джона МакТирнана. Он хотел стереть неудачный второй фильм из истории и вернуть серию в джунгли, пусть бы и инопланетные. А еще выставить против главных героев не одного, а сразу нескольких Хищников.

Примерно с этими идеями в черновом сценарии Родригес отправился на 20th Century Fox в 1994-м и был предсказуемо отправлен восвояси. Вернулся он 15 лет спустя, уже будучи создателем «От заката до рассвета», «Города грехов» и хитовых «Детей шпионов». Правда, изначальный текст нужно было доработать, да и снять фильм самостоятельно Родригес не успевал. Поэтому он согласился выступить продюсером и привлечь к производству свою студию Troublemaker.

«Хищники», быть может, не самая удачная, но точно самая звездная часть франшизы. Тут снялись Эдриан Броуди, Лоренс Фишбёрн, Уолтон Гоггинс, Тофер Грейс, Махершала Али, вечный талисман Родригеса Дэнни Трехо. А еще у россиянина Олега Тактарова в картине яркая роль в кои-то веки положительного русского. Даже Шварценеггера удалось процитировать на русском.

«Хищники»

Работу постановщика Нимрода Антала что критики, что зрители приняли без особого восторга, но в целом позитивно. Родригес сдержал обещание и действительно вернул серию к истокам. Джунгли прекрасно сняты, герои харизматичны, сами охотники тоже хороши. Но в этом-то и проблема: «Хищники» слишком уж похожи на первую часть. Это и не триквел даже, а скорее, что-то вроде ребута.

Последний на данный момент фильм серии провалился. А что дальше?

«Хищники» собрали в прокате столько же, сколько и «Реквием», а потому серию вновь отправили на полку до лучших времен. В середине 2010-х поп-культуру накрыла волна ностальгии, и тайтлы прошлого, в том числе «Хищник», вновь стали актуальны. Продюсеры обратили внимание, что один из актеров, а по совместительству и соавтор сценария первого фильма, Шейн Блэк, за прошедшие годы вырос во вполне успешного режиссера. Ему и доверили очередное возрождение хоррор-блокбастера. И никого не смутило, что ничего хотя бы близкого по жанру в фильмографии Блэка не было. В результате тот снял нового «Хищника» целиком и полностью в своем стиле, то есть превратил его в кровавый комедийный боевик без капли саспенса.

Если «Хищники» были слишком похожи на первый фильм, то «Хищник» Блэка, напротив, ушел от него слишком далеко. Этого не оценили ни фанаты, ни критики. К тому же режиссера справедливо ругали за использование оскорбительного штампа: ребенок-аутист по сюжету оказывался вундеркиндом, способным интуитивно взламывать инопланетные технологии. А один из персонажей всерьез озвучивает предположение, будто аутизм — предвестник нового витка человеческой эволюции. Впрочем, у «Хищника» и без того хватало проблем. Фильм собрал в прокате только 160 млн долларов при бюджете в 88 (это не так много, поскольку, помимо производственного бюджета, есть еще затраты на маркетинговое продвижение).

«Хищник», 2018 год

Тем не менее серию решили продолжить, повернув в другую сторону по временной шкале. Приквел «Добыча» минует кинотеатры и выйдет сразу на стриминге. У руля проекта — перспективный режиссер Дэн Трахтенберг, на чьем счету фантастический триллер «Кловерфилд, 10», а еще по одному эпизоду сериалов «Черное зеркало» и «Пацаны». В числе продюсеров — Джон Дэвис, работавший над шестью частями франшизы, в том числе над первым «Хищником». В приквеле снова будут джунгли и охота, только на сей раз внеземному монстру противостоит не мускулистый наемник, а девушка из племени команчей, у которой из оружия только лук и томагавк. Быть может, это поможет Хищнику вновь найти путь к сердцам фанатов.