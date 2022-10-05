Криминальная драма в духе Скорсезе и хоррор а-ля Эйзенштейн: что советует Тарантино в новых выпусках своего подкаста

Чем криминальная драма напоминает фильмы Скорсезе?

Я большой поклонник Элейн Мей. Она одна из лучших сценаристок в истории Голливуда, которая очень часто переписывала чужие тексты, из-за чего ее имя не упоминалось в титрах. Я никогда не понимал, почему она вдруг взялась за эту криминальную историю, она ведь пришла в кинематограф из комедии. Короче, я позвонил ей и спросил. Она рассказала, что в детстве знала двух братьев, между которыми была схожая динамика. Оба были гангстерами. Тот, которого все вокруг любили, однажды взял и украл у своих боссов кучу денег. Те позвонили его матери и сказали, чтобы она отправила своего сына к ним. Понятно было, что они его грохнут. Поставили мать перед «выбором Софи». Она любила проблемного сына и послала к мафиози его брата. Жесть!

Половину фильма ты переживаешь из-за того, что Мики предает Ники, а вторую половину осознаешь, каким куском дерьма всю дорогу был Ники, который, кажется, действительно заслуживает смерти. К финалу этого по-настоящему напряженного криминального фильма жалко Мики, а не Ники. Эпизод, в котором Питер Фальк ругается с Джоном Кассаветисом из-за грубой шутки в ресторане, — одна из лучших сцен между двумя героями в фильмах 1970-х с точки зрения сценария и режиссуры. Этот эпизод не уступает совместным сценам Роберта Де Ниро и Харви Кейтеля в «Злых улицах» или «Таксисте».

Джон Кассаветис и Питер Фальк

И Питер Фальк, и Джон Кассаветис сыграли потрясающе. Кассаветис пришел в кино в 1950-х после Марлона Брандо, когда появилось множество талантливых молодых актеров. В 1960-х Кассаветис решил, что будет сам снимать независимые фильмы, чтобы самовыражаться. Он продолжил играть в кино, но ради заработка, а не для самореализации. Благодаря этому Кассаветис в конце 1960-х стал одним из лучших жанровых актеров. Например, он снялся в фильме про мотоциклистов «Дьявольские ангелы», итальянском криминальном фильме «Неприкасаемые», слэшере «Инкубус» и триллере Брайана де Пальмы «Ярость». Вероятно, он сам эти фильмы даже смотреть бы не стал, но как актер проделывал достойную работу. Однако это все равно были двухмерные персонажи. А вот в «Мики и Ники» он выкладывается по полной. Видимо, потому что работает с Элейн Мей и своим другом Фальком, который у него постоянно снимался. Видеть их в кадре вместе — это нечто. Кассаветис и сам однажды снял триллер — «Убийство китайского букмекера». Но ему было плевать на жанр, в отличие от Элейн Мей. Он не снимал фильмы, а пытался захватить реальность. А вот «Мики и Ники» блестяще работают как криминальный триллер, здесь видны старания режиссера и оператора. Во время съемок Элейн Мей выбилась из бюджета из-за актерской импровизации и длинных дублей, а затем монтировала фильм больше года. В итоге Paramount Pictures лишила ее права финального монтажа. В 1976-м фильм никто не заметил в прокате, однако в 1984-м Castle Hill Productions выпустила его в повторный прокат. На этот раз критики были в восторге.