Мексиканская рука-убийца и ужасные триллеры Трюффо: что Тарантино рассказал в четвертом выпуске своего подкаста

Что Тарантино рассказал про «Невинных с грязными руками»

Синопсис фильма на VHS из коллекции Тарантино «Невинные с грязными руками»

Род Стайгер и Роми Шнайдер в истории любви, вожделения, убийства и двойной мести с необычными поворотами сюжета. Чувственная красавица разрывается между мужем и молодым любовником. Кто-то рано или поздно попадет в грязные руки! Любовник — амбициозный писатель — уговаривает женщину убить мужа во сне. Смертельное оружие, исчезнувшие трупы и ожившие жертвы убийства усложняют эту хитрую и запутанную историю! Когда лжешь полиции, не стоит путаться в показаниях. Если нет желе, то нет и заливного!

О фильме

В США фильм выпустила компания New Line Cinema, которая в 1970-х занималась дистрибьюцией эксплотейшена и фильмов Джона Уотерса. Тарантино сравнивает сюжет «Невинных» с криминальными романами Джеймса Кейна вроде «Почтальон всегда звонит дважды». Тарантино нравится теглайн фильма: «Как Роми Шнайдер решила сексуальную проблему Рода Стайгера.... навсегда». «Молодая женщина замужем за пожилым импотентом и самокритичным алкоголиком. Однажды она встречает молодого писателя-жеребца, и у них начинается роман. Мужу в принципе плевать, но парочка решает его убить», — вспоминает сюжет Тарантино. «Три четверти фильма все идет потрясающе. Отличный сценарий. Мне все нравится. В последней четверти слишком много мертвых персонажей появляются снова живыми. Переборщили. Тем не менее я поверил в отношения героев Стайгера и Шнайдер. Мы знаем, что он искренен. Но искренна ли она, мы не знаем до самого конца. Вот такое я обожаю. Мне не нравится сюжетная механика в конце, но кульминационное сражение Шнайдер со злодеем получилось захватывающим и жестоким», — резюмирует Тарантино.

Франсуа Перро, Роми Шнайдер и Паоло Джусти Роми Шнайдер

О Клоде Шаброле

Клод Шаброль — один из ведущих представителей французской новой волны, который работал критиком во влиятельном журнале о кино «Кайе дю синема». Тарантино подчеркивает, что Шаброль был известен как «французский Хичкок»: «Он снимал разные фильмы, но прославился благодаря триллерам, в которых, как правило, играла его жена Стефан Одран. „Неверная жена“ и „Пусть зверь умрёт“, наверное, были самыми известными. Про Шаброля часто шутили, что в его фильмах не изобрели разводы. Если герои уставали от супругов, то просто планировали их идеальные убийства. Я не люблю триллеры Шаброля, мне нравятся другие его фильмы. Например, „Женское дело“, где Изабель Юппер делает подпольные аборты во времена вишистского режима во Франции. Потрясающее кино. А вообще, я не фанат режиссеров, которые используют в лоб фрейдистские образы, чтобы передать психологию героев. Любовник в этом фильме пускает воздушного змея, который падает прямо на задницу загорающей Роми Шнайдер. Типа, он может поднять его в воздух, а ее муж — нет (Тарантино использует глагол «get up», который также значит «иметь эрекцию». — Прим. ред.). Типа, все догнали?» Уверен, если бы я спросил Брайана де Пальму, что он думает про Шаброля, то он бы сказал, что тот снимает триллеры без напряжения («thrilless thillers»). Впрочем, „Невинные с грязными руками“ — лучший триллер Шаброля, что я видел».

О Франсуа Трюффо

Рассказывая о Шаброле, Тарантино проехался по другому режиссеру новой волны — Франсуа Трюффо: «Я не фанат Шаброля, но, тем не менее, его „хичкоковские“ триллеры в разы лучше, чем „хичкоковские“ триллеры Трюффо. Они просто ужасные, и я в целом не поклонник Трюффо. Мне нравится только „История Адели Г.“. Трюффо мне всегда напоминал Эда Вуда — страстный, но неумелый любитель.

«Скорей бы воскресенье» «История Адели Г.»

О Роми Шнайдер

Тарантино не фанат звезды европейского кино ХХ века Роми Шнайдер, хотя считает ее хорошей актрисой. Он всегда предпочитал ее работам фильмы с Катрин Денёв. При этом режиссер считает, что в «Невинных» Шнайдер «хорошо использует свое ледяное обаяние и заставляет зрителей гадать, что случится в финале». Про игру Рода Стайгера в роли обманутого мужа Тарантино говорит, что актер здесь «почти такой же крутой, как в „Человеке в картинках“».