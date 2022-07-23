Мексиканская рука-убийца и ужасные триллеры Трюффо: что Тарантино рассказал в четвертом выпуске своего подкаста

Квентин Тарантино и Роджер Эвери выпустили четвертый выпуск подкаста Video Archives. В нем они обсудили три фильма из коллекции видеопроката, где работали в 1980-х: культовый мексиканский хоррор «Демоноид: Посланник смерти» (1981) и два фильма с Родом Стайгером — экранизацию Рэя Брэдбери «Человек в картинках» (1969) и триллер Клода Шаброля «Невинные с грязными руками» (1975). Мы послушали эпизод и пересказываем самое интересное. Три предыдущих пересказа подкаста можно найти в нашей рубрике «Видеосалон».
Про первые три выпуска Video Archives Кинопоиск писал здесь, здесь и здесь.
Что ведущие думают про хоррор «Демоноид: Посланник смерти»
«Демоноид: Посланник смерти»
Ужасающая история одержимости дьяволом. Глубоко в серебряном руднике Дженнифер Байнс и ее муж Марк (Саманта Эггар и Рой Дженсон) находят древний сатанинский храм. Там они открывают серебряный сундук в форме руки, но внутри находят лишь пыль. Вскоре после этого жизни Марка и Дженнифер меняются к худшему. Их брак распадается, и Марк уезжает в Лас-Вегас. Оказывается, им овладел Демоноид. Дженнифер обращается за помощью к отцу Каннингэму (Стюарт Уитман), и вместе они пытаются остановить проклятие руки Демоноида, которое пленит любого, кто вступает с ним в контакт.
Смотрите трейлер на Youtube, 18+
О фильме
Это мексиканский фильм Альфредо Сакариаса, чьи хорроры и эксплотейшены добирались до американских кинотеатров. Тарантино также выделяет в фильмографии режиссера ужасы «Пчелы» и вестерн «Бандиты». Для мексиканской киноиндустрии это были дорогие постановки. Сейчас «Демоноид» нравится Тарантино даже больше, чем раньше. «Этот фильм просто не останавливается. Ни минуты, ни сцены, ни кадра впустую. Это фильм о руке-убийце и одержимости дьяволом. Во второй половине мифология усложняется, и фильм становится еще интереснее. Это чертовски больное кино. Грязное, гротескное, жестокое, извращенное и веселое! Самое удивительное, тут совсем нет настоящей комедии. Именно этим мне нравится большинство мексиканских хорроров».
О звезде хоррора
Тарантино отмечает, что исполнительница главной женской роли Саманта Эггар — «потрясающая» актриса и «настоящая голливудская профессионалка», которая вывела «Демоноида» на новый уровень, заставив зрителей относиться к фильму серьезно. Эггар много снималась в эксплотейшене. Кроме того, она сыграла главную роль в «Выводке» Дэвида Кроненберга и получил премию Каннского кинофестиваля, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за роль в триллере Уильяма Уайлера «Коллекционер».
О руке-убийце
«Я думаю, это лучшая ползающая рука в истории кино. Среди фильмов о демонических руках можно вспомнить „Крадущуюся руку“, британскую антологию „Дом ужасов доктора Террора“, режиссерский дебют Оливера Стоуна „Рука“ и сиквел „Зловещих мертвецов“ Сэма Рэйми — это почти отдельный поджанр ужасов. Рука получилась не только благодаря восхитительному гриму, но и благодаря режиссерскому уму. Сакариас нашел точные ракурсы, чтобы зритель верил в происходящее. В этом и есть суть режиссуры, чувак! Особенно в хоррорах. Тут даже есть гробик для кисти. Это лучшая единица реквизита во всем фильме! Будь у меня музей кино, он был бы главным экспонатом», — восторгается режиссер.
Что Тарантино думает про «Человека в картинках»
«Человек в картинках»
Карл (Род Стайгер) — рабочий в цирке и мастеровитый рассказчик, чья кожа почти полностью покрыта живыми татуировками. Однако на его торсе еще есть свободное место, и если смотреть на него достаточно долго, то можно увидеть самую впечатляющую иллюстрацию — свое будущее. Истории переплетаются. В начале бродяга (Роберт Дривас) становится одержим разноцветными татуировками Карла, которые открывают ему темные секреты прошлого и три жутких изображения будущего. Сначала двое шаловливых детей устраивают сюрприз своим родителями с помощью оригинальной игрушки. Затем Карл становится единственным выжившим из группы космонавтов, потерпевшей крушение на планете, где вечно идет дождь. В финальной истории родители планируют уничтожить своих детей из-за приближения конца света.
О фильме
Тарантино впервые посмотрел фантастику Джека Смайта в 7 лет. Ему очень понравился трейлер фильма, и он уговорил мать и отчима сводить его в кинотеатр. «Человек в картинках» Рэя Брэдбери был сборником из 18 рассказов, объединенных коротким прологом и эпилогом. Татуировки разрисованного человека по имени Карл двигались на его теле и рассказывали истории о будущем. В фильм вошло только три рассказа: «Вельд» (о виртуальной реальности), «Нескончаемый дождь» (о загадочной планете) и «Завтра конец света» (об апокалипсисе). В «Однажды в… Голливуде» можно услышать рекламу «Человека в картинках» по радио. Реклама также попала в саундтрек фильма.
О его лучшей части
Тарантино не нравятся истории внутри фильма («очень претенциозные»), но он обожает первые 20 минут сай-фая: «Род Стайгер и Роберт Дривас хороши в прологе. Там фантастические диалоги. Но дальше смотреть невозможно! Каждый раз, когда я пытаюсь пересмотреть „Человека в картинках“, я жму паузу на 20-й минуте. Истории не затягивают. Я заставил себя пересмотреть кино полностью ради подкаста, но мое мнение не изменилось. Вот первые 20 минут я готов пересматривать каждую неделю». В целом он считает, что режиссер Джек Смайт не справился с экранизацией.
О Роде Стайгере
Тарантино с любовью отзывается об обладателе «Оскара» за детектив «Полуночная жара». «Род Стайгер был звездой в те времена. Он славился тем, что всех героев играл с напряжением. Будь то гомосексуальный инструктор по строевой подготовке из „Сержанта“ или серийный убийца из „С леди так не обращаются“, в его игре всегда оно было. Думаю, что Карл из „Человека в картинках“ — его самая успешная работа. В первые пять минут фильма он играет самого страшного бродягу в истории кино. Я бы обделался, если бы встретил такого на улице. Каждый раз, когда я слышу слово „татуировка“, Род Стайгер орет в моей голове: „Это не татуировки!!! Это накожные иллюстрации!“»
Что Тарантино рассказал про «Невинных с грязными руками»
«Невинные с грязными руками»
Род Стайгер и Роми Шнайдер в истории любви, вожделения, убийства и двойной мести с необычными поворотами сюжета. Чувственная красавица разрывается между мужем и молодым любовником. Кто-то рано или поздно попадет в грязные руки! Любовник — амбициозный писатель — уговаривает женщину убить мужа во сне. Смертельное оружие, исчезнувшие трупы и ожившие жертвы убийства усложняют эту хитрую и запутанную историю! Когда лжешь полиции, не стоит путаться в показаниях. Если нет желе, то нет и заливного!
О фильме
В США фильм выпустила компания New Line Cinema, которая в 1970-х занималась дистрибьюцией эксплотейшена и фильмов Джона Уотерса. Тарантино сравнивает сюжет «Невинных» с криминальными романами Джеймса Кейна вроде «Почтальон всегда звонит дважды». Тарантино нравится теглайн фильма: «Как Роми Шнайдер решила сексуальную проблему Рода Стайгера.... навсегда». «Молодая женщина замужем за пожилым импотентом и самокритичным алкоголиком. Однажды она встречает молодого писателя-жеребца, и у них начинается роман. Мужу в принципе плевать, но парочка решает его убить», — вспоминает сюжет Тарантино. «Три четверти фильма все идет потрясающе. Отличный сценарий. Мне все нравится. В последней четверти слишком много мертвых персонажей появляются снова живыми. Переборщили. Тем не менее я поверил в отношения героев Стайгера и Шнайдер. Мы знаем, что он искренен. Но искренна ли она, мы не знаем до самого конца. Вот такое я обожаю. Мне не нравится сюжетная механика в конце, но кульминационное сражение Шнайдер со злодеем получилось захватывающим и жестоким», — резюмирует Тарантино.
О Клоде Шаброле
Клод Шаброль — один из ведущих представителей французской новой волны, который работал критиком во влиятельном журнале о кино «Кайе дю синема». Тарантино подчеркивает, что Шаброль был известен как «французский Хичкок»: «Он снимал разные фильмы, но прославился благодаря триллерам, в которых, как правило, играла его жена Стефан Одран. „Неверная жена“ и „Пусть зверь умрёт“, наверное, были самыми известными. Про Шаброля часто шутили, что в его фильмах не изобрели разводы. Если герои уставали от супругов, то просто планировали их идеальные убийства. Я не люблю триллеры Шаброля, мне нравятся другие его фильмы. Например, „Женское дело“, где Изабель Юппер делает подпольные аборты во времена вишистского режима во Франции. Потрясающее кино. А вообще, я не фанат режиссеров, которые используют в лоб фрейдистские образы, чтобы передать психологию героев. Любовник в этом фильме пускает воздушного змея, который падает прямо на задницу загорающей Роми Шнайдер. Типа, он может поднять его в воздух, а ее муж — нет (Тарантино использует глагол «get up», который также значит «иметь эрекцию». — Прим. ред.). Типа, все догнали?» Уверен, если бы я спросил Брайана де Пальму, что он думает про Шаброля, то он бы сказал, что тот снимает триллеры без напряжения («thrilless thillers»). Впрочем, „Невинные с грязными руками“ — лучший триллер Шаброля, что я видел».
О Франсуа Трюффо
Рассказывая о Шаброле, Тарантино проехался по другому режиссеру новой волны — Франсуа Трюффо: «Я не фанат Шаброля, но, тем не менее, его „хичкоковские“ триллеры в разы лучше, чем „хичкоковские“ триллеры Трюффо. Они просто ужасные, и я в целом не поклонник Трюффо. Мне нравится только „История Адели Г.“. Трюффо мне всегда напоминал Эда Вуда — страстный, но неумелый любитель.
О Роми Шнайдер
Тарантино не фанат звезды европейского кино ХХ века Роми Шнайдер, хотя считает ее хорошей актрисой. Он всегда предпочитал ее работам фильмы с Катрин Денёв. При этом режиссер считает, что в «Невинных» Шнайдер «хорошо использует свое ледяное обаяние и заставляет зрителей гадать, что случится в финале». Про игру Рода Стайгера в роли обманутого мужа Тарантино говорит, что актер здесь «почти такой же крутой, как в „Человеке в картинках“».
Как Таратино раздал награды среди фильмов подкаста?
- Лучший фильм — «Демоноид: Посланник смерти»
- Лучший актер — Род Стайгер («Человек в картинках»)
- Лучшая актриса — Саманта Эггар («Демоноид: Посланник смерти»)
- Лучший режиссер — Альфредо Сакариас («Демоноид: Посланник смерти»)
- Лучшее использование локации — «Человек в картинках»
- Лучший актер второго плана — Жан Рошфор («Невинные с грязными руками»)
- Лучшая операторская работа — Жан Рабье («Невинные с грязными руками»)
- Лучшая сцена — первые 20 минут «Человека в картинках»
- Лучший момент — татуированный Род Стайгер лежит голым на диване в «Человеке в картинках»
Автор: Михаил Моркин