Как Дэвид Кроненберг превращает тело в пространство хоррора

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Что такое боди-хоррор? Как Дэвид Кроненберг превращает метаморфозы тела в социальные метафоры? Почему киноискусство не всегда должно приносить зрителю приятные эмоции? И чем боль создателя напоминает телесный недуг?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают творчество Дэвида Кроненберга и рассуждают о философии жанра «боди-хоррор» на примере фильмов режиссера.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов