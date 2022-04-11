Как Дэвид Кроненберг превращает тело в пространство хоррора

Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастКак Дэвид Кроненберг превращает тело в пространство хоррора

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Что такое боди-хоррор? Как Дэвид Кроненберг превращает метаморфозы тела в социальные метафоры? Почему киноискусство не всегда должно приносить зрителю приятные эмоции? И чем боль создателя напоминает телесный недуг?

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают творчество Дэвида Кроненберга и рассуждают о философии жанра «боди-хоррор» на примере фильмов режиссера.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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