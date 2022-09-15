Что происходит в прокате: в России лидирует фэнтези «Красная Шапочка», в США — хоррор «Улыбка»

Сказочный апокалипсис

Главным релизом российского проката минувших двух недель стало фэнтези «Красная Шапочка» — скорее постмодернистская фантазия по мотивам сказки Шарля Перро, нежели ее очередная экранизация. Несмотря на затейливую хулиганскую концепцию, фильм не смог удивить сборами. Без широкомасштабного телевизионного промо картина стартовала с 46 млн рублей, а по итогам 11 дней проката довела свою кассу до 86 млн рублей. Это результат ровно посередине между двумя картинами 2022 года, рассчитанными на ту же аудиторию, — речь о комедии «Мой папа — вождь» (77 млн рублей после двух уик-эндов) и семейной фантастике «Артек. Большое путешествие» (104 млн рублей на аналогичной стадии проката). Негативный сарафан (оценка картины на Кинопоиске на момент написания этого текста составляет 4.4 балла) вряд ли позволит «Красной Шапочке» уверенно выступить на длинной дистанции. Потолком сборов в данном случае выглядит сумма в 150 млн рублей.

Из других новинок следует отметить французско-литовский фантастический триллер «Эра выживания». Очередной фильм на тему постапокалипсиса стартовал с 15 млн рублей, обойдя такие независимые фантастические проекты, как «Поколение Вояджер» (10 млн рублей) и «Дыши во мгле» (11 млн рублей).

Долгожители непобедимы

Тем временем долгожитель российского проката — фантастическая мелодрама «Три тысячи лет желаний» — стал самым кассовым зарубежным игровым релизом, стартовавшим после 24 февраля. Это звание в течение двух недель удерживала четвертая часть франшизы «После» (177 млн рублей). Однако во вторник, 4 октября, фильм Джорджа Миллера сумел обойти экранизацию серии романов Анны Тодд. Вероятно, к финалу проката картина покорит отметку в 200 млн рублей, которая считается гроссмейстерской для иностранных картин независимых студий.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» стал самым кассовым независимым хоррором российского проката в 2022 году. На счету картины спустя три недели после премьеры уже 79 млн рублей. Это на 6 миллионов больше, чем у австралийского проекта «Открытое море: Монстр глубины», ранее занимавшего первую строчку.

Арт-мейнстрим сейчас не смотрят

В сегменте арт-мейнстрима более или менее одинаково безуспешно выступают участники российских фестивалей этого года. Драмеди «Экспресс» Руслана Братова, взявшая главный приз «Окна в Европу», за две недели собрала 6,5 млн рублей. К концу проката эта картина не доберется даже до не самых выдающихся цифр криминальной комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» (9,7 млн рублей). Фильм Ивана Соснина «Далекие близкие», также участвовавший в смотре в Выборге, стартовал с 10 млн рублей, не сумев добраться до цифр премьерного уик-энда похожего проекта «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12 млн рублей).

Зарубежные арт-новинки также не поражают воображение сборами. На минувшей неделе состоялась российская премьера детективного триллера Пак Чхан-ука «Решение уйти». Картина, взявшая приз за режиссуру в Каннах, заработала на старте 6,2 млн рублей. Это чуть больше, чем было у «Служанки» и «Сядь за руль моей машины» (по 5 млн рублей).

В Америке платят Оливии Уайлд и хоррорам

В США на вершине бокс-офиса друг друга сменяют остросюжетные среднебюджетные релизы. Две недели назад на первую строчку взобрался триллер Оливии Уайлд «Не беспокойся, дорогая». Фильм Warner Bros. собрал на старте 19,2 млн долларов, а по итогам двух уик-эндов его касса составляет 32,8 млн долларов. Фильм более или менее повторяет график фантастики «К звездам» — еще одного осеннего жанрового релиза, рассчитанного на взрослую избирательную публику. У картины Джеймса Грэя в 2019 году на аналогичной стадии проката в копилке было 35,4 млн долларов.

В минувшие выходные американский прокат возглавил хоррор «Улыбка». Проект изрядно удивил аналитиков, заработав 22 млн долларов в премьерный уик-энд. Самые оптимистичные прогнозисты сулили ему лишь 17 млн долларов. В этом году близкие стартовые цифры демонстрировал фильм ужасов «Черный телефон» (23,6 млн долларов). Любопытно, что изначально боссы Paramount вовсе не планировали выпускать этот хоррор в прокат, решив, что ему самое место на стриминге Paramount+.

Ромком — всё?

А вот стартовые цифры нового продюсерского проекта Джадда Апатоу «Дружки» близки к катастрофическим. Фильм режиссера Николаса Столлера, позиционировавшийся как первый студийный гей-ромком, собрал 4,8 млн долларов. Теперь аналитики задаются вопросом: подобные сборы — это последний гвоздь в гроб жанра романтической комедии или в более консервативном варианте он все же способен привлекать внимание целевой аудитории? В любом случае, сборы совместных проектов Апатоу и Столлера «В пролете» и «Побег из Вегаса», каждый из которых получал в прошлом десятилетии по 17,5 млн долларов в стартовый уик-энд, сегодня кажутся недостижимыми ни для одного жанрового аналога.

«Аватар» снова в лидерах

Международный бокс-офис в последней декаде сентября возглавил очередной перевыпуск «Аватара». Блокбастер Джеймса Кэмерона за две недели собрал 39,5 млн долларов, со сборами на домашнем рынке эта сумма равна 58,1 млн долларов. Правда, неделей позже «Аватара» с первой строчки сместил очередной китайский хит. Военный экшен «Возвращение домой» заработал в Поднебесной в стартовый уик-энд 62 млн долларов.