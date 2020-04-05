Студии А24 — 10 лет! Выбираем ее лучшие фильмы и сериалы, которые можно посмотреть на Кинопоиске

Хотя вторая работа Трея Эдварда Шульца достаточно тихо прошла в прокате, именно благодаря ей появился неоднозначный термин «постхоррор», который теперь повсеместно используется киножурналистами для описания «умных» фильмов ужасов, которые переворачивают правила жанра. «Оно» рассказывает о двух не доверяющих друг другу семьях (Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого и Райли Кио), которые пытаются выжить в лесу, после того как загадочный вирус выкосил население Земли. Пандемия, неумение общаться, обособленность — фильм стал актуальнее, чем в 2017-м. Смотреть нестрашно, но дискомфортно. Кстати, Шульц — пока что единственный режиссер, поставивший целых три фильма для A24 (кроме «Оно», это семейные драмы «Криша» и «Волны»).

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