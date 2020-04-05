Студии А24 — 10 лет! Выбираем ее лучшие фильмы и сериалы, которые можно посмотреть на Кинопоиске

20 августа студии A24, которую называют «Miramax для миллениалов», исполняется 10 лет. За это время она открыла множество ярких дебютантов (от Ари Астера и Роберта Эггерса до Греты Гервиг и дуэта Дэниэлов), собрала несколько «Оскаров» (за визуальные эффекты «Из машины», актерские работы в «Комнате» и «Минари», лучшие фильмы года «Эми» и «Лунный свет») и перешла от дистрибьюции контента к его производству. Рассказываем о лучших проектах нью-йоркской студии, которые можно посмотреть на Кинопоиске.
Хорроры
«Реинкарнация»
Дебют нью-йоркского вундеркинда Ари Астера, который за два фильма (о втором ниже) вписал свое имя в историю хоррора, — главный кассовый успех A24 до выхода «Всё везде и сразу». Это психологическая драма о сверхъестественных ужасах, с которыми сталкивается семья Грэм после смерти их скрытной бабули. Если вы еще не видели кино, то лучше больше ничего не знать о сюжете. А если уже смотрели, то и сами все знаете. Блестяще сыгранные истерики Тони Коллетт, кошмары пищевых аллергиков и начинающих водителей, коктейль из «Ребенка Розмари» и «Обычных людей». Что сказать, славься Пеймон!
«Солнцестояние»
Второй фильм Ари Астера для A24 (в следующем году студия выпустит третий — «Бульвар Разочарования» с Хоакином Фениксом). Солнечный фолк-хоррор рассказывает о группе студентов, которые приезжают на каникулы в шведскую сельскую коммуну, где зловещие язычники решили устроить праздник летнего солнцестояния с жертвоприношениями. «Плетеный человек» для миллениалов оказался злобненькой сатирой про расставание, эмансипацию и высоколобых гуманитариев-токсиков. Впрочем, смотреть не только смешно, но и жутко. Теперь майская королева Флоренс Пью — хит среди костюмов на Хеллоуин.
«Маяк»
Экспериментальный фильм режиссера-стилиста Роберта Эггерса, чья дебютная «Ведьма» во многом сформировала хоррор-направление A24. Черно-белая, практически квадратная (1:19:1 — допотопное соотношение сторон экрана) картинка и снова народный фольклор в основе. В конце XIX века где-то в Новой Англии двое смотрителей — старый пердун и его молодой помощник (Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон) — приглядывают на крошечном островке за маяком. В процессе пьют коктейли на скипидаре, галлюцинируют, танцуют, ругаются, носятся друг за другом с топором, сходят с ума от одиночества. Одним словом, отлично проводят время. С одной стороны, исторический хоррор. С другой — безумный актерский этюд. Одноглазая чайка и развратная русалочка прилагаются. Номинация на «Оскар» за операторскую работу.
«Маленькое красное платье»
Британский комедийный хоррор талантливого стилиста-гипнотизера Питера Стриклэнда, автора «Герцога Бургундии» (стилизация под Хесуса Франко) и «Студии звукозаписи „Берберян“» (стилизация под джалло). Это совсем нетипичный фильм ужасов для A24, но, кажется, еще более причудливый, чем обычно. Ведь главная злодейка — кроваво-красное коктейльное платье, которое убивает своих владельцев. Стриклэнд вроде бы критикует консьюмеризм, но скрытые смыслы и зрительские эмоции для режиссера не особенно важны. В первую очередь «Маленькое красное платье» — эдакая смесь «Монти Пайтона», «Суспирии», «Баек из склепа» и Бунюэля — приносит мощные визуальные впечатления, которые не всем придутся по вкусу.
«Агнец»
Совсем не страшный, но тревожный исландский фолк-хоррор про супругов-фермеров, в хлеву которых рождается девочка-овечка (тело человечье, голова овечья). Потерявшие родную дочь герои дают чудесному ребенку имя Ада и начинают воспитывать как свою. Главную роль сыграла шведка Нуми Рапас, продюсером выступил венгерский экзистенциалист Бела Тарр, а режиссерское кресло занял исландский дебютант и бывший светотехник Вальдимар Йоханнссон. В каннской программе «Особый взгляд» «Агнца» отметили наградой за оригинальность.
«Оно приходит ночью»
Хотя вторая работа Трея Эдварда Шульца достаточно тихо прошла в прокате, именно благодаря ей появился неоднозначный термин «постхоррор», который теперь повсеместно используется киножурналистами для описания «умных» фильмов ужасов, которые переворачивают правила жанра. «Оно» рассказывает о двух не доверяющих друг другу семьях (Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого и Райли Кио), которые пытаются выжить в лесу, после того как загадочный вирус выкосил население Земли. Пандемия, неумение общаться, обособленность — фильм стал актуальнее, чем в 2017-м. Смотреть нестрашно, но дискомфортно. Кстати, Шульц — пока что единственный режиссер, поставивший целых три фильма для A24 (кроме «Оно», это семейные драмы «Криша» и «Волны»).
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«Убийство священного оленя»
Мизантропический хоррор греческого режиссера Йоргоса Лантимоса по мотивам древнегреческой трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». В центре сюжета — успешный кардиохирург Стивен (бородатый Колин Фаррелл), в жизни которого появляется неприятный тинейджер Мартин (Барри Кеоган). Зловещий подросток начинает терроризировать семью доктора (Николь Кидман, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик) и заставит его сделать самый сложный выбор в жизни. В Каннах фильм отметили за сценарий, хотя стоило, возможно, за режиссуру: Лантимос доказал, что умеет ерничать и забираться под кожу зрителей не хуже Ханеке с Триером.
«Род мужской»
Последний на данный момент фильм A24, добравшийся до российского проката. Режиссер «Из машины» и сценарист «28 дней спустя» Алекс Гарленд возвращается из фантастики в хоррор. Молодая вдова (Джесси Бакли из «Чернобыля») снимает дом в английской деревушке, чтобы прийти в себя после самоубийства мужа. Увы, в тихой глуши ее начинают донимать местные мужчины, среди которых назойливый лендлорд, агрессивный мальчик, неприятный священник и голый человек из леса (всех играет Рори Киннер из «Страшных сказок»). Символистский слоубёрнер про токсичную маскулинность и гендерные вопросы, который к финалу мутирует в фантасмагорию в духе Кроненберга.
Фантастика
«Всё везде и сразу»
Второй с половиной фильм дуэта Дэниэлов для A24 (между «Человек — швейцарский нож» и «Всё везде и сразу» Шайнерт в одиночку поставил не шибко удачную комедию «Смерть Дика Лонга») стал самым кассовым релизом в истории независимой студии, а также самым кассовым американским фильмом в российском прокате после ухода голливудских мейджоров в марте этого года. Оригинальная, душевая и максимально насыщенная фантастика про замученную владелицу прачечной (Мишель Йео), которой приходится путешествовать по параллельным вселенным, чтобы спасти свой и другие миры от разрушения и найти общий язык с дочкой. Год еще не кончился, а пальцы-сосиски, Джейми Ли Кёртис в образе налоговой инспекторши из фотостоков и «Енотатуй» уже стали мемами!
«Из машины»
Режиссерский дебют Алекса Гарленда, автора «Рода мужского». Камерный сай-фай о миловидном программисте (Донал Глисон), который приезжает в спрятанный в скандинавских лесах дом самоуверенного изобретателя-миллиардера (Оскар Айзек), чтобы протестировать созданную им девушку-робота. Увы, антропоморфный iPad с телом Алисии Викандер оказывается умнее обоих мужчин и не планирует сидеть в заточении. «Из машины» мог бы быть проходным эпизодом «Черного зеркала», но Гарленд говорит здесь не столько об искусственном человеке, сколько об искусстве манипуляций, сексуальной динамике и устоявшихся гендерных ролях.
«Лобстер»
И снова Йоргос Лантимос! До «Убийства священного оленя» A24 выпустила абсурдистскую антиутопию грека про одиноких обитателей шикарного отеля, которым нужно за 45 дней найти себе пару, иначе их превратят в животных. Ироничный антиромком про отношения полов и любовь с впечатляющим актерским составом (тут играют Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс, Оливия Колман, Джон Си Райли, Ариана Лабед, Бен Уишоу, Леа Сейду и другие звезды европейского кино). Приз жюри на Каннском фестивале и номинация на «Оскар» за сценарий.
Истории взросления
«Человек — швейцарский нож»
Дебют режиссерского тандема Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые в этом году выпустили главный хит A24 — фантастику про мультивселенные «Всё везде и сразу».
Их первая работа — абсурдистская фантазия про «современного Робинзона Крузо» (Пол Дано), который находит на необитаемом острове волшебный говорящий труп (Дэниэл Рэдклифф). Жмурик оказывается многофункциональным: это и источник пресной воды, и гидроцикл, и компас, и мотивационный гуру. Единственный минус — страшный метеоризм, но зато это отпугнет медведя! За диким сюжетом неожиданно прячется нежная история про взросление, одиночество и воображение.
«Комната»
Экранизация одноименного романа Эммы Донохью, основанного на деле Йозефа Фритцля. В центре сюжета — молодая женщина, которая становится жертвой похищения и в заточении рожает от насильника ребенка. По сути, это два фильма в одном. Первая половина — триллер о побеге от маньяка, вторая — драма об адаптации мальчика в мире вне злосчастной комнаты. Драма ирландца Леонарда Абрахамсона («Нормальные люди») принесла Бри Ларсон «Оскар» за лучшую женскую роль и открыла юное дарование Джейкоба Тремблея. Тут все предельно серьезно, не спутайте с культовым фильмом Томми Вайсо «Комната», о съемках которого Джеймс Франко снял для той же A24 производственную комедию «Горе-творец».
«Леди Бёрд»
Истории взросления — главный источник дохода для A24 после хорроров. Их главный хит в этом жанре — режиссерский дебют Греты Гервиг о старшекласснице католической школы (Сирша Ронан) из унылого городка в Сакраменто. Критиков и зрителей драмеди подкупила искренней интонацией постановщицы, с которой она рассказывает об отношениях героини с матерью, ее первой любви, первом сексе, первой ссоре с лучшей подругой и, наконец, сепарации от родителей. Бойфрендов Леди Бёрд играют Лукас Хеджес («Волны») и Тимоти Шаламе («Жаркие летние ночи») — частые гости в проектах A24.
«Середина 90-х»
Режиссерский дебют уставшего от комедий Джоны Хилла — еще одна обаятельная история взросления в каталоге A24 для тех, кому «Леди Бёрд» Греты Гервиг покажется слишком милой, а «Детки» Ларри Кларка — слишком жесткими. 13-летний Стиви (Санни Сулджик из «Убийства священного оленя») учится быть взрослым у непутевых скейтеров чуть постарше его. Ностальгическое путешествие по скейтерской субкультуре девяностых под музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса и с олдскульной картинкой Криса Бловелта, снявшего для студии «Элитное общество» и «Первую корову».
«Лунный свет»
Темнокожий мальчик Шайрон рос в семье, где мать зависела от наркотиков, а отчим ими торговал. Подростком он терпел травлю сверстников и страдал от невыраженной любви к другу Кевину. «Лунный свет» рассказывает историю взросления и поиска своей идентичности в жестоком маскулинном мире. Фильм делится на три акта, освещающих разные периоды жизни Шайрона — от растерянного мальчика по кличке Малыш до матерого наркодилера Черного с золотыми зубами. Режиссер Барри Дженкинс снял поэтичное кино, в котором проблемные темы школьной травли и наркотиков соседствуют с живописным видом моря, освещенного светом луны. «Лунный свет» принес A24 первый «Оскар» за лучший фильм года, выдрав статуэтку у «Ла-Ла Ленда».
Криминальные триллеры
«Хорошее время»
Криминальный триллер братьев Джоша и Бенни Сэфди про мелкого преступника Конни (Роберт Паттинсон), который тащит младшего брата Ника (Бенни Сэфди) грабить банк. У Ника задержка психического развития, а сам Конни просто туповат, поэтому ограбление века, мягко говоря, не случается. Теперь Конни приходится отправиться в лихорадочный трип по неуютному ночному Нью-Йорку, чтобы собрать денег на залог и вытащить заторможенного братишку из тюрьмы. Невероятно энергичный бенефис Паттинсона в роли аморального говнюка, которому сопереживаешь, вопреки всем сценарным правилам. Кинематографические приветы Скорсезе, Кассаветису и Манну, пульсирующий саундтрек Дэниэла Лопатина (электронщик Oneohtrix Point Never российского происхождения), который завершается трагической балладой Игги Попа. Кажется, лучше уже не придумать, но Сэфди смогли, сняв в той же манере «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером (этот проект A24 вне США эксклюзивно лежит на Netflix).
«Отвязные каникулы»
Пляжный нуар певца маргиналов Хармони Корина стал первым хитом как в каталоге A24, так и в фильмографии самого режиссера (его предыдущие экспериментальные фильмы вроде «Гуммо», «Осленка Джулиэна» и «Трахальщиков мусорных бачков» не смогли заработать в прокате даже миллиона долларов). Четыре студентки погружаются в мир наркотиков, насилия и криминала во время весенних каникул во Флориде, где их берет под свое крыло рэпер-наркоторговец с фиксами (Джеймс Франко). Думается, прокатному успеху способствовали бывшие диснеевские принцессы Селена Гомес и Ванесса Хадженс в главных ролях и гедонистический угар в неоновых цветах, в который Корин умело погружал зрителей.
«Зола»
Стриптизерша Зола (Тейлор Пейдж) соглашается на предложение своей новой коллеги Стефани (Райли Кио, любимица A24) отправиться во Флориду на заработки. В путешествии девушек сопровождают туповатый бойфренд Стефани, Деррек (Николас Браун, кузен Грег из «Наследников»), и поначалу дружелюбный сосед-нигериец Абегунде Олавале (Колман Доминго, ментор Али из «Эйфории»). По дороге выясняется, что Абегунде — сутенер, который рассчитывает подзаработать за счет Золы. В основу циничной черной комедии о секс-трафикинге лег завирусившийся тред в Twitter, написанный настоящей Золой. В нем постановщица и сценаристка Яница Браво разглядела историю про коэновских идиотов, в которой циничность Тодда Солондза смешивается с безнравственностью Хармони Корина. Смотреть страшно, но очень смешно!
Разное
«Враг»
До ухода в крупнобюджетную студийную фантастику Дени Вильнёв успел зайти на территорию Линча, Кафки и Кроненберга с сюрреалистической историей про работу подсознания. Психологический триллер «Враг» — это вольная экранизация романа Жозе Сарамаго «Двойник» про университетского преподавателя истории (Джейк Джилленхол), который случайно замечает в фильме из видеопроката своего доппельгангера и отправляется на его поиски в реальной жизни. Разумеется, до добра такие встречи не доводят.
«Первая корова»
Медитативный и печальный антивестерн Келли Райхардт, одной из главных режиссерок в американском инди, в котором речь идет о зарождении американской мечты, дружбе, достоинстве и гуманизме. В центре сюжета — добродушный повар-еврей Печенька и авантюрный китаец Лю, которые открывают в Орегоне 1820-х крохотный бизнес по производству вкуснейших пончиков. Дела идут отлично, пока парочке удается тайком доить единственную корову в округе, которая принадлежит зажиточному землевладельцу (блестящий Тоби Джонс в роли карикатурного англичанина).
«Легенда о Зеленом Рыцаре»
Инди-режиссер Дэвид Лоури, чьи фильмы редко доходят до российского проката (см. печальные драмы «История призрака», «В бегах» и «Старик с пистолетом»), переосмысляет британскую легенду из артуровского цикла. Фэнтези рассказывает о путешествии сэра Гавейна (Дев Патель) в Зеленую часовню, где рыцарь-дерево должен отрубить ему голову (так уж они договорились год назад). Поразительно красивое средневековое роуд-муви, в котором больше от «Монти Пайтона» и «Мертвеца», чем от «Игры престолов». С великанами, говорящим лисом, кукольным театром и кризисом маскулинности. Эпичных битв нет, но, как это часто бывает с фильмами A24, есть оригинальное обезглавливание!
«История призрака»
Еще один фильм техасца Дэвида Лоури — печальная мистическая драма (если хотите, постхоррор), явно вдохновленная фильмами Малика, Вирасетакула и сценой из нолановского «Интерстеллара», где Мэттью Макконахи застревает в шкафу. Главный герой — приведение погибшего мужчины (под белой простыней прячется Кейси Аффлек), которое безмолвно наблюдает, как после его смерти меняется дом его возлюбленной (Руни Мара). Медитативное и красивое кино об утрате, течении времени и любви.
Еще 24 проекта A24, которые можно посмотреть на Кинопоиске
Комедийный мини-сериал об американской кинозвезде и французском режиссере (Алисия Викандер и Венсан Макен), которые работают над ремейком немой классике Луи Фейада «Вампиры».
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Якобы подростковый сериал A24 для HBO про любовь, взросление и зависимости.
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Абсурдистский стендап Хулио Торреса, где он буквально показывает зрителям любимые формы: прямоугольник, у которого не задался день, овал, мечтающий быть кругом, и нежно любимый квадрат.
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Трагикомедия о семьей корейских мигрантов, которая осваивает деревенскую Америку в 1980-х.
Драмеди о писательнице (Аквафина), которая отправляется в Китай, чтобы попрощаться с бабушкой, которой поставили смертельный диагноз.
Вторая часть дилогии Джоанны Хогг про студентку киношколы (Онор Суинтон-Бирн), которая снимает автобиографический фильм об умершем от передозировки бойфренде.
Роуд-муви об уставшем прорабе (бенефис Тома Харди), который пытается разрулить по телефону кучу проблем, находясь за рулем своего BMW.
Нежное черно-белое роуд-муви о радиожурналисте (Хоакин Феникс), который отправляется опрашивать детей по всей Америке вместе с маленьким племянником.
Танец-вспышка Гаспара Ноэ о жуткой вечеринке танцоров, которым в коктейли подмешали наркотики.
Драма Пола Шредера о священнике (Итан Хоук), который переживает кризис веры и увлекается радикальным экоактивизмом.
Оскароносный документальный фильм про жизнь певицы Эми Уайнхаус и ее борьбу с зависимостями.
Комедийный ретробоевик Бена Уитли с Бри Ларсон, Киллианом Мёрфи и Арми Хаммером о неудачной сделке по продаже оружия.
Криминальная драма в духе «Крестного отца» про принципиального бизнесмена (Оскар Айзек), который хочет честно вести бизнес среди беззакония Нью-Йорка 1981-го.
Сатира Софии Копполы о лос-анджелесских подростках, которые грабят дома голливудских знаменитостей.
Драмеди Ноа Баумбака про дружбу двух нью-йоркских документалистов, сорокалетнего (Бен Стиллер) и двадцатительнего (Адам Драйвер).
Неудачная антиутопия про мир будущего, где все люди стали безэмоциональными роботами, а любые эмоции расцениваются как болезнь. Зато с Николасом Холтом и Кристен Стюарт!
Тихая постапокалиптика про двух сестер (Эллиот Пейдж и Эван Рэйчел Вуд), которые пытаются выжить в доме посреди леса, после того как во всем мире внезапно пропадает электричество.
Жизнеутверждающая экранизация романа Иэна Макьюэна про дружбу судьи (Эмма Томпсон) и больного подростка, которому религия запрещает лечиться.
Ромком про 28-летнюю девушку (Кира Найтли), которая перед свадьбой сбегает от жениха и прячется в доме своей подруги-подростка и ее отца-одиночки (Хлоя Грейс Морец и Сэм Рокуэлл).
Драма про скинхеда (Джейми Белл), который разочаровался в неонацистской идеологии.
Комедийный боди-хоррор Кевина Смита про безумного ученого, который превращает своих жертв в моржей.
Ирландская криминальная драма про потомственного бандита (Майкл Фассбендер), который хочет уйти из преступного синдиката своего отца (Брендан Глисон).
Драма Гаса Ван Сента об американце и японце (Мэттью МакКонахи и Кэн Ватанабэ), которые решили покончить с собой в так называемом лесу самоубийц у подножия горы Фудзияма. Один из самых сильных провалов A24.
Комедийный сериал про астронавтов, которые без конца готовятся к полету на лунную базу.
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Автор: Михаил Моркин