Мы любим А24 не только за классные фильмы, но и за маркетинг! Рассказываем, как студия продвигает свои проекты

УРОК ПЕРВЫЙ

Сосредоточьтесь не на бюджете, а на идее

В 2015 году посетители кинофестиваля SXSW в Остине начали натыкаться на Tinder-аккаунт девушки по имени Ава, и впоследствии выяснилось, что говорят они с работником А24, промотирующим фильм «Из машины». Фейковый аккаунт был сделан от лица героини Алисии Викандер, искусственного интеллекта в теле женщины, которая мечтает вырваться из лаборатории на свободу. Такой подход сразу же получил широкую огласку и привлек внимание зрителей и СМИ к маленькому независимому проекту.

Фильм Хармони Корина «Отвязные каникулы» с бюджетом в 5 млн долларов продвигали в социальных сетях. Сейчас этим никого не удивишь, но в 2013 году такой подход считался безумством. Пока такие большие студии, как Universal, тратили баснословные суммы, чтобы разместить наружную рекламу или ролики на телевидении, А24 запостила фото Джеймса Франко с косичками и каст фильма «Отвязные каникулы» в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи с подписью «В пятницу веди себя хорошо. Мы сохраним для тебя место». Фото набрало огромное количество репостов. Фильм собрал в бокс-офисе 13 млн долларов, что для независимого проекта большой успех.