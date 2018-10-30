Как хоррор стал главным жанром современности

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ВидеоКак хоррор стал главным жанром современности

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«Солнцестояние» и «Прочь», «Костяной томагавк» и «Оно», «Бабадук» и «Маяк» — в последнее десятилетие жанр хоррора переживает ренессанс, и мы решили вспомнить лучшие фильмы ужасов 2010-х годов, а заодно рассказать, в чем секрет их успеха.

Почему хоррор — самый свободный, злободневный и разнообразный жанр современного кино? Как фильмы ужасов выходят за рамки традиции и высказываются на социальные темы, говорят о психологических травмах и становятся полем формальных экспериментов? И что такое слоубёрнер?

Смотрите лучшие хорроры 2010-х годов в специальной подборке на КиноПоиск HD.

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