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Дев Патель отрубает голову монстру-дереву. Критики объясняют, чем интересна «Легенда о Зеленом рыцаре»

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26 августа в российский прокат выходит «Легенда о Зеленом рыцаре», над которой работала инди-студия A24 («Маяк», «Солнцестояние», «Лунный свет»). Это вольная экранизация английской средневековой поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» с Девом Пателем и Алисией Викандер. Критики тепло встретили премьеру: 87% на Rotten Tomatoes и 6,9/10 на IMDb. Рассказываем, что писала о фильме зарубежная пресса.

О чем это?

Это вольная адаптация рыцарского романа XIV века. Главный герой — разгульный племянник короля Артура, Гавейн (Дев Патель). Рождественским утром его будит в борделе любовница Эссель (Алисия Викандер). Гавейн возвращается в Камелот на пир за Круглым столом, где его ждет король Артур. Во время торжества в зал врывается Зеленый рыцарь и бросает всем вызов: любой, кто сможет ударить гостя, получит его зеленый топор. В ответ победитель должен прийти в Зеленую часовню на следующее Рождество и выдержать такой же удар от Зеленого рыцаря.

Дев Патель и Алисия Викандер

Гавейн принимает вызов и на следующее Рождество отправляется к Зеленому рыцарю. По пути он встречает призраков, говорящего лиса и женщин-великанов. По словам Чарльза Брамеско (The Guardian), герой путешествует по Англии, оказавшейся между мистическими языческими религиями и зарождающимся христианством. Пит Хэммонд из Deadline пишет, что путешествие Гавейна скорее метафизическое: это путь к уверенности в себе, взрослению и мужественности.

«Гипнотическая киносказка, пропитанная темной магией и сверхъестественным ужасом. Фантастическое приключение в своем собственном жанре», — так описывает новинку Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. Режиссер Дэвид Лоури, кстати, признался, что вдохновением для него послужил фильм «Виллоу» — фэнтези-боевик 1980-х по сценарию Джорджа Лукаса.

Почему сюжет в фильме не важен?

Дэвид Эрлих из IndieWire называет «Легенду о Зеленом рыцаре» артхаусной фантазией, это не мейнстримный фильм. Помимо оригинального текста, в сценарий вплетены валлийские, ирландские и английские легенды. Тем не менее сюжет здесь занимает второстепенное место. Симон Абрамс из The Wrap отмечает, что режиссер Дэвид Лоури ставит в центр художественную концепцию. «Фильм намеренно расплывчат по смыслу. Он предлагает зрителям самим сделать выводы», — подтверждает Брендон Кац (Observer).

«Проект A24 может показаться слишком странным и загадочным для зрителей. Но те, кто поддадутся его уникальному очарованию, получат настоящее удовольствие от мира Лоури», — пишет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Кроме авторской подачи, критики оценили операторскую работу и костюмы

Дев Патель

«От болот до лесов, окутанных туманом, и пустынных горных дорог — оператор Эндрю Дроз Палермо показывает через холод, охвативший землю, тот страх, который гложет Гавейна. А костюмы привносят яркие краски в кадр. Патель выглядит особенно хорошо в серебряной кольчуге и плаще шафранового цвета, — утверждает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. — Очень важен и звуковой ландшафт, полный пугающих звуков природы. В него входит и саундтрек Дэниэла Харта с хоровыми вставками».

«Лоури и оператор Эндрю Дроз Палермо („История призрака“) сняли самый поражающий в визуальном плане фильм со времен „Бегущего по лезвию 2049“. Дуэт полностью проработал каждый миллиметр экрана», — добавляет Брендон Кац (Observer). «Захватывающие дух пейзажи сняты в Ирландии: изумрудно-пышные в одних районах и бесплодные в других. Но визуальное великолепие было бы просто сторонним аттракционом без „упаковки“ Лоури. Он замаскировал некоммерческий фильм под массовое развлечение для тех, кто все еще скучает по „Игре престолов“», — пишет Чарльз Брамеско (The Guardian).

А за что ругают фильм?

Симон Абрамс из The Wrap считает, что заслуги оператора и художника по костюмам не могут спасти фильм от ограниченного представления Дэвида Лоури о его персонажах. «Большинство из них говорят как персонажи Тарантино, которые только что открыли для себя Чосера (средневекового английского поэта Джефри ЧосераПрим. ред.). При этом все они похожи на главных героев Уэса Андерсона, которых переделал студент-искусствовед», — пишет критик. А сцены секса и насилия, по мнению Абрамса, Дэвид Лоури использует как «дешевые эффекты», чтобы удержать внимание зрителей.

А Оуэна Глибермана из Variety удивил CGI-вид Зеленого рыцаря, который в фильме представлен антропоморфным зеленым существом с головой из дерева: «Случайность ли, что он выглядит точно так же, как Грут из „Стражей Галактики“?».

Вердикт

«Это смелый, необычный фильм, полный притягательной неоднозначности. В нем нет яркого экшена или современного взгляда, из-за которого экранизации легенд о короле Артуре Антуана Фукуа и Гая Ричи провалились. Дэвид Лоури отдаляется от мифов Средневековья совсем недалеко и создает что-то тихое, ослепительное и новое», — пишет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Но нестандартный художественный подход оценили не все. «В „Зеленом рыцаре“ достаточно похвальной наглости, но при этом фильм не настолько убедителен, насколько необычен», — подводит итог Симон Абрамс (The Wrap). «Загадочный, двусмысленный и очень кинематографичный. „Легенда о Зеленом рыцаре“ одновременно поражает, сбивает с толку и всецело завораживает», — заключает Брендон Кац из Observer.

Есть в фильме и библейские мотивы, но они тоже показаны с авторской точки зрения. «Лоури создал трогательную христианскую притчу с языческими элементами, чтобы воспроизвести историю Христа. Гавейн говорит, что защищает честь, но на самом деле он принимает смерть», — пишет Оуэн Глиберман (Variety).

Премьеру оценят не только те, кто соскучился по «Игре престолов». «Поклонники эпических киносказок, в особенности „Властелина колец“, будут в восторге от кинопутешествия, которое еще и заставляет задуматься о жизни», — считает Пит Хэммонд (Deadline).

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Режиссер:Федор Балванович
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