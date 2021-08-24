Дев Патель отрубает голову монстру-дереву. Критики объясняют, чем интересна «Легенда о Зеленом рыцаре»

26 августа в российский прокат выходит «Легенда о Зеленом рыцаре», над которой работала инди-студия A24 («Маяк», «Солнцестояние», «Лунный свет»). Это вольная экранизация английской средневековой поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» с Девом Пателем и Алисией Викандер. Критики тепло встретили премьеру: 87% на Rotten Tomatoes и 6,9/10 на IMDb. Рассказываем, что писала о фильме зарубежная пресса.

О чем это?

Это вольная адаптация рыцарского романа XIV века. Главный герой — разгульный племянник короля Артура, Гавейн (Дев Патель). Рождественским утром его будит в борделе любовница Эссель (Алисия Викандер). Гавейн возвращается в Камелот на пир за Круглым столом, где его ждет король Артур. Во время торжества в зал врывается Зеленый рыцарь и бросает всем вызов: любой, кто сможет ударить гостя, получит его зеленый топор. В ответ победитель должен прийти в Зеленую часовню на следующее Рождество и выдержать такой же удар от Зеленого рыцаря.

Дев Патель и Алисия Викандер

Гавейн принимает вызов и на следующее Рождество отправляется к Зеленому рыцарю. По пути он встречает призраков, говорящего лиса и женщин-великанов. По словам Чарльза Брамеско (The Guardian), герой путешествует по Англии, оказавшейся между мистическими языческими религиями и зарождающимся христианством. Пит Хэммонд из Deadline пишет, что путешествие Гавейна скорее метафизическое: это путь к уверенности в себе, взрослению и мужественности.

«Гипнотическая киносказка, пропитанная темной магией и сверхъестественным ужасом. Фантастическое приключение в своем собственном жанре», — так описывает новинку Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. Режиссер Дэвид Лоури, кстати, признался, что вдохновением для него послужил фильм «Виллоу» — фэнтези-боевик 1980-х по сценарию Джорджа Лукаса.

Почему сюжет в фильме не важен?

Дэвид Эрлих из IndieWire называет «Легенду о Зеленом рыцаре» артхаусной фантазией, это не мейнстримный фильм. Помимо оригинального текста, в сценарий вплетены валлийские, ирландские и английские легенды. Тем не менее сюжет здесь занимает второстепенное место. Симон Абрамс из The Wrap отмечает, что режиссер Дэвид Лоури ставит в центр художественную концепцию. «Фильм намеренно расплывчат по смыслу. Он предлагает зрителям самим сделать выводы», — подтверждает Брендон Кац (Observer).

«Проект A24 может показаться слишком странным и загадочным для зрителей. Но те, кто поддадутся его уникальному очарованию, получат настоящее удовольствие от мира Лоури», — пишет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Кроме авторской подачи, критики оценили операторскую работу и костюмы

Дев Патель

«От болот до лесов, окутанных туманом, и пустынных горных дорог — оператор Эндрю Дроз Палермо показывает через холод, охвативший землю, тот страх, который гложет Гавейна. А костюмы привносят яркие краски в кадр. Патель выглядит особенно хорошо в серебряной кольчуге и плаще шафранового цвета, — утверждает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. — Очень важен и звуковой ландшафт, полный пугающих звуков природы. В него входит и саундтрек Дэниэла Харта с хоровыми вставками».

«Лоури и оператор Эндрю Дроз Палермо („История призрака“) сняли самый поражающий в визуальном плане фильм со времен „Бегущего по лезвию 2049“. Дуэт полностью проработал каждый миллиметр экрана», — добавляет Брендон Кац (Observer). «Захватывающие дух пейзажи сняты в Ирландии: изумрудно-пышные в одних районах и бесплодные в других. Но визуальное великолепие было бы просто сторонним аттракционом без „упаковки“ Лоури. Он замаскировал некоммерческий фильм под массовое развлечение для тех, кто все еще скучает по „Игре престолов“», — пишет Чарльз Брамеско (The Guardian).

А за что ругают фильм?

Симон Абрамс из The Wrap считает, что заслуги оператора и художника по костюмам не могут спасти фильм от ограниченного представления Дэвида Лоури о его персонажах. «Большинство из них говорят как персонажи Тарантино, которые только что открыли для себя Чосера (средневекового английского поэта Джефри Чосера — Прим. ред.). При этом все они похожи на главных героев Уэса Андерсона, которых переделал студент-искусствовед», — пишет критик. А сцены секса и насилия, по мнению Абрамса, Дэвид Лоури использует как «дешевые эффекты», чтобы удержать внимание зрителей.

А Оуэна Глибермана из Variety удивил CGI-вид Зеленого рыцаря, который в фильме представлен антропоморфным зеленым существом с головой из дерева: «Случайность ли, что он выглядит точно так же, как Грут из „Стражей Галактики“?».

Вердикт

«Это смелый, необычный фильм, полный притягательной неоднозначности. В нем нет яркого экшена или современного взгляда, из-за которого экранизации легенд о короле Артуре Антуана Фукуа и Гая Ричи провалились. Дэвид Лоури отдаляется от мифов Средневековья совсем недалеко и создает что-то тихое, ослепительное и новое», — пишет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Но нестандартный художественный подход оценили не все. «В „Зеленом рыцаре“ достаточно похвальной наглости, но при этом фильм не настолько убедителен, насколько необычен», — подводит итог Симон Абрамс (The Wrap). «Загадочный, двусмысленный и очень кинематографичный. „Легенда о Зеленом рыцаре“ одновременно поражает, сбивает с толку и всецело завораживает», — заключает Брендон Кац из Observer.

Есть в фильме и библейские мотивы, но они тоже показаны с авторской точки зрения. «Лоури создал трогательную христианскую притчу с языческими элементами, чтобы воспроизвести историю Христа. Гавейн говорит, что защищает честь, но на самом деле он принимает смерть», — пишет Оуэн Глиберман (Variety).

Премьеру оценят не только те, кто соскучился по «Игре престолов». «Поклонники эпических киносказок, в особенности „Властелина колец“, будут в восторге от кинопутешествия, которое еще и заставляет задуматься о жизни», — считает Пит Хэммонд (Deadline).