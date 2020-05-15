«Род мужской». Как хоррор Алекса Гарленда разоблачает токсичную маскулинность

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Почему «Род мужской», несмотря на множество ярких визуальных метафор, довольно простое и прямолинейное кино? Как Алекс Гарленд создает хоррор из обыденных ситуаций? Почему Джесси Бакли, в отличие от Рори Киннера, нечего играть в этом фильме? И как события в фильме можно объяснить через механизмы психологической травмы?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Род мужской» и анализируют, чем фильм отличается от предыдущих картин Алекса Гарленда. О том, как этот фолк-боди-хоррор связан с английской литературой и почему он все равно сводится к male gaze, рассказывает Ксения Реутова, кинокритик и соведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим».
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«Точка кипения» (2022)
Драматический триллер про напряженный день шеф-повара в модном ресторане, снятый одним кадром. Режиссер Фил Барантини сам 12 лет проработал в ресторанном бизнесе и точно передал внутреннюю жизнь высокой кухни. Прием нескончаемого кадра использован, чтобы показать постоянное напряжение, в котором живет главный герой, и невозможность поставить жизнь на паузу.
Фильм «Точка кипения» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: Landmark Media / Legion-Media