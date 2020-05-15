«Род мужской». Как хоррор Алекса Гарленда разоблачает токсичную маскулинность

Драматический триллер про напряженный день шеф-повара в модном ресторане, снятый одним кадром. Режиссер Фил Барантини сам 12 лет проработал в ресторанном бизнесе и точно передал внутреннюю жизнь высокой кухни. Прием нескончаемого кадра использован, чтобы показать постоянное напряжение, в котором живет главный герой, и невозможность поставить жизнь на паузу.

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