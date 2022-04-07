Почему «Всё везде и сразу» — главный фильм года (пока)

Как «Всё везде и сразу» совмещает два сюжета — фантастический и реалистичный? В чем особенности стиля режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта? Как концепция мультивселенных позволяет авторам признаться в любви классике кинематографа, от Вонг Кар-Вая до «Матрицы»? И какую роль в фильме играет сюрреалистический саунд-дизайн?

В этом видеоэссе мы разбираемся, как устроен дикий сай-фай-боевик «Всё везде и сразу», а помогают нам в этом независимые российские видеоэссеисты «…and Action!», «Шестнадцать на девять» и «ЧБУ».