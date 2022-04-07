Почему «Всё везде и сразу» — главный фильм года (пока)

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ВидеоПочему «Всё везде и сразу» — главный фильм года (пока)

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Как «Всё везде и сразу» совмещает два сюжета — фантастический и реалистичный? В чем особенности стиля режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта? Как концепция мультивселенных позволяет авторам признаться в любви классике кинематографа, от Вонг Кар-Вая до «Матрицы»? И какую роль в фильме играет сюрреалистический саунд-дизайн?

В этом видеоэссе мы разбираемся, как устроен дикий сай-фай-боевик «Всё везде и сразу», а помогают нам в этом независимые российские видеоэссеисты «…and Action!», «Шестнадцать на девять» и «ЧБУ».

«Всё везде и сразу» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

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Говорящие камни, пальцы-сосиски и разные версии себя: нашумевший фильм-калейдоскоп теперь в подписке
В главных ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
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