Что происходит в онлайне: российские видеосервисы теряют контент, Netflix находит новых подписчиков

Скудный сентябрь

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, пользовавшихся наибольшим спросом у пользователей российских видеосервисов в сентябре 2022 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки и Premier, представила профильному изданию два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Два названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов. Кинопоиск свой рейтинг за сентябрь не публиковал.

Главными сентябрьскими полнометражными новинками стали два австралийских фильма — «Русалка и дочь короля» и «Открытое море: Монстр глубины». На ИВИ семейное фэнтези стало самым популярным полнометражным релизом первого месяца осени, акулий хоррор занял вторую строчку, в чарте Okko они поменялись местами.

«Русалка и дочь короля»

В сериальных топах оживление вызвано первыми оригинальными премьерами осеннего сезона. Рейтинги большинства платформ возглавляют эксклюзивы. Новый сезон «Реальных пацанов» оказался на вершине топа Premier, второй сезон «Контейнера» поднялся на верхнюю строчку рейтинга Start, «Жизнь по вызову» стала первой на Kion, «Химера» завоевала титул самого просматриваемого сериала ИВИ, подписчики Okko проголосовали за сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».

Самым популярным сериалом российских видеосервисов продолжает оставаться турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» — она засветилась в четырех сериальных топах. На втором месте — «Дом Дракона» (три попадания в топ-5).

Как уйти из библиотеки

Скудное количество обновлений в топах связано, разумеется, с отказом многих зарубежных правообладателей лицензировать контент для российских видеосервисов. Причем это касается не только свежих релизов, но и библиотечных тайтлов. Компания TelecomDaily, занимающаяся исследованием рынка отечественных платформ, выяснила, что объем контента у легальных видеосервисов в России после начала СВО значительно сократился. Наибольшие потери понес ИВИ, потерявший за полгода 42% наименований (14,7 тысячи фильмов и сериалов в первом квартале 2022 года против 8,5 тысячи в третьем квартале 2022-го). Следом идет Kion: библиотека этого видеосервиса сократилась с 11,3 тысячи наименований в начале 2022-го до 10,1 тысячи по состоянию на октябрь 2022 года. Okko потерял 5% контента — 16,3 тысячи тайтлов в январе против 15,5 тысячи осенью 2022-го. TelecomDaily также заявляет, что, по их данным Кинопоиск, лишился около 600 тайтлов: в начале года библиотека видеосервиса насчитывала 11,7 тысячи фильмов и сериалов, сейчас этот показатель равен 11,1 тысячи. Тем не менее библиотека Кинопоиска в третьем квартале 2022 года выросла по сравнению с третьим кварталом 2021 года, а если сравнивать с началом этого года, то ее размер остался тем же.

Онлайн-библиотека ИВИ

Единственным онлайн-кинотеатром, который нарастил объем контента, стал Wink. В первом квартале 2022 года подписчикам Wink было доступно 9,6 тысячи тайтлов, в третьем — уже 10,3 тысячи. Это связано с переориентацией платформы на продукцию независимых американских, европейских и азиатских студий. Отчасти это заметно и по топам «Бюллетеня кинопрокатчика»: сериальные чарты Wink уже который месяц подряд состоят в основном из турецкой продукции.

Прогнозы на вырост

Сокращение библиотек российских платформ стало одной из тем дискуссии «Видеосервисы в новой реальности», состоявшейся в октябре в рамках конференции «Медиабизнес», организованной газетой «Ведомости». Продюсер оригинального контента Okko Гавриил Гордеев, в частности, обратил внимание, что уменьшение количества тайтлов не влияет на смотрение. «Лето с этой точки зрения всегда считалось провальным сезоном, осенью всегда был рост. В этом году такого не случилось, летний сезон был ровный», — заявил Гордеев. С ним согласился глава оригинального производства Кинопоиска Михаил Китаев. По его словам, смотрение в третьем квартале 2022 года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на конференции представители двух платформ озвучили свежие данные по количеству подписчиков. Подписная база Яндекс Плюс (сюда входит и подписка на Кинопоиск) составляет 15 млн аккаунтов. На Premier по состоянию на октябрь 2022-го подписано 2,1 миллиона человек.

На той же конференции управляющий директор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов озвучил скорректированный прогноз роста рынка отечественных видеосервисов в 2022 году. Ожидается, что общая выручка платформ, не принадлежащих операторам связи, составит к концу года 51,4 млрд рублей (+12%). Доход операторских видеосервисов вырастет на 27%, до 15,1 млрд рублей.

Видеосервисы выходят в офлайн

В конце сентября в Красной Поляне состоялся первый фестиваль российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Каждая платформа, производящая оригинальный контент, представила на суд зрителей несколько тайтлов, сериальных и полнометражных. Экспертный отбор организаторы «Нового сезона» решили не проводить. Поэтому программы предсказуемо напоминали лоскутное одеяло.

В полнометражном конкурсе между собой соревновались артовый «Голиаф» (Start), народный «Мажор в Сочи» (Кинопоиск) и, например, приключенческая лента «Либерея: Охотники за сокровищами» (ИВИ). Победила трагикомедия Руслана Братова «Экспресс» (Okko), ранее взявшая главный приз фестиваля «Окно в Европу».

«Экспресс»

Сериальный конкурс выдался еще более пестрым. Здесь отечественный заход на территорию «Люцифера» под названием «Конец света» (Кинопоиск) предлагали сравнить с морализаторским тинейджерским мылом «Лэйт Найт Скул» (Okko) и очередной попыткой повторить успех «Содержанок» («С нуля», Premier). Главный приз взял еще один подростковый сериал Натальи Мещаниновой — «Алиса не может ждать» (Start).

С полной программой и списком лауреатов «Нового сезона» можно ознакомиться здесь.

Фандорин, Гром и другие

12 октября Кинопоиск провел презентацию осенне-зимнего сезона. Помимо участвовавших в программе фестиваля «Новый сезон» проектов «Конец света» и «Мажор в Сочи», онлайн-кинотеатр заявил на ближайшие полгода еще семь премьер. Подписчиков ждут продолжения сериалов «Беспринципные» (с 1 декабря) и «Триггер». Интересно, что каждый из этих проектов обзаведется полнометражным спин-оффом. 1 января 2023 года на видеосервисе станет доступен фильм «Гром: Трудное детство», приквел «Майора Грома».

В новогодние праздники состоится премьера сериала «Азазель» — новой экранизации романа Бориса Акунина с Владиславом Тироном в роли Эраста Фандорина. Также заявлены сериалы «Внутри убийцы» (экранизация детективного бестселлера Майка Омера про поиски маньяка с Тихоном Жизневским и Анастасией Евграфовой в главных ролях), «Монастырь» (проект Александра Молочникова с Анастасией Ивлеевой про тусовщицу, которую перевоспитывают в православной обители) и «Король и Шут» (байопик о становлении культовой панк-группы).

«Монастырь»

Netflix отыгрывает падение

Онлайн-гигант Netflix отчитался, что в третьем квартале увеличил количество подписчиков на 2,4 миллиона. Таким образом, по состоянию на октябрь 2022 года число абонентов Netflix составляет 223 миллиона. Это лучше прогнозов — ранее аналитики предполагали, что видеосервису удастся привлечь за третий квартал 1,09 миллиона новых подписчиков. Выручка одного из крупнейших онлайн-кинотеатров мира за отчетный период составила 7,93 млрд долларов (против ожидаемых 7,84 млрд долларов). Позитивный отчет вызвал бурный рост биржевой стоимости Netflix: пиковое значение стоимости одной акции компании составило 278,2 доллара. До публикации отчета акции Netflix торговались на уровне 241 доллара. В четвертом квартале Netflix планирует нарастить подписную базу еще на 4,5 миллиона человек при выручке в пределах 7,8 млрд долларов.

Рост числа абонентов Netflix ожидается, в частности, в связи с введением более дешевого тарифа с подключенной рекламой (Basic with Ads). Он начнет работать в США и еще 11 странах с ноября. Стоимость подписки с этим тарифом составит 7 долларов (против 10 долларов за стандартный тариф без рекламы). Реклама будет длиться 15–30 секунд, она будет воспроизводиться до, во время и после просмотра контента. В среднем за один час пользователь увидит 4–5 минут рекламных роликов. Запрещена реклама политических партий, табака и алкоголя. Сообщается, что по рекламной модели пользователям будут доступны не все фильмы и сериалы из библиотеки Netflix. 5–10% продукции онлайн-кинотеатра смогут посмотреть только обладатели стандартной подписки.

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Автор: Василий Гришин

Фото: iStock / Getty Images, AaronP / Bauer-Griffin / GC Images