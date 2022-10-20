Что смотреть дома: «Вышка», «Рэймонд и Рэй», «Периферийные устройства»

Один из главных хитов российского проката, драма о братьях в горе и экранизация романа отца киберпанка — рассказываем про главные премьеры российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Вышка»
Триллер о выживании в 600 метрах от земли
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier, ИВИ
Лучшие подруги, Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер), обожают экстремальные виды спорта. Во время подъема по отвесной скале гибнет Дэн (Мэйсон Гудинг), муж Бекки, и та погружается в депрессию. Через год Хантер зовет подругу покорять 600-метровую вышку B67 — взглянуть в глаза страху и развеять прах Дэна. Все идет хорошо, пока девушки не застревают на самом верху.
«Вышка» — один из кассовых хитов российского проката, собравший более 160 млн рублей. Скотт Манн писал сценарий вместе с постоянным соавтором Джонатаном Фрэнком, а отца Бекки сыграл Джеффри Дин Морган, ранее снимавшийся у режиссера в боевике «Скорость: Автобус 657».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме
«Рэймонд и Рэй»
Итан Хоук и Юэн Макгрегор в трагикомедии о похоронах
Где смотреть: Apple TV+
Рэймонд (Макгрегор) и Рэй (Хоук) — сводные братья. Долгие годы они не общались друг с другом, тем более с деспотичным отцом. Когда тот умер, Рэймонду и Рэю пришлось не только встретиться, но и выкопать могилу — такова последняя воля усопшего. В процессе они вспоминают юность и проживают утрату и многочисленные взаимные обиды.
Премьера фильма Родриго Гарсии («Четыре хороших дня») состоялась на Римском кинофестивале, среди продюсеров ленты — Альфонсо Куарон.
«Периферийные устройства», 1-й сезон
Хлоя Грейс Морец в экранизации отца киберпанка
Где смотреть: Amazon Prime Video
Недалекое будущее. Работница 3D-типографии Флинн Фишер (Морец) живет в американском пригороде с мамой и братом Бартоном (Джек Рейнор). У юноши травма мозга из-за кибернетического импланта, который ему вживили в армии. Однажды Бартон просит сестру протестировать VR-игру, действие которой разворачивается в Лондоне конца XXI века. Вскоре Флинн понимает, что путешествует не в виртуальный мир, а в будущее.
В основе новой громкой премьеры Amazon — предпоследний роман Уильяма Гибсона («Нейромант»). В продюсерах — создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Режиссеры — Олрик Райли («Сосны») и культовый Винченцо Натали («Куб»). Шоураннер проекта — Скотт Б. Смит, номинированный на «Оскар» за сценарий фильма «Простой план».
ЦСКА — «Автомобилист», «Локомотив» — «Динамо», UFC 280
Главные матчи КХЛ и РПЛ и новый бой Петра Яна
Где смотреть: Кинопоиск
21 октября большой хоккейный матч в КХЛ: действующий чемпион ЦСКА сыграет с лидером Восточной конференции «Автомобилистом». Трансляция начнется в Плюсе в 19:15 (Мск).
В субботу смотрим новый раунд московского дерби — сыграют «Локомотив» и «Динамо». Обе команды пережимают в кризис, так что ожидаем эмоциональной борьбы до последних матчей. Старт игры — 22 октября в 18:55 (Мск), трансляция доступна с опцией «Матч! Премьер».
А вечером посмотрим смешанные единоборства. В чемпионском бою UFC 280 Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. А в самом важном бою вечера в октагон выйдут Петр Ян и Шон О’Мэлли. Главные бои турнира стартуют в 21:00 по Москве, посмотреть их могут все подписчики Плюса.
«Клятва», 2-й сезон
История секс-культа глазами соучастниц преступления
Где смотреть: Амедиатека
В 1998 году Кит Ранье и Нэнси Зальцман основали NXIVM — компанию, продающую тренинги личностного роста. Их методы напоминали секту и финансовую пирамиду, а некоторых участниц программы Ранье принуждал к сексуальному рабству. Деятельности NXIVM был посвящен первый сезон «Клятвы»; в финале лидера культа приговорили к 120 годам тюрьмы. Второй сезон документальной эпопеи сфокусирован на Нэнси Зальцман, которая помогала Ранье. Оказавшись перед камерой Джехен Нужейм («Cambridge Analytica. Скандальный взлом»), она и раскаивается, и недоумевает, почему молчат люди, которым тренинги действительно помогли. Еще одна героиня новых эпизодов — Ники Клайн из «Звездного крейсера „Галактика“», поддерживавшая Ранье.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Школа добра и зла»
Нарядное фэнтези об училище для сказочных героев
Где смотреть: Netflix
Каждые четыре года в двенадцатую ночь двенадцатого месяца в окрестностях Бесконечного леса пропадает пара подростков 12 лет или старше. Так лучшие подруги Софи (Софиа Энн Карузо) и Агата (София Уайли) оказываются в Школе добра и зла, где учатся волшебные принцы и злые колдуньи. Оказавшись на разных «факультетах», Агата и Софи пытаются сохранить дружбу.
Шестикнижие Шомана Чаинани экранизирует Пол Фиг, мастерски высмеивающий жанровые клише («Шпион», «Охотницы за привидениями»). Местная школа волшебства по архитектуре напоминает Хогвартс, а учителей играют Шарлиз Терон, Мишель Йео, Бен Кингсли, Керри Вашингтон и Лоуренс Фишбёрн.
«Алиса не может ждать», 1-й сезон
Анна Михалкова в новой драме Наталии Мещаниновой
Где смотреть: Start
15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко) узнает, что скоро ослепнет, и решает оторваться на полную катушку, прежде чем это произойдет. Пока она ищет легких денег и взрослых удовольствий, Алису ищет гиперопекающая мать (Михалкова), которая скрывала диагноз от дочери.
Наталия Мещанинова продолжает рассказывать о конфликте поколений в многосерийном формате; первой (и довольно удачной) попыткой стали «Пингвины моей мамы». Соавтор сценария — артист Степан Девонин, муж постановщицы, который участвовал в написании «Шторма» и «Сердца мира», а здесь появляется в роли токсичного мужа. Других взрослых сыграли Таисия Вилкова, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков и Максим Стоянов.
«Аргентина, 1985»
Награжденная в Венеции драма о суде над хунтой
Где смотреть: Amazon Prime Video
1985 год. В Аргентине началась демократизация. Прокуроры Хулио Сезар Штрассера (Рикардо Дарин) и Луис Морено Окампо (Питер Ланзани) пытаются привлечь к ответственности руководителей военной диктатуры, которая правила страной с 1976-го по 1983-й. 99% свидетелей боятся давать показания.
Историю крупнейшего суда со времен Нюрнбергского процесса рассказывает Сантьяго Митре, чья «Паулина» в свое время получила две награды Каннского кинофестиваля. «Аргентину, 1985» чествовали в Венеции, где отметили призами кинокритиков (ФИПРЕССИ) и католической ассоциации (SIGNIS).
«Американская история ужасов: Нью-Йорк»
Приключения квир-персон в Большом яблоке
Где смотреть: FX, Hulu
Одиннадцатый сезон хоррор-антологии покрыт такой пеленой тайны, что фанаты собирались бойкотировать шоу, пока Райан Мёрфи и Брэд Фалчук не расскажут подробности. Их все еще немного: события развернутся в Нью-Йорке разных лет, а в центре повествования — группа квир-персон. Постеры в очередной раз сулят БДСМ-эстетику, но главная новость — возвращение Закари Куинто, сыгравшего еще во втором сезоне. Другой козырь — легенда Бродвея Пэтти ЛюПон, знакомая зрителю «Истории ужасов» по четвертому сезону. В новых сериях Рассел Тови и Кэл Пенн играют детективов, а Айзек Пауэлл — модного фотографа. Из старожилов в шоу вернутся Билли Лурд и Денис О’Хэр, которого не узнать под гримом.
«Незнакомцы»
Брутальная криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном и Шоном Харрисом
Где смотреть: Netflix
Генри Тиг (Харрис) — побитый жизнью работяга. Встреча с Марком (Эдгертон) становится для него отдушиной и спасением. Мужчины ничего не знают о прошлом друг друга, а вот полиция подозревает их в похищении и убийстве подростка и уже готовит крупнейшую в истории современной Австралии облаву.
Мрачная драма Томаса М. Райта («Адское невезение») вдохновлена делом Дэниэла Моркомба, убитого в 2003 году. Ее премьера прошла в Каннах; критики и первые зрители отмечают, что картина мастерски сделана и может похвастаться атмосферой в духе лучших фильмов звезд современного австралийского кино — Дэвида Мишо, Джастина Курзеля и братьев Эдгертон.
«Гринч»
Создатели «Миньонов» рассказывают классическую сказку Доктора Сюсса
Где смотреть: Кинопоиск
В уютном городке Ктограде обожают Рождество, и на этот раз запланировали особенно пышный праздник. Живущий на отшибе зеленый 53-летний Гринч не выносит шумиху, грядущее торжество повергает его в ужас. Чтобы сорвать Рождество, Гринч решает похитить все подарки и гирлянды в городе.
Прославленная сказка Доктора Сюсса известна многим по экранизации Рона Ховарда с несравненным Джимом Керри (еще есть анимационный фильм 1966 года, где закадровый текст читает икона хоррора Борис Карлофф). В версии Illumination Entertainment («Гадкий я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных») сделана ставка на проверенные вещи — звездные голоса (Гринча озвучивает Бенедикт Камбербэтч) и физическую комедию.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС