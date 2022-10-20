Что смотреть дома: «Вышка», «Рэймонд и Рэй», «Периферийные устройства»

Лучшие подруги, Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер), обожают экстремальные виды спорта. Во время подъема по отвесной скале гибнет Дэн (Мэйсон Гудинг), муж Бекки, и та погружается в депрессию. Через год Хантер зовет подругу покорять 600-метровую вышку B67 — взглянуть в глаза страху и развеять прах Дэна. Все идет хорошо, пока девушки не застревают на самом верху.

«Вышка» — один из кассовых хитов российского проката, собравший более 160 млн рублей. Скотт Манн писал сценарий вместе с постоянным соавтором Джонатаном Фрэнком, а отца Бекки сыграл Джеффри Дин Морган, ранее снимавшийся у режиссера в боевике «Скорость: Автобус 657».

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