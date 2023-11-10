«Два, три, демон, приди!»: перехваленный, но вполне криповый хоррор про спиритизм

На Кинопоиске выходит новая хоррор-сенсация. Австралийский фильм про вызывание мертвых и про TikTok, снятый звездами YouTube — близнецами Филиппу, богат на кровищу и загробную жуть. Но занудства и воды в нем тоже, увы, хватает.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Мама 17-летней австралийки Мии (Софи Уайлд) два года назад то ли случайно наглоталась таблеток, то ли покончила с собой; неопределенность не дает девушке смириться с потерей. Отношения с отцом испортились, и суррогатной семьей для нее стала другая, тоже неполная — лучшей подруги Джейд (Александра Дженсен). Однажды Мия, Джейд и ее дружелюбный 11-летний младший брат Райли (Джо Бёрд) отправляются на вечеринку, где старшеклассники предаются моднейшей австралийской забаве — вызывают мертвых. Для этого используется керамическая рука, покрытая, как гипс популярного больного, именами и веселыми надписями. Внутри же, по слухам, находится настоящая высохшая кисть то ли медиума, то ли чернокнижника. Так или иначе, если пожать эту руку со словами «поговори со мной!», рядом появляется какой-нибудь случайный дух, а если добавить «я тебя впускаю», он проникает в говорящего.

Жанр хоррора отчего-то (возможно, в силу организованности фан-сообщества) располагает к оверхайпу и регулярно выносит на поверхность достаточно заурядные штуки, вокруг которых вдруг начинаются ритуальные танцы в прессе и соцсетях. Можно вспомнить, например, прошлогоднюю «Улыбку». «Два, три, демон, приди!» из этой же серии: это неглупо придуманный и неплохо сделанный, но в конечном счете проходной фильм, который совершенно неприлично перехвалили. Характерно, что в Америке его прокатывает A24 — компания, логотип которой какое-то время был знаком качества, но все чаще означает просто, что их гениальный отдел маркетинга разглядел в фильме вирусный потенциал.

«Два, три» поставили близнецы Дэнни и Майкл Филиппу, популярнейшие австралийские деятели YouTube лет тридцати, довольно долго снимавшие у себя в гостиной идиотские комические видео на тему фильмов и разнообразного экстрима (особенно им при этом нравилось наряжаться Рональдом Макдональдом). Ничто, как говорится, не предвещало. Их режиссерский дебют совсем не злоупотребляет шутками и выглядит не как DIY-эксперимент, а как нормальное недорогое студийное кино с опорой на практические эффекты. То ли еще будет: в работе уже приквел, сиквел, а там и до «вселенной» мумифицированной рукой подать.

Сам фокус с рукой кажется достаточно остроумным, особенно пока приквелы все не разжевали и конечность окружена некоторой аурой тайны. Проклятый артефакт и лезущих с того света духов мы видели миллион раз, но Филиппу, вооружившись своим ютуберским опытом, придумали разные смешные детали. Мода на спиритические сеансы из готических салонов XIX века перенесена в реальность нынешних подростков: одержимость злыми духами здесь — популярное подпольное развлечение, аттракцион, челлендж. Старшеклассники по очереди хватают злую руку, как запрещенную папиросу, и на полторы минуты (таковы невесть откуда взявшиеся правила) выпадают из мира живых, пока все окружающие с гоготом снимают их для TikTok.

Софи Уайлд

Эта доброжелательная сатира, впрочем, остается на периферии. В целом же фильм, как девять из десяти сегодняшних хорроров, демонстративно строится вокруг травмы — это и удобная отправная точка, и гарантия того, что тебя придется воспринимать серьезно. И не то чтобы авторам было много чего сказать интересного на тему горя и потери, но во всяком случае мысль у них прослеживается: травма — оружие обоюдоострое и в своем роде тоже проклятье, вирус. Никогда не знаешь, кто из окружающих пострадает следующим. Вторая идея фильма — что с мертвыми шутки плохи, но за мысль это, пожалуй, засчитывать не будем.

В плюс австралийцам чуть более натурально, чем обычно, выглядящая молодежь, страшные мертвые рожи, пара бескомпромиссных кровавых сцен. В минус — много воды, несмотря на компактный хронометраж (скажем, бессмысленная линия с общим бойфрендом), и никогда не покидающее, несмотря на маленькие находки, ощущение дежавю. Учитывая печальный ландшафт российского кинопроката, далеко не худшее предложение. Но «хоррор года»? Демон, приди, но побойся бога.

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Впервые этот текст был опубликован 11 августа 2023 года