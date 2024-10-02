Кейли Спейни — звезда нового «Чужого» и «Падения империи». Вот как она пришла к успеху

Состоялся цифровой релиз фильма «Чужой: Ромул». Это уже третий фильм 2024 года, в котором на первом плане молодая актриса Кейли Спейни. Рассказываем, как она пробилась в Голливуд и чем не похожа на других коллег по цеху.
По стопам Эммы Стоун
Кейли Спейни выросла в Спрингфилде, штат Миссури, в большой семье, где была седьмым ребенком из девяти. Родители, Марк и Рея Спейни, прививали детям строгие религиозные ценности, характерные для южных баптистов. Однако Кейли с ранних лет чувствовала, что предсказуемая модель жизни (школа, стандартная работа и замужество) ей не подходит. Интерес к сцене у будущей актрисы проснулся уже в детстве. В 11 лет Кейли начала брать уроки музыки, играла в театре и выступала с друзьями в рок-группе на местных фестивалях. А в 13 лет Кейли повторила путь Эммы Стоун, сделав смелый шаг, который навсегда изменил жизнь: убедила родителей в необходимости бросить школу и отправилась в Лос-Анджелес, чтобы начать путешествие по кастингам.
Вместе с матерью и младшими братьями и сестрами Кейли месяцами ездила по Калифорнии на минивэне, оставаясь на ночевки у друзей и малознакомых членов религиозного сообщества. Зачастую им приходилось делить на всех одну маленькую комнату, поэтому, чтобы подготовиться к прослушиваниям, девушка дожидалась отбоя, а затем закрывалась в ванной и просто лежала там, нашептывая реплики. Так прошло четыре года.
«Не стоит недооценивать решительных 14-летних девочек. Они самые сильные существа на земле».
В 17 лет Кейли наконец получила шанс проявить себя: актрисе досталась одна из главных ролей в фантастическом боевике «Тихоокеанский рубеж 2». Она училась актерскому мастерству на ходу, интегрируя в кино личный опыт и вдохновляясь игрой Фелисити Джонс и Эми Адамс. Несмотря на то, что у Кейли не было профессионального образования, она с легкостью смогла покорить своим серьезным отношением к работе не только режиссера Стивена С. ДеНайта, но и всю съемочную площадку.
Маленькая, но очень сильная
Дебютная роль привлекла внимание продюсеров. Спейни стала получать новые предложения уже в первые недели после премьеры «Тихоокеанского рубежа 2». Впрочем, тогда это еще были сплошь второстепенные роли. Так, Спейни дважды сыграла дочь главной героини («По половому признаку», «Первая леди»), более юную версию главной героини («Власть», «Нам всем конец») и молчаливую сектантку в «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» Дрю Годдарда.
Одна из целей актрисы — постоянно бросать себе вызов и не брать похожих ролей. Внешне ее героини и правда не напоминают друг друга — меняются цвет волос, стиль в одежде, походка и даже голос. Но присущий актрисе внутренний стержень остается. На первый взгляд, Анна Элеонора Рузвельт, Джейн Гинзбург, Линн Чейни, Роуз Саммерспринг из «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» и Лиза из абсурдистского драмеди «Нам всем конец» Зои Листер Джонс — милые и хрупкие персонажи, но за этой кажущейся уязвимостью скрываются железная воля и способность добиваться своего.
Укрепление позиций
В 2020 году Кейли Спейни продолжила сотрудничество с Зои Листер Джонс, получив центральную роль юной ведьмы в фильме «Колдовство: Новый ритуал» — продолжении культовой ленты 1996 года. Спейни сыграла Лили, которая, как и главная героиня в оригинале, переезжает в новый город, где ее замечают три старшеклассницы и призывают объединиться, чтобы организовать ковен. Позже Спейни признавалась, что проект был важен для нее не только с точки зрения карьерного роста, но и в социальном плане: благодаря «Колдовству» актриса нашла подруг и наконец почувствовала себя дома. Спейни впервые не пыталась перенести личный опыт в кино, а наоборот, позаимствовала у профессиональной среды что-то для себя.
В том же году она сыграла в мини-сериале «Разрабы» Алекса Гарленда, где ей досталась одна из ключевых ролей — Линдона, невероятно умного и очень молодого сотрудника секретного отдела разработок крупной технологической компании. «Это выше моего понимания. Мне пришлось изучать все эти безумные вещи вроде квантовой физики», — со смехом рассказывает Спейни о подготовке к роли. Перед тем как пойти на прослушивание, актриса посмотрела несколько интервью с режиссером и пришла к выводу, что ей предстоит встреча с крайне суровым человеком, который никогда не улыбается (и правда, едва ли существуют фотографии Гарленда с улыбкой). Но, к счастью для Спейни, режиссер оказался «милым и забавным» человеком, который, как и многие до него, мгновенно полюбил актрису и отнесся к ней с отеческой теплотой. Роль Линдона — внешне юного и наивного, но сильного внутри — снова гармонично вписалась в общую фильмографию Спейни.
В 2021 году Спейни сыграла Эрин Макменамин в нашумевшем сериале HBO «Мейр из Исттауна». Эрин — мать-одиночка и жертва убийства, которое становится отправной точкой расследования героини Кейт Уинслет. Игра Спейни произвела сильное впечатление: на то, чтобы влюбить зрителей, актрисе не потребовалось много времени. К финалу первого эпизода, когда находят тело девушки, зритель уже настолько сопереживает героине, что готов лично заняться поиском правосудия. Среди фанатов сериала оказалась и Тейлор Свифт, которая выразила свою признательность на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2024 году.
Хет-трик — «Падение империи», «Присцилла» и «Чужой: Ромул»
После успешной работы с Гарлендом Спейни получила от него предложение сняться в новом фильме про группу репортеров, оказавшихся в эпицентре кровопролитного гражданского конфликта. Роль молодой фотожурналистки Джесси режиссер написал специально под Спейни. Он предположил, что природная энергетика актрисы позволит воплотить образ, который будет одновременно хрупким и решительным. Джесси приходит в мир военной журналистики совсем юной, мало что понимающей в реальном положении дел. Героиня Кирстен Данст становится для нее наставницей, помогающей найти свой путь среди обломков государства. Постепенно Джесси узнает о собственной внутренней силе и лидерских качествах, которые к финалу раскрываются с неожиданной стороны.
Вторым поворотным фильмом, который закрепил ее звездный статус, стала «Присцилла». Актриса с юности хотела однажды поработать с Софией Копполой, и эта мечта осуществилась благодаря Кирстен Данст, которая порекомендовала Спейни на роль после совместной работы над «Падением империи». В «Присцилле», основанной на мемуарах жены Элвиса Пресли, Спейни воплотила образ женщины, находящейся в тени одного из самых успешных исполнителей XX века, но при этом обладающей собственной внутренней силой и обаянием. Образ потребовал от актрисы колоссальной подготовки. Ей предстояло показать историю взросления Присциллы начиная с 14-летнего возраста, с момента встречи героини с Элвисом.
Чтобы лучше понять эмоции и переживания героини и не добавлять ничего лишнего, Спейни несколько раз встречалась с самой Присциллой, задавала вопросы о биографии и запоминала особенности мимики. Но было у них кое-что общее: раннее взросление и переезд, необратимое влияние известности на формирование личности, некоторая наивность и чистосердечие. На Венецианском кинофестивале в 2023 году Спейни получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса. Успех закрепил за ней статус звезды и привел год спустя к номинации на «Золотой глобус».
Сразу после съемок в «Присцилле» актриса получила предложение Феде Альвареса («Не дыши») исполнить главную роль в фильме «Чужой: Ромул». Действие происходит между первым и вторым фильмами франшизы и рассказывает о группе молодых людей, столкнувшихся с неведомой силой на борту заброшенного корабля. Спейни с ужасом вспоминает аниматронных и кукольных инопланетных существ, лицехватов и ксеноморфов, которые вызывали на площадке неподдельный ужас: «Хотя с точки зрения актерской игры это подарок. Приходится делать меньше работы».
Кажется, чтобы перевоплотиться в Рейн, актрисе и правда пришлось приложить минимальные усилия. Режиссер смотрел на фото Спейни, когда продумывал образ мечтательной девушки из маленького форпоста, которая вынуждена бороться за жизнь в необъятном космическом пространстве. История, которая снова возвращает нас к биографии актрисы. Разве что вместо космоса — пространство Голливуда.
Что ждет актрису дальше
Карьера Кейли Спейни стремительно идет вверх, а коллеги и критики пророчат ей блестящее будущее, в том числе и в мире моды (в 2023 году Спейни дебютировала в качестве модели на показе Miu Miu в Милане). Ближайший план актрисы — добавить в портфолио несколько комедийных ролей. Ждем второй сезон «Грызни» и «Достать ножи: Проснись, мертвец» Райана Джонсона. Оба проекта стали испытанием на прочность, ведь Спейни искренне считает, что юмор и сарказм ей недоступны из-за детства, проведенного в крайне консервативной и религиозной семье.
«Работа в кино может быть главой моей жизни, а не всей жизнью».
Впрочем, актриса, конечно, лукавит. Она прекрасно умеет шутить и знает, как представить себя. Во время интервью девушка, как правило, не перестает улыбаться, внимательно изучает собеседника и задает встречные вопросы. Миниатюрная внешность и детские черты лица Спейни создают контраст с мощной внутренней силой, которую актриса проносит сквозь все роли, будь то эпизодическое появление Джейн Гинзбург или двухчасовое путешествие по миру Присциллы. Спейни делает героинь одновременно хрупкими и стойкими, что завораживает зрителей и выгодно отличает актрису от других современных голливудских звезд — Сидни Суини, Флоренс Пью, Ани Тейлор-Джой и, например, Дженны Ортеги, которым при всем своем природном обаянии едва ли удастся добиться того же уровня подкупающей невинности, скрытой в глазах Спейни. В ближайшие годы она наверняка станет одной из самых востребованных актрис своего поколения. А пока интересно, как Спейни проявит себя в следующих проектах и дадут ли ей шанс выйти за пределы уже сложившегося образа.
Автор: Яна Телова
Фото: Dan Doperalski / Golden Globes 2024 / Golden Globes 2024 via Getty Images, Vittorio Zunino Celotto / Getty Images