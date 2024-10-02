Кейли Спейни — звезда нового «Чужого» и «Падения империи». Вот как она пришла к успеху

В том же году она сыграла в мини-сериале «Разрабы» Алекса Гарленда, где ей досталась одна из ключевых ролей — Линдона, невероятно умного и очень молодого сотрудника секретного отдела разработок крупной технологической компании. «Это выше моего понимания. Мне пришлось изучать все эти безумные вещи вроде квантовой физики», — со смехом рассказывает Спейни о подготовке к роли. Перед тем как пойти на прослушивание, актриса посмотрела несколько интервью с режиссером и пришла к выводу, что ей предстоит встреча с крайне суровым человеком, который никогда не улыбается (и правда, едва ли существуют фотографии Гарленда с улыбкой). Но, к счастью для Спейни, режиссер оказался «милым и забавным» человеком, который, как и многие до него, мгновенно полюбил актрису и отнесся к ней с отеческой теплотой. Роль Линдона — внешне юного и наивного, но сильного внутри — снова гармонично вписалась в общую фильмографию Спейни.