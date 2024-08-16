Все «Чужие» — от худшего к лучшему

15 октября в зарубежном цифровом прокате выходит «Ромул» — новая глава фантастической франшизы про мир далекого будущего и ксеноморфов. Фильм Феде Альвареса понравился критикам и зрителям, а по сборам уступает лишь «Прометею». По этому поводу мы решили пересмотреть все части серии, не забыв про два кроссовера с другим агрессивным инопланетянином — Хищником.

Всего в серии, которая стартовала с фильма Ридли Скотта в 1979 году, насчитывается уже девять фильмов. В комментариях к тексту можете рассказать, как бы вы расставили части франшизы от худшей к лучшей.

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