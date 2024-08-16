8 вопросов к сериалу «Чужой: Земля», которые могли остаться у вас после финала

Первый сезон нового сериала про ксеноморфов подошел к концу. Уже по зачину можно было предположить, что шоураннер Ноа Хоули («Фарго», «Легион») пойдет наперекор канону франшизы. Рассказываем, как «Чужой: Земля» противоречит предыдущим фильмам и какие вопросы остаются у фанатов после просмотра.

«Прометей» и «Завет» отменяются?

Тут стоит сразу отметить, что сам шоураннер Ноа Хоули не считает свой сериал полностью каноничным. Еще до старта сезона он говорил, что не учитывает происхождение ксеноморфов в том виде, как это представил Ридли Скотт в приквелах («Прометей» и «Чужой: Завет»). Согласно этим фильмам, ксеноморфы появились в результате мутации с использованием биологического оружия расы Инженеров (труп одного из них мы видели в первом «Чужом»). Ксеноморфов создал андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), который изначально сопровождал дряхлого старика Питера Вейланда (Гай Пирс), ищущего бессмертие. По «Завету», Чужие возникли искусственным образом в 2104 году.

События «Чужой: Земля» разворачиваются в 2120 году, однако яйца ксеноморфов на Землю приносит корабль «Мажино», находившийся в путешествии 65 лет. То есть, вероятно, экипаж обнаружил ксеноморфов раньше, чем их создал Дэвид. Да и в сериале проговаривается, что они плод длительной эволюции.

Так что «Земля» действительно не учитывает приквелы Ридли Скотта. Хоули говорил, что для него ксеноморфы — это не что-то, что создали за полчаса. Однако события «Завета» сериал не отменяет. Может быть, Дэвид действительно создал ксеноморфов, но они были и где-то еще. Тогда выходит, что сюжетная арка андроида в приквелах бессмысленна.

Зачем Вейланд искал бессмертие, если можно пересадить разум в андроида?

Одной из магистральных тем сериала становится тема бессмертия. Корпорация «Продиджи» испытывает новую технологию — пересаживает сознание смертельно больных детей в синтетические тела, создавая гибриды. До этого во вселенной «Чужого» были лишь чистые синтетики.

Возникает вопрос: зачем директор «Вейланд Корп» вообще полетел на корабле «Прометей» искать бессмертие у расы Инженеров, если можно вот так просто перенести себя в синтета? Ответ на этот вопрос тот же, что и на предыдущий. Хоули не учитывает в сериале события «Прометея» и «Завета». Можно было бы предположить, что Питер Вейланд отправился в путешествие, не зная о технологиях «Продиджи», но верится в это с трудом.

Другой возможный ответ: судя по всему, только детский разум может быть помещен в синтетическое тело, так как он более пластичный. И хотя это кажется сюжетным костылем, с точки зрения физиологии такой ход вполне логичен. Другое дело, что раз уж есть технология, подходящая для детей, то можно развивать ее и дальше, чем «Вейланд-Ютани» и стоило бы заняться вместо исследования ксеноморфов.

Венди в сериале почему-то в разы сильнее, чем синтетики в предыдущих произведениях, хотя тело у нее такое же

Сериал Хоули противоречит не только приквелам Скотта. Так, например, согласно справочнику «Alien: The Weyland-Yutani Report», в 2099 году (по некоторым источникам, в 2030-м) «Вейланд Корп» поглотила компания «Ютани Корпорейшен», образовав в результате компанию «Вейланд-Ютани». Мы ее знаем как Компанию из всех фильмов вселенной «Чужого». Однако корабль «Мажино», принадлежащий «Вейланд-Ютани», вылетел с Земли на поиски внеземной жизни в 2055 году, когда юридически такой компании еще не существовало.

На совсем уж кардинальные изменения в каноне Хоули не решился. В сериале появляется только Ютани, а представителей Вейланда на экране нет. Можно предположить, что Питер Вейланд все-таки отправился на «Прометее» к Инженерам в поисках бессмертия.

Когда люди вообще узнали о существовании ксеноморфов?

Неизвестно. Сначала считалось, что первое столкновение с ксеноморфами произошло в фильме «Чужой» — это 2122 год. Но похоже, что «Вейланд-Ютани» уже знала о них до этого. Этот момент как раз проясняет сериал. Корабль «Мажино» обнаружил Чужих и привез их на Землю, после чего компания заинтересовалась видом и отправила к ним «Ностромо» с Эллен Рипли (Сигурни Уивер). Согласно протоколам, каждый звездолет «Вейланд-Ютани» обязан реагировать на сигналы SOS и обеспечивать доставку инопланетных организмов на Землю.

Впрочем, экипаж «Мажино» уже называет ксеноморфов ксеноморфами. Члены команды первыми дали виду такое название или же о Чужих было известно до их обнаружения? Дэвид ведь тоже отправлял «Вейланд-Ютани» информацию о своих исследованиях. Может быть, приквелы Ридли Скотта не так уж и сильно игнорируются в сериале?

Кстати, в самом «Прометее» засветилась фреска, явно отсылающая к ксеноморфам. То есть они существовали до того, как их создал Дэвид, и задолго до обнаружения людьми? Все очень запутано.

В «Прометее» из Инженера родилась особь, напоминающая ксеноморфа. Вероятно, Инженеры уже сталкивались с мутациями, порожденными их биологическим оружием

У первого сезона сериала открытая концовка, и две особи ксеноморфов на этот момент живы. Можно предположить, что в следующих сезонах их должны убить, тогда-то «Вейланд-Ютани» и заманит корабль «Ностромо» с Эллен Рипли в их логово. Впрочем, до событий первого «Чужого» осталось всего два года.

Что насчет фильмов «Чужой против Хищника»? Ксеноморфы же уже побывали на Земле

Вряд ли кроссовер, выросший из комикса, можно считать каноничным. Однако есть несколько интересных моментов. Во-первых, в фильме «Хищник 2» среди трофеев воина яутжа можно было обнаружить череп ксеноморфа. Во-вторых, в грядущем фильме «Хищник: Планета смерти» яутжа объединяется с андроидом «Вейланд-Ютани».

Согласно мифологии «Хищника», яутжа даже специально разводили ксеноморфов, из-за чего можно было предположить, что они могут быть их создателями. Впрочем, это опровергалось в одной из книг и не стыкуется с фильмами о «Чужих». Можно сказать, что вселенная «Хищника» явно сильнее привязана к вселенной «Чужого», а не наоборот.

Что за остальные существа и как экипаж «Мажино» их собрал?

Это важный вопрос, потому что как минимум вид неназванных мух, питающихся минералами, был пойман на отдельной планете. Можно предположить, что все они с разных планет, а это значит, что у «Мажино» было несколько высадок.

Самый интересный вид, который они поймали, — Trypanohyncha Ocellus или просто оцеллус. Это такой глаз со жгутиками, благодаря которым он может быстро перемещаться в пространстве. Оцеллус — паразит, он заменяет собой глаз хозяина и подчиняет себе его мозг. Судя по всему, он же придает носителю небывалую силу и возможности, на которые тот раньше не был способен.

К тому же выяснилось, что оцеллус необычайно умный и хитрый. Опосредованно по его вине погибает гибрид Тутлз (Кит Янг). Глаз совершает действия наперед и умеет планировать свои действия. Мальчик-гений Бой Кавалье (Сэмюэл Бленкин) даже беседует с ним в финале, вероятно, считая равным себе по интеллекту.

Оцеллус вышел настолько необычным, что перетягивает на себя все внимание. Страшно сказать, но в сериале он гораздо интереснее ксеноморфов

Как экипаж «Мажино» поймал все эти виды — большая загадка. В пятой серии нам показывают причины крушения корабля и последние часы жизни экипажа. И надо сказать, что ведет экипаж себя вопиюще некомпетентно. Сам Хоули говорит, что такими членов команды и задумывал. Дескать, большую часть 65-летнего путешествия они провели в криосне и поэтому дезориентированы. Оправдание так себе, учитывая, что в предыдущих фильмах люди вели себя вполне адекватно после выхода из стазиса.

Больше всего вопросов вызывает доктор Чибузо (Карен Элдридж). Мало того что она ест в лаборатории, так еще и плохо следит за камерами, в которые поместила опасные виды. А когда они с напарником собираются оперировать больного инженера, никто из них даже не думает надеть защитные костюмы или хотя бы маски!

Неясно, как столь неразумный экипаж мог добыть пять опаснейших видов, по-видимому, на разных планетах. Может быть, команда была всего лишь курьером, но кто тогда собирал пришельцев? Судя по пустым капсулам для криосна, многие погибли, но эти-то как-то выжили. Впрочем, это общая проблема сериала. Абсолютно все персонажи будто стремятся себя убить, совершая очень глупые ошибки, достойные подростков из слэшеров. Тут даже мальчик-гений своей гениальности никак не проявляет.

Что за пять корпораций управляют Землей?

Согласно сериалу, в 2120 году планету поделили пять корпораций, о чем ранее не сообщалось. В мифологии франшизы была лишь одна корпорация, которую даже называли просто Компанией — «Вейланд-Ютани». Она занималась и робототехникой, и космическими перелетами, и добычей полезных ископаемых на других планетах, и терраформированием. И, конечно, она всегда очень сильно хотела заполучить себе ксеноморфов.

В компьютерной игре Alien: Isolation, события которой разворачиваются в 2137 году, называется еще одна корпорация — «Сигсон». Она пыталась конкурировать с «Вейланд-Ютани», но никак не поспевала за ней и раз за разом терпела крах. События игры можно считать каноничными, так как она создавалась по лицензии правообладателя, на нее ссылались различные справочники, и даже Феде Альварес делал отсылки в фильме «Чужой: Ромул».

Области влияния корпораций в «Чужой: Земля»

Система разделения Земли в целом неясна. В сериале не раз говорится, что планетой буквально управляют корпорации, то есть никаких привычных нам правительств, видимо, не существует. С другой стороны, к 2120 году люди уже освоили космос, а «Вейланд-Ютани» должна была понастроить колоний на других планетах. Штабы корпораций, похоже, до сих пор находятся на Земле, однако владение планетой уже не главное. Даже город, куда упал «Мажино», выглядит как обычный современный Бангкок.

Момент с пятью корпорациями очень спорный для вселенной «Чужого», и далеко не факт, что он останется в каноне. Судя по всему, все компании стремятся к достижению бессмертия человека, и ближе всех к цели подобралась «Продиджи», образованная мальчиком-гением Боем Кавалье.

Хоули в интервью также говорил, что хотел показать борьбу корпораций и классовое расслоение, но в сериале этого почти что нет. Корпораций в сюжете лишь две — «Продиджи» и «Вейланд-Ютани». Борьба между ними не то чтобы хитрая и хоть сколько-нибудь интересная.

Ютани (Сандра И Сенсиндивер) не особо проявляет деловую хватку и кажется очень посредственным корпоратом

Как так вышло, что Венди говорит с ксеноморфами?

Главная героиня сериала, гибрид Венди (Сидни Чендлер), постепенно разочаровывается в «Продиджи». Она понимает, что она и другие дети — подопытные крысы. Венди проводит параллели с ксеноморфами, над которыми тоже ставят эксперименты. Она считает пришельцев честными, в отличие от людей, что перекликается в репликой Рипли из «Чужих», когда та сомневается, какой из видов хуже. «[Ксеноморфы] хотя бы не предают друг друга ради долбаного процента», — говорит героиня Сигурни Уивер.

Особенно Венди выводит из себя тот факт, что сотрудники корпорации стерли память Нибс (Лили Ньюмарк). Именно после этого она натравливает ксеноморфа на персонал «Продиджи». Хоули в интервью сравнивает ее со своим 12-летним сыном, который не думает наперед.

В «Чужих» мы уже видели, что ксеноморфы могут общаться друг с другом и получать приказы от королевы улья. Но до сих пор было неясно, как именно они это делают. И вот Венди каким-то образом научилась разговаривать с ксеноморфами и, по сути, приручать их как королева. Но как она выучила и узнала их язык?

В результате Венди приручает ксеноморфов, как будто животных

Это немного напоминает сюжет «Чужой 4: Воскрешение». Там ученые воссоздают королеву Чужих и Рипли, гены которых перемешались между собой. В результате Рипли приобретает некоторые свойства ксеноморфов, а королева рожает получеловека-полуксеноморфа. Он признает мать в Рипли и убивает королеву.

Что случилось с качеством сериала?

Хоули вряд ли можно назвать плохим сценаристом, все-таки у него за спиной «Фарго» и «Легион». Впрочем, менее удачные работы в его фильмографии тоже есть. Но что случилось с «Чужой: Земля»? Помимо странного поведения персонажей, у сериала есть и откровенные сюжетные дыры и логические прорехи. Так, например, в одной из серий человек, пораженный оцеллусом, кусает ксеноморфа, и ничего не происходит. То есть Хоули попросту забыл, что у Чужих вместо крови кислота. У гибридов слишком сильные синтетические тела, в других фильмах синты такой силой не обладали. Чужой развивается в полноценную особь всего лишь из одного человеческого легкого, что выглядит довольно странно. У «Продиджи», судя по всему, нет службы безопасности, которая бы постоянно смотрела в камеры.

Если Венди может управлять электросистемами через экраны, почему ей не отключили эти экраны в последней серии, когда посадили в клетку?

И таких проблем у сериала огромное количество. Очень многое остается за кадром, из-за чего в происходящее попросту не веришь. Как, например, люди «Продиджи» изловили всех инопланетных клещей на «Мажино»? Или они оставили их на корабле? Как получилось так, что государства на Земле развалились и их место заняли корпорации?

В интервью шоураннер говорит много интересного про борьбу корпораций и классовое расслоение, которые вроде как должны быть в основе сериала. Да, Морроу страдает из-за потраченных 65 лет, родители отдают своих детей на опыты, но в шоу подобные темы даны мимоходом и пунктирно, так что за них даже не получается зацепиться. Даже сказка про Питера Пэна, проходящая сквозь весь сюжет, использована очень поверхностно.

Хоули тепло отзывается о Ридли Скотте, однако говорит, что Скотт почти что не принимал участия в создании сериала. Так что виноват точно не он. Но кто тогда? Может быть, Хоули все-таки плохой сценарист? К сожалению, на этот вопрос у нас ответа нет.

У сериала на Rotten Tomatoes очень высокие оценки от критиков и неплохие — от зрителей. На IMDb — 7.5 балла (впрочем, на Кинопоиске — всего 6.7). Открытый финал первого сезона позволяет предположить, что у шоу будет продолжение, и сам Хоули хотел бы его снять. Однако информации о втором сезоне пока нет.

Автор: Олег Чимде