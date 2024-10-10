Мясное удовольствие: как треш-трилогия «Ужасающий» воскрешает наследие садистских хорроров

Леоне при этом не забывает развивать и мифологию франшизы, первые очертания которой проявились в сиквеле, где Арт обрел помощницу — гниющую красавицу Вики, а также свою противницу, девушку Сиенну, наделенную волшебной силой и призванную сразиться с клоуном-маньяком. В третьей части бегло поясняются и происхождение Арта, и природа сил Сиенны, а сюжет всей франшизы оказывается чуть ли не библейским, ведь сводится к противостоянию ангела и демона. К счастью, мифология остается довольно схематичной и не отвлекает внимания от мясных шоу-стопперов. Если первый и второй фильмы обыгрывали тему Хеллоуина, то третья часть оформлена с оглядкой на рождественские слэшеры (типа «Безмолвной ночи» или «Снеговика»), так что теперь Арт разгуливает в костюме Санта-Клауса. И на этот раз сюжет стал более динамичным, поскольку Леоне постоянно переключается между историей Сиенны и проделками Арта.