«Зритель устал от идеализированных сексуальных сцен»: интервью с Харрисом Дикинсоном

— Да-да, я знал, что Николь играет главную роль, еще до того, как подписался на проект. Для меня самым неприятным фактом было то, что у нас вообще не было времени познакомиться до старта съемок. Но однажды мы случайно встретились на мероприятии в Нью-Йорке. Я очень долго мялся, но в итоге решил первым подойти к ней и поздороваться, это очень помогло мне снять напряжение. Она невероятно располагает к себе. Я уверен, любой, кто провел с ней хотя бы пять минут, скажет то же самое. Николь не из тех актрис, чье присутствие заставляет тебя впадать в ступор, потому что на площадке она очень добрая, открытая и легкая в общении. Даже если я и переживал перед съемками некоторых сцен, то быстро себя успокаивал.